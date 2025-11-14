Призналась: почему Тарас Цымбалюк отправил домой фаворитку

Вы узнаете:
- Где проводит время "Холостяк" с участницами в пятом эфире
- Кого он уже отправил домой
Главный герой украинского популярного шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк отправил участницу Диану Зотову, которую считали его фавориткой, домой еще до церемонии роз.
Как стало известно из эфира шоу, все произошло после индивидуального общения Тараса и Дианы в Карпатах.
Напомним, Зотова и Цымбалюк уже давно знакомы и когда-то актер ее уже приглашал на свидание, но тогда модель была очень занята.
В начале разговора Тарас намекнул девушке о том, что в Сети ходят слухи о том, что она находится в отношениях. Диана же объяснила, что рассталась с возлюбленным, но ее чувства еще не угасли.
После этого актер принял решение, что Зотовой не стоит продолжать участие в проекте.
О персоне: Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
