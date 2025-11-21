Укр
Жестко: у Евровидения будут новые правила - что изменилось

Алена Кюпели
21 ноября 2025, 21:25
Количество членов жюри в каждой стране увеличится с пяти до семи, и в него войдут представители самых разных профессий.
У Евровидения 2026 новые правила
У Евровидения 2026 новые правила / Коллаж Главред, фото eurovisionworld.com

Кратко:

  • Что изменилось в правилах
  • Зачем это было сделано

Европейский вещательный союз (EBU) объявил о ряде изменений в правилах голосования на конкурсе песни "Евровидение-2026", направленных на укрепление доверия, прозрачности и вовлеченности зрителей.

Как сказано на официальном сайте конкурса, изменения в главном тексте впервые с 2022 года возвращают профессиональное жюри в оба полуфинала и сокращают максимальное количество телеголосов для каждого способа оплаты с 20 до 10 на "Евровидении-2026".

Теперь, с 2026 года в полуфиналах "Евровидения" голоса жюри и зрителей будут распределяться примерно поровну, как и в финале. Профессиональное жюри, состоящее из музыкальных экспертов, поможет определить, какие песни выйдут в финал 70-го конкурса песни "Евровидение-2026".

Джамала
Джамала - новый музыкальный продюсер Нацотбора/ фото: instagram.com, Джамала

Для поддержки этого изменения количество и состав национального жюри в каждой стране будут изменены. Количество членов жюри в каждой стране увеличится с пяти до семи, и в него войдут представители самых разных профессий, включая музыкальных журналистов и критиков, музыкальных преподавателей, представителей творческих профессий, таких как хореографы и постановщики, а также опытных деятелей музыкальной индустрии.

Чтобы отразить популярность "Евровидения" среди молодой аудитории, в состав каждого жюри теперь должны входить как минимум два члена в возрасте от 18 до 25 лет. Все члены жюри также должны будут подписать официальное заявление, подтверждающее, что они голосуют независимо и беспристрастно, не координируют свои решения с другими членами жюри и не делятся своими предпочтениями в голосовании в социальных сетях до окончания конкурса.

Евровидение 2026: телеголосование

Помимо изменений в составе жюри, Европейский вещательный союз (EBU) также реформирует систему телеголосования. На "Евровидении-2026" максимальное количество голосов для каждого способа оплаты будет уменьшено с 20 до 10, независимо от того, голосуют ли фанаты онлайн, по SMS или по телефону.

Цель — побудить зрителей распределять свою поддержку между разными участниками, а не концентрировать большое количество голосов на одном фаворите. EBU надеется, что это поможет сохранить широкую и сбалансированную конкуренцию, при этом предоставляя фанатам весомый голос в определении окончательного результата.

Евровидение
Евровидение / Суспильне

Зачем меняют правила голосования

Изменения правил голосования являются частью более широкого пакета мер на 2026 год. Правила меняются, чтобы "ограничить несоразмерные рекламные кампании, особенно если они организованы или поддерживаются третьими сторонами, такими как правительства или государственные учреждения".

Вещателям и артистам будет запрещено активно участвовать, содействовать или способствовать рекламным кампаниям третьих лиц, которые могут несправедливо повлиять на результаты голосования. Любые попытки неправомерного влияния на результаты могут привести к санкциям в соответствии с обновленным Кодексом поведения.

"Эти меры направлены на то, чтобы сохранить фокус на том, на чем он должен быть – музыке, творчестве и общении", – говорит Мартин Грин.

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евровидение новости шоу бизнеса
