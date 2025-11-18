"Все бросит и уедет": что произошло в браке предательницы Ани Лорак

Названа причина конфликтов Ани Лорак с мужем-иностранцем.

https://glavred.info/starnews/vse-brosit-i-uedet-chto-proizoshlo-v-brake-predatelnicy-ani-lorak-10716476.html Ссылка скопирована

У Ани Лорак начались проблемы / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Исаак Виджраку угрожает Ани Лорак разрывом

Что ему не нравится

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает развлекать жителей страны-террористки РФ, ругается с мужем Иссаком Виджраку из-за частых гастролей.

видео дня

Как сообщают пропагандистские росСМИ, испанца раздражает то, что ему приходится сопровождать жену по городам России. Ему не нравятся ранние подъемы и повышенное внимание к Лорак.

"Его утомляют разъезды, ранние подъемы, тесные гримерки, не всегда красивые и уютные гостиницы. Московские вечеринки – это одно, а выступления в небольших городах для неподготовленного человека, который не знает, чем заняться, — тяжелое бремя. Он и жалуется на то, что холодно, что завтраки ему не нравятся, что возле жены "всякие мужики крутятся", что ему мало внимания", — отмечают росСМИ.

Какие ссоры у Ани Лорак с мужем / фото: скрин t.me/Ego_svita

Также инсайдер заявил, что Виджраку даже угрожает запроданке.

"Иногда угрожает, что все бросит и уедет", — добавили пропагандисты.

Ани Лорак с новым мужем / фото: instagram.com, Ани Лорак

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, главный герой украинского популярного шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк отправил участницу Диану Зотову, которую считали его фавориткой, домой еще до церемонии роз. Все произошло после индивидуального общения Тараса и Дианы в Карпатах.

А также лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин остался без крыши над головой. Валерий отметил, что в своем автомобиле возит вещи и собирается в Винницкую область, ведь "проходит реабилитацию".

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред