Нонна Гришаева высказалась по методичке Кремля.

Нонна Гришаева повторяет нарративы российских пропагандистов / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Нонна Гришаева

Нонна Гришаева высказалась об Одессе

Предательница выдала новую порцию бреда

Российская актриса Нонна Гришаева, которая родом из Украины, но поддерживает террористическое вторжение РФ у ее родную страну, сделала новое заявление.

В интервью российским пропагандистам Гришаева сказала, что россияне и украинцы являются родными братьями и 30 лет украинцев настраивали против всего русского.

"Я родилась в Советском Союзе и в русском городе Одесса. В Одессе никогда не говорили на украинском языке. Никогда. То, что появились украиноязычные люди, их завезли в Одессу. Их никогда не было. Это страшно", - выдала предательница.

Нонна поделилась, как ей из Одессы позвонила мама и пожаловалась, что ее заставляют преподавать английский язык на украинском, после чего артистка забрала маму в Москву.

Позиция Нонны Гришаевой

В 2017 году Нонна Гришаева попала в базу "Миротворец" за пропаганду войны, публичную поддержку российской агрессии и распространение российской пропаганды. В 2022 году она поддержала полномасштабное нападение России на Украину.

