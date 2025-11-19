Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Не хотели жить: звезды Евровидения совершили самоубийство вдвоем

Алена Кюпели
19 ноября 2025, 07:42
374
Немецкие звезды, которых знала вся страна, совершили ассистированное самоубийство.
Близнецы Кесслер выбрали эвтаназию
Близнецы Кесслер выбрали эвтаназию / Коллаж Главред, фото Википедия

Кратко:

  • Почему сестры решились на такой шаг
  • Какой способ они выбрали

Знаменитые близнецы и певицы из Германии Элис и Эллен Кесслер, которые прославились благодаря Евровидению, решили, что больше не хотят жить и ушли с помощью эвтаназии.

Об этом сообщает немецкое издание BILD. Как сообщает СМИ, легендарные артисты скончались в Грюнвальде под Мюнхеном: они сами решили покончить жизнь самоубийством вместе.

видео дня
Сестры Кесслер были любимицами в Германии
Сестры Кесслер были любимицами в Германии / Фото Википедия

Элис и Эллен Кесслер родились 20 августа 1936 года в Нерхау, Саксония. Они работали как всемирно известные певицы, танцовщицы, актрисы и артистки ("Шоу Перри Комо" и "Шоу Рольфа Харриса").

В апреле 2024 года близнецы рассказали, что хотели бы быть похороненными в одной урне вместе с прахом их любимой матери Эльзы и их собаки Йелло. "Это то, что мы указали в нашем завещании", — рассказала Эллен Кесслер.

89-летние пациенты выбрали "ассистированное самоубийство".

Сестры Кесслер были большими звездами
Сестры Кесслер были большими звездами / Фото Википедия

В Германии "ассистированное самоубийство" разрешено при определённых условиях: человек должен, помимо прочего, "действовать автономно и по собственной воле". Он должен быть совершеннолетним и дееспособным. Помогающие не могут сами совершить смертельный акт — это было бы "активной эвтаназией", которая запрещена.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее сообщал Главред, известная украинская певица Камалия рассказала проекту "День со звездой" о важном решении, которое приняла относительно своих дочерей. Арабелла и Мирабелла, которые выехали в Великобританию в начале полномасштабного вторжения, вернулись к маме в Украину.

Напомним, ранее певица Наталья Могилевская показала опасный инцидент, случившийся на съемках ее клипа. Артистка опубликовала в Instagram видео и объяснила, что произошло.

Вас также может заинтересовать:

О персонах: близнецы Кесслер

Знаменитые близнецы Кесслер на протяжении поколений восхищали всю страну – как настоящие звезды шоу-бизнеса.

Они были награждены Золотой розой Монтрё и Крестом "За заслуги". Их родной город, Нерхау, удостоил их звания почётных граждан. Совсем недавно, в 2025 году, они были награждены Баварским орденом "За заслуги".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Топ-военные Пентагона приехали в Киев по поручению Трампа: в чем цель визита

Топ-военные Пентагона приехали в Киев по поручению Трампа: в чем цель визита

10:03Мир
"Закройте окна": жителей Тернополя призвали не выходить из дома, что произошло

"Закройте окна": жителей Тернополя призвали не выходить из дома, что произошло

09:58Украина
Девять человек погибли: Зеленский обнародовал жуткие последствия ночного удара РФ

Девять человек погибли: Зеленский обнародовал жуткие последствия ночного удара РФ

09:44Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар по 42 грн останется лишь в памяти: появился прогноз курса на два года

Доллар по 42 грн останется лишь в памяти: появился прогноз курса на два года

Китайский гороскоп на завтра 19 ноября: Обезьянам - депрессия, Свиньям - жертвы

Китайский гороскоп на завтра 19 ноября: Обезьянам - депрессия, Свиньям - жертвы

Водителей Украины начали массово наказывать в ноябре: какая ошибка будет стоить прав

Водителей Украины начали массово наказывать в ноябре: какая ошибка будет стоить прав

Россия будет воевать еще три года и полезет на правобережье Украины – Свитан

Россия будет воевать еще три года и полезет на правобережье Украины – Свитан

У трех знаков зодиака начинается "белая полоса": проблемы останутся в прошлом

У трех знаков зодиака начинается "белая полоса": проблемы останутся в прошлом

Последние новости

10:03

Топ-военные Пентагона приехали в Киев по поручению Трампа: в чем цель визита

10:00

"Все горит, бахкает": звезда "Лиги смеха" попала под удар РФ в Тернополе

09:58

"Закройте окна": жителей Тернополя призвали не выходить из дома, что произошло

09:47

Валит черный дым: блогерша Верба показала последствия удара РФ по Украине

09:44

Девять человек погибли: Зеленский обнародовал жуткие последствия ночного удара РФФото

