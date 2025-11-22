Первый опыт: Могилевская показалась вместе с младшей дочерью в поезде

Кратко:
- Куда отправилась Могилевская
- Почему не взяла старшую дочь
Известная украинская певица Наталья Могилевская показала редкое фото младшей дочери дочери, с которой проехалась в поезде.
Оказалось, что маленькая дочь Могилевской Соня отправилась на гастроли вместе с ней. Между тем певица сообщила, что несмотря на то, что девочка отправилась на гастроли со своей мамой, она не попадет на концерт певицы.
"Впервые взяла маленькую Соню с собой на гастроли. Если честно, я немного волновалась, потому что это наш первый опыт. Лучшие моменты, которые хочется повторить. Это кайф. Хотя немного трудно и очень ответственно. Концерты ей не показываю, потому что очень громко, и не хочу, чтобы она решила, что мама принадлежит не только ей", — рассказала Могилевская.
Кроме того, певица рассказала о некоторых моментах со старшей дочерью Мишель.
"Старшая дочь требует гораздо больше внимания и времени. Она больше пострадала и помнит больше. Просто подросткам не интересно сниматься с мамой. У нее своя жизнь с друзьями в лицее. Она нагружена тренировками и переживает о результатах в них. Не перекладывайте на меня общие проекции. Какой будет Соня — пока не известно. А Мишель уж точно прекрасный и сердечный человек. Я горжусь ею больше всего", — добавила она.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Европейский вещательный союз (EBU) объявил о ряде изменений в правилах голосования на конкурсе песни "Евровидение-2026", направленных на укрепление доверия, прозрачности и вовлеченности зрителей.
Ранее Главред рассказывал, знаменитые близнецы и певицы из Германии Элис и Эллен Кесслер, которые прославились благодаря Евровидению, решили, что больше не хотят жить и ушли с помощью эвтаназии.
Вас также может заинтересовать:
- Стала блондинкой: Наталья Могилевская показала редкое фото старшей дочери
- Наталья Могилевская попала в опасный инцидент - что произошло
- "Наш первый опыт": Могилевская показала трогательный момент с младшей дочкой
О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред