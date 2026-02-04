Розы будут цвести все лето: что с ними нужно сделать ранней весной

Если вы хотите, чтобы розы цвели все лето, ранней весной обязательно уделите внимание на советы экспертов.

Вы узнаете:

Как обрезать кустарниковые розы

Когда это нужно сделать

Розы — одни из самых популярных садовых цветов в Украине. Они радуют разнообразием оттенков и форм, но без правильного ухода могут цвести слабо или недолго. Чтобы розы цвели все лето, важно вовремя провести весеннюю обрезку, учитывая сорт растения.

Эксперты отмечают: именно ранняя весна закладывает основу для пышного и продолжительного цветения.

Почему весенняя обрезка так важна

Вокруг обрезки роз существует немало мифов, однако на практике эти растения достаточно выносливы и быстро восстанавливаются. Грамотная обрезка:

стимулирует рост новых побегов;

улучшает циркуляцию воздуха в кусте;

продлевает и усиливает цветение.

При этом подход к обрезке зависит от типа роз.

Гибридные чайные, флорибунда и гибридные вечные

Эти сорта цветут на побегах текущего года, поэтому ранней весной их нужно обрезать достаточно сильно.

Что рекомендуется сделать:

удалить все слабые, поврежденные и перекрещивающиеся побеги; укоротить оставшиеся стебли, формируя открытую "чашу" куста; обрезать побеги чуть выше почки.

Важно помнить: чем слабее побег, тем сильнее его нужно укорачивать — это стимулирует рост крепких цветоносов.

Кустарниковые розы

Кустарниковые розы не требуют радикальной обрезки. Весной достаточно:

убрать слишком длинные побеги;

удалить поврежденные и перекрещивающиеся ветви.

После этого куст можно оставить в покое — чрезмерная обрезка может даже навредить. Часто такие розы подравнивают также в конце лета или начале осени.

Плетистые розы: в чем разница

Плетистые розы делятся на две основные группы, и уход за ними отличается.

Настоящие плетистые розы

Эти растения имеют крупные цветы и могут цвести с начала лета до осени. Их:

обрезают осенью или зимой; сохраняют основной "каркас" из длинных стеблей; ежегодно удаляют около трети самых старых, одревесневших побегов.

Цветение формируется на боковых ветках, которые активно растут весной.

Рамблеры

Рамблеры цветут один раз — в середине лета — и образуют грозди мелких цветов. Их почти не обрезают весной, формируют и подстригают сразу после цветения, так как бутоны закладываются на побегах конца лета.

