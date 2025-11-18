Кратко:
- Исаак Виджраку угрожает Ани Лорак разрывом
- Что ему не нравится
Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает развлекать жителей страны-террористки РФ, ругается с мужем Иссаком Виджраку из-за частых гастролей.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, испанца раздражает то, что ему приходится сопровождать жену по городам России. Ему не нравятся ранние подъемы и повышенное внимание к Лорак.
"Его утомляют разъезды, ранние подъемы, тесные гримерки, не всегда красивые и уютные гостиницы. Московские вечеринки – это одно, а выступления в небольших городах для неподготовленного человека, который не знает, чем заняться, — тяжелое бремя. Он и жалуется на то, что холодно, что завтраки ему не нравятся, что возле жены "всякие мужики крутятся", что ему мало внимания", — отмечают росСМИ.
Также инсайдер заявил, что Виджраку даже угрожает запроданке.
"Иногда угрожает, что все бросит и уедет", — добавили пропагандисты.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, главный герой украинского популярного шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк отправил участницу Диану Зотову, которую считали его фавориткой, домой еще до церемонии роз. Все произошло после индивидуального общения Тараса и Дианы в Карпатах.
А также лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин остался без крыши над головой. Валерий отметил, что в своем автомобиле возит вещи и собирается в Винницкую область, ведь "проходит реабилитацию".
О персоне: Ани Лорак
Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.
