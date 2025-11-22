Укр
Первый опыт: Могилевская показалась вместе с младшей дочерью в поезде

Алена Кюпели
22 ноября 2025, 14:26
Наталья Могилевская показалась с маленькой дочкой, которую взяла с собой на гастроли.
Наталья Могилевская с детьми
Наталья Могилевская с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Кратко:

  • Куда отправилась Могилевская
  • Почему не взяла старшую дочь

Известная украинская певица Наталья Могилевская показала редкое фото младшей дочери дочери, с которой проехалась в поезде.

Оказалось, что маленькая дочь Могилевской Соня отправилась на гастроли вместе с ней. Между тем певица сообщила, что несмотря на то, что девочка отправилась на гастроли со своей мамой, она не попадет на концерт певицы.

видео дня
Могилевская и дочка Соня
Могилевская и дочка Соня / Фото Instagram/nataliya_mogilevskaya

"Впервые взяла маленькую Соню с собой на гастроли. Если честно, я немного волновалась, потому что это наш первый опыт. Лучшие моменты, которые хочется повторить. Это кайф. Хотя немного трудно и очень ответственно. Концерты ей не показываю, потому что очень громко, и не хочу, чтобы она решила, что мама принадлежит не только ей", — рассказала Могилевская.

Кроме того, певица рассказала о некоторых моментах со старшей дочерью Мишель.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская отправилась на гастроли / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Старшая дочь требует гораздо больше внимания и времени. Она больше пострадала и помнит больше. Просто подросткам не интересно сниматься с мамой. У нее своя жизнь с друзьями в лицее. Она нагружена тренировками и переживает о результатах в них. Не перекладывайте на меня общие проекции. Какой будет Соня — пока не известно. А Мишель уж точно прекрасный и сердечный человек. Я горжусь ею больше всего", — добавила она.

О персоне: Наталья Могилевская

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

