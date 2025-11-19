Не хотели жить: звезды Евровидения совершили самоубийство вдвоем

Немецкие звезды, которых знала вся страна, совершили ассистированное самоубийство.

Близнецы Кесслер выбрали эвтаназию / Коллаж Главред, фото Википедия

Знаменитые близнецы и певицы из Германии Элис и Эллен Кесслер, которые прославились благодаря Евровидению, решили, что больше не хотят жить и ушли с помощью эвтаназии.

Об этом сообщает немецкое издание BILD. Как сообщает СМИ, легендарные артисты скончались в Грюнвальде под Мюнхеном: они сами решили покончить жизнь самоубийством вместе.

Сестры Кесслер были любимицами в Германии / Фото Википедия

Элис и Эллен Кесслер родились 20 августа 1936 года в Нерхау, Саксония. Они работали как всемирно известные певицы, танцовщицы, актрисы и артистки ("Шоу Перри Комо" и "Шоу Рольфа Харриса").

В апреле 2024 года близнецы рассказали, что хотели бы быть похороненными в одной урне вместе с прахом их любимой матери Эльзы и их собаки Йелло. "Это то, что мы указали в нашем завещании", — рассказала Эллен Кесслер.

89-летние пациенты выбрали "ассистированное самоубийство".

Сестры Кесслер были большими звездами / Фото Википедия

В Германии "ассистированное самоубийство" разрешено при определённых условиях: человек должен, помимо прочего, "действовать автономно и по собственной воле". Он должен быть совершеннолетним и дееспособным. Помогающие не могут сами совершить смертельный акт — это было бы "активной эвтаназией", которая запрещена.

О персонах: близнецы Кесслер Знаменитые близнецы Кесслер на протяжении поколений восхищали всю страну – как настоящие звезды шоу-бизнеса. Они были награждены Золотой розой Монтрё и Крестом "За заслуги". Их родной город, Нерхау, удостоил их звания почётных граждан. Совсем недавно, в 2025 году, они были награждены Баварским орденом "За заслуги".

