Популярный российский ведущий, 88-летний Николай Дроздов принял решение отказаться от лечения своего онкологического заболевания.
Как сообщают российские пропагандисты, несколько лет назад у зоолога был обнаружен рак предстательной железы второй стадии. Он боролся с болезнью, но предпочитал не делиться подробностями своего состояния с поклонниками.
Жена 88-летнего Николая Дроздова сообщила, что сейчас ему намного лучше. Онкология вышла в ремиссию, поэтому ведущий программы "В мире животных" решил отказаться от лекарственной терапии и поддерживает свое здоровье приемом витаминов.
Она также сообщила, что ее муже предстоит длительная реабилитация.
О персоне: Николай Дроздов
Николай Дроздов - советский и российский учёный-зоолог, биогеограф, естествоиспытатель и журналист, профессор географического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, доктор биологических наук.
