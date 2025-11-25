"Рассталась с самым прекрасным мужчиной": Могилевская сделала громкое признание

Наталья Могилевская поделилась воспоминаниями.

Наталья Могилевская вспомнила о гражданском муже

Почему они расстались

Украинская известная певица Наталья Могилевская рассказала, почему разошлась со своим гражданским мужем – украинским предпринимателем Егором Долининым.

В интервью "Радіо Люкс" певица подчеркнула, что всегда пыталась строить карьеру и ставила ее на первое место в жизни.

"Я была такой карьеристкой, что рассталась с самым прекрасным мужчиной – Егором Долининым. Он очень прекрасный человек и отец, у него были трое девочек прекрасных. И мы жили вместе. Я поняла, что мне нужно учиться становиться хорошей женой", - отметила Могилевская.

Наталья Могилевская / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Также она призналась, что в молодости крутила мужчинами, как хотела.

"Но на сегодня считаю, что самое большое счастье – встретить одного мужчину и на всю жизнь", – осознала Наталья.

Напомним, Могилевская и Долинин познакомились на вечеринке возле барной стойки, сначала они разговорились и вскоре начали целоваться. На тот момент Егор только расстался со своей первой женой. В 2011 году пара отмечала, что расставание произошло из-за работы певицы.

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

