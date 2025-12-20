Укр
Россияне угрожают высадкой десанта в Одессе: в ЦПД оценили угрозу

Анна Косик
20 декабря 2025, 09:54
4101
Коваленко рассказал, могут ли оккупанты осуществить операцию с моря.
Одесса, армия рф
Россия не имеет шансов на успешную операцию с моря / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Что сообщил Коваленко:

  • Информация об угрозе десантирования россиян в Одесской области неправдива
  • Россия усиливает локальную пропаганду в Украине
  • Украина противодействует любым российским угрозам

В местных пабликах Одессы и области недавно начали появляться сообщения о якобы угрозе высадки российского десанта. Эту информацию прокомментировал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

В Telegram он заявил, что подобные сообщения являются ничем иным, как фейками и военными страшилками страны-агрессора России. Военной сухопутной угрозы и возможности у оккупантов осуществить какую-то операцию с моря нет.

видео дня

Россия хочет создать катастрофу

Поскольку шансы на успешную военную операцию по высадке десанта равны нулю, Россия тратит сейчас большие ресурсы на воздушные удары. Таким образом она пробует создать гуманитарную катастрофу и параллельно с этим тратит большие силы на локальную пропаганду.

"Сейчас важно выдержать. Энергетики работают, военные работают - много людей задействованы в отражении атак, восстановлении, обеспечении безопасности, информационной устойчивости, в медицине, логистике. Можно понять тех, кто устал. Причина всей беды - Россия. Но таких темпов противодействия и восстановления в таких сложных условиях не способна была бы обеспечить ни одна страна Европы в современных условиях войны. Выдержим", - добавил Коваленко.

Для чего оккупанты бьют по Одесской области

Главред писал, что Одесса сейчас больше всего страдает от атак по инфраструктуре. Депутат Одесского городского совета, ветеран, предприниматель Александр Славский назвал возможные причины постоянных ударов по Одессе и региону.

Возможно, россияне рассчитывают на социальное напряжение или определенные внутренние возмущения. Хотя, по его мнению, это так не работает, ведь даже без света люди прекрасно понимают, кто является источником этих проблем.

Ситуация в Одесской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что 19 декабря российские оккупанты атаковали мост вблизи населенного пункта Маяк в Одесской области. 10 вражеских "Шахедов" ударили по нему ночью, еще около пяти - днем.

Впоследствии стало известно, что РФ атаковали баллистическими ракетами портовую инфраструктуру Одесской области. В результате ударов уже известно о многих погибших и раненых.

Ранее сообщалось, что 18 декабря в районе села Маяки российский "Шахед" убил 43-летнюю мать троих детей Инну Влаеву. Семья ехала в машине по мосту через Днестр, возвращаясь в Одессу.

Читайте также:

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

