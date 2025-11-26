Николай Дроздов перестал принимать лечение против онкологии.

Николай Дроздов отказался от лечения / Коллаж Главред, фото vokrug.tv

Популярный российский ведущий, 88-летний Николай Дроздов принял решение отказаться от лечения своего онкологического заболевания.

Как сообщают российские пропагандисты, несколько лет назад у зоолога был обнаружен рак предстательной железы второй стадии. Он боролся с болезнью, но предпочитал не делиться подробностями своего состояния с поклонниками.

Николай Дроздов отказался от лечения / Фото РБК

Жена 88-летнего Николая Дроздова сообщила, что сейчас ему намного лучше. Онкология вышла в ремиссию, поэтому ведущий программы "В мире животных" решил отказаться от лекарственной терапии и поддерживает свое здоровье приемом витаминов.

Она также сообщила, что ее муже предстоит длительная реабилитация.

О персоне: Николай Дроздов Николай Дроздов - советский и российский учёный-зоолог, биогеограф, естествоиспытатель и журналист, профессор географического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, доктор биологических наук.

