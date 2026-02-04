Потепление уже на пороге: когда в Украине пригреет до +5 градусов

Синоптик предупредила, что в Украине ожидается сильный ветер.

Погода в Украине 5 февраля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине в четверг

Когда в Украину придет потепление

Погода в Украине в четверг, 5 февраля, изменится. Ожидается сильный юго-восточный ветер, местами возможны порывы до 15-20 метров в секунду. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В Украину идет потепление. Хотя ближайшая ночь еще будет холодной на северо-востоке, все же температура воздуха будет в целом повышаться", - подчеркнула она. видео дня

По ее словам, завтра снег пройдет в северных областях, местами на западе и в центре. В восточных областях и на значительной части юга сохранится сухая погода.

Карта осадков / фото: facebook.com/tala.didenko

Температура воздуха в четверг ночью будет в пределах -5...-12 градусов, на северо-востоке -12...-17 градусов, на западе +2...-4 градуса.

В течение дня самой теплой будет погода в западных областях и на юге Украины, 0...+5 градусов. В большинстве областей ожидается днем -3...-8 градусов, на северо-востоке -8...-12 градусов.

Погода 5 февраля / фото: meteoprog

Погода в Киеве

Синоптик добавила, что в Киеве завтра ожидается изменение погоды с перепадами атмосферного давления. Возможен снег, гололед, сильный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит -8...-10 градусов, днем -4...-6 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

"Будет еще немного теплее, однако в течение 9-11 февраля ожидается очередное похолодание. С 12 февраля потепление снова поборет сильный мороз", - добавила Диденко.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в течение недели

Метеоролог Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине в первую неделю февраля будет холодной с резкими колебаниями температур в разных регионах и незначительными осадками.

По его словам, только во второй половине недели в западных областях, а в выходные на большей части территории страны пройдет снег, местами с дождем.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань заявлял, что в Украине пик аномальных морозов пройден, но холодная погода сохранится как минимум до 4 февраля. В середине месяца ожидается новая волна похолодания.

Жителей Одесского региона ждут облачность с прояснениями, местами осадки, гололед и порывистый ветер. В целом, в Одесской области потеплеет.

Также известно, что в четверг на Полтавщину вернутся осадки в виде небольшого снега. Температура воздуха повысится до 13-18 градусов мороза ночью и 7-12 градусов мороза днем.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