Россия будет воевать еще три года и полезет на правобережье Украины – СвитанРоссия будет воевать еще три года и полезет на правобережье Украины – Свитан
09:42

Отказалась от длинных волос ради роли: Ольга Сумская удивила новым образом

09:12

У врага нет ресурсов для масштабной операции: эксперт назвал направление фронта

08:51

Пять самых остроумных знаков зодиака: кто скрывает настоящий талант

08:47

РФ атаковала ракетами и дронами Тернополь, Бурштын, Львов, Харьков: что известно о последствияхФото

Реклама
08:42

"Теперь бойся ты": в сеть слили видео с младшей дочерью Анастасии ЗаворотнюкВидео

08:10

Карта Deep State онлайн за 19 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:06

Снесли несколько этажей: РФ ударила по жилым многоэтажкам в ТернополеФотоВидео

07:55

Россия коварно атакует энергетику: в Украине вводят аварийные отключения света

07:42

Не хотели жить: звезды Евровидения совершили самоубийство вдвоем

07:29

США тайно разрабатывают новый план по прекращению войны в Украине: в чем его суть

06:33

В небе более 20 ракет, РФ атакует Украину с воздуха: все подробности

06:20

Гороскоп для Раков на декабрь 2025: тайны, исцеление и романтичный Новый год

06:10

Нам придется услышать еще не одну горькую новостьмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с шахматными фигурами за 27 сек

05:05

"Грустила очень сильно": Камалия приняла нелегкое решение относительно детей

Реклама
04:30

Идеальное время для шага вперед: четырем знакам зодиака откроются новые двери

04:13

Гороскоп на завтра 20 ноября: Раки сорвут куш, Козерогам - серьезная ссора

03:35

Судьба подарит трем знакам зодиака сказочное богатство уже вот-вот: кто озолотится

03:05

Как сохранить пол чистым надолго: проверенные трюки, экономящие время и силы

02:30

Любовь найдет их сама: какие ТОП-3 знака зодиака влюбятся в конце ноября

02:20

Морган Фримен признался, кто из актрис для него на первом месте

02:03

Госдеп США одобрил продажу Patriot для Украины: что включает пакет

01:30

"Это очень больная среда": Даша Астафьева высказалась о звездных браках

00:08

Более десяти взрывов: Харьков подвергся массированной атаке "Шахедов", есть попадания

18 ноября, вторник
23:52

Древний оберег: какое дерево стоит посадить возле дома, чтобы в семье царило благополучие

23:43

Привычка из прошлого не работает: на каких автомобилях можно ехать без прогрева

23:03

Можно заработать тысячи гривен: что стоит обязательно покупать в секонд-хенде

22:48

Дроны ВСУ остановили работу важного для Путина объекта: СМИ раскрыли подробности

22:46

"Можно и жениться": Alyona Alyona сделала заявление о браке

22:38

"Есть сигналы": Зеленский анонсировал переговоры по окончанию войны, что известно

22:31

Гороскоп для Львов: декабрь 2025 будет самым ярким месяцем года - астропрогнозВидео

22:02

Новый рейс из Польши: какие города он соединит и почему это важно для украинцев

21:58

Почему кот кусается и нападает на руки: хозяев предупредили о важном сигнале

21:58

Слухи об отставке Лаврова имеют неочевидную цель - раскрыт замысел Кремля

21:49

Испания готовит новый пакет помощи Украине на ощутимую сумму - что в списке

Реклама
21:38

Дешевле даже дров: чем можно отапливать дом, когда нет света и газа

20:59

Неожиданный фактор: исследование показало, почему продукты в Украине дороже, чем в Польше

20:55

Отставка правительства на фоне коррупционного скандала - в Раде сделали заявление

20:50

Доллар по 42 грн останется лишь в памяти: появился прогноз курса на два года

20:44

Что стало причиной потери титула WBO Усиком: промоутер объяснил причину

20:37

Влупит мороз и будет сыпать снег даже в центре страны: новый прогноз погоды

20:24

Голливудский украинец Лев Шрайбер оказался в больнице

20:09

Денежный поток и страстный роман: что ждет Близнецов в конце 2025 годаВидео

19:53

Серая зона расширяется: оккупанты продвинулись на важном направлении - DeepState

19:45

Курс шаткий: эксперты объяснили украинцам, стоит ли сейчас скупать валюту

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять