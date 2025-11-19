Не хотели жить: звезды Евровидения совершили самоубийство вдвоем

Кратко:
- Почему сестры решились на такой шаг
- Какой способ они выбрали
Знаменитые близнецы и певицы из Германии Элис и Эллен Кесслер, которые прославились благодаря Евровидению, решили, что больше не хотят жить и ушли с помощью эвтаназии.
Об этом сообщает немецкое издание BILD. Как сообщает СМИ, легендарные артисты скончались в Грюнвальде под Мюнхеном: они сами решили покончить жизнь самоубийством вместе.
Элис и Эллен Кесслер родились 20 августа 1936 года в Нерхау, Саксония. Они работали как всемирно известные певицы, танцовщицы, актрисы и артистки ("Шоу Перри Комо" и "Шоу Рольфа Харриса").
В апреле 2024 года близнецы рассказали, что хотели бы быть похороненными в одной урне вместе с прахом их любимой матери Эльзы и их собаки Йелло. "Это то, что мы указали в нашем завещании", — рассказала Эллен Кесслер.
89-летние пациенты выбрали "ассистированное самоубийство".
В Германии "ассистированное самоубийство" разрешено при определённых условиях: человек должен, помимо прочего, "действовать автономно и по собственной воле". Он должен быть совершеннолетним и дееспособным. Помогающие не могут сами совершить смертельный акт — это было бы "активной эвтаназией", которая запрещена.
Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Как ранее сообщал Главред, известная украинская певица Камалия рассказала проекту "День со звездой" о важном решении, которое приняла относительно своих дочерей. Арабелла и Мирабелла, которые выехали в Великобританию в начале полномасштабного вторжения, вернулись к маме в Украину.
Напомним, ранее певица Наталья Могилевская показала опасный инцидент, случившийся на съемках ее клипа. Артистка опубликовала в Instagram видео и объяснила, что произошло.
Вас также может заинтересовать:
- Умер ведущий "Утренней звезды" Юрий Николаев
- Звезда фильма "Брюс Всемогущий" умерла в хосписе — названа причина смерти
- Умер известный актер, который помогал российским оккупантам — детали
О персонах: близнецы Кесслер
Знаменитые близнецы Кесслер на протяжении поколений восхищали всю страну – как настоящие звезды шоу-бизнеса.
Они были награждены Золотой розой Монтрё и Крестом "За заслуги". Их родной город, Нерхау, удостоил их звания почётных граждан. Совсем недавно, в 2025 году, они были награждены Баварским орденом "За заслуги".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред