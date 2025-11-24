Кратко:
- Нонна Гришаева высказалась об Одессе
- Предательница выдала новую порцию бреда
Российская актриса Нонна Гришаева, которая родом из Украины, но поддерживает террористическое вторжение РФ у ее родную страну, сделала новое заявление.
В интервью российским пропагандистам Гришаева сказала, что россияне и украинцы являются родными братьями и 30 лет украинцев настраивали против всего русского.
"Я родилась в Советском Союзе и в русском городе Одесса. В Одессе никогда не говорили на украинском языке. Никогда. То, что появились украиноязычные люди, их завезли в Одессу. Их никогда не было. Это страшно", - выдала предательница.
Нонна поделилась, как ей из Одессы позвонила мама и пожаловалась, что ее заставляют преподавать английский язык на украинском, после чего артистка забрала маму в Москву.
Позиция Нонны Гришаевой
В 2017 году Нонна Гришаева попала в базу "Миротворец" за пропаганду войны, публичную поддержку российской агрессии и распространение российской пропаганды. В 2022 году она поддержала полномасштабное нападение России на Украину.
О персоне: Нонна Гришаева
Нонна Гришаева — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, теле- и радиоведущая, пародистка, певица, писательница, редактор, аниматор и художница. Заслуженная артистка Российской Федерации (2006). Художественный руководитель Московского государственного театра Роста в Царицыно (с 26 июня 2014 года).
Активно поддерживает террористическое нападение РФ на Украину.
