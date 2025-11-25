"Рассталась с самым прекрасным мужчиной": Могилевская сделала громкое признание

Кратко:
- Наталья Могилевская вспомнила о гражданском муже
- Почему они расстались
Украинская известная певица Наталья Могилевская рассказала, почему разошлась со своим гражданским мужем – украинским предпринимателем Егором Долининым.
В интервью "Радіо Люкс" певица подчеркнула, что всегда пыталась строить карьеру и ставила ее на первое место в жизни.
"Я была такой карьеристкой, что рассталась с самым прекрасным мужчиной – Егором Долининым. Он очень прекрасный человек и отец, у него были трое девочек прекрасных. И мы жили вместе. Я поняла, что мне нужно учиться становиться хорошей женой", - отметила Могилевская.
Также она призналась, что в молодости крутила мужчинами, как хотела.
"Но на сегодня считаю, что самое большое счастье – встретить одного мужчину и на всю жизнь", – осознала Наталья.
Напомним, Могилевская и Долинин познакомились на вечеринке возле барной стойки, сначала они разговорились и вскоре начали целоваться. На тот момент Егор только расстался со своей первой женой. В 2011 году пара отмечала, что расставание произошло из-за работы певицы.
Смотрите видео интервью Натальи Могилевской:
О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
