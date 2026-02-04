Розы будут цвести все лето: что с ними нужно сделать ранней весной

Вы узнаете:
Розы — одни из самых популярных садовых цветов в Украине. Они радуют разнообразием оттенков и форм, но без правильного ухода могут цвести слабо или недолго. Чтобы розы цвели все лето, важно вовремя провести весеннюю обрезку, учитывая сорт растения.
Эксперты отмечают: именно ранняя весна закладывает основу для пышного и продолжительного цветения.
Почему весенняя обрезка так важна
Вокруг обрезки роз существует немало мифов, однако на практике эти растения достаточно выносливы и быстро восстанавливаются. Грамотная обрезка:
- стимулирует рост новых побегов;
- улучшает циркуляцию воздуха в кусте;
- продлевает и усиливает цветение.
При этом подход к обрезке зависит от типа роз.
Гибридные чайные, флорибунда и гибридные вечные
Эти сорта цветут на побегах текущего года, поэтому ранней весной их нужно обрезать достаточно сильно.
Что рекомендуется сделать:
- удалить все слабые, поврежденные и перекрещивающиеся побеги;
- укоротить оставшиеся стебли, формируя открытую "чашу" куста;
- обрезать побеги чуть выше почки.
Важно помнить: чем слабее побег, тем сильнее его нужно укорачивать — это стимулирует рост крепких цветоносов.
Кустарниковые розы
Кустарниковые розы не требуют радикальной обрезки. Весной достаточно:
- убрать слишком длинные побеги;
- удалить поврежденные и перекрещивающиеся ветви.
После этого куст можно оставить в покое — чрезмерная обрезка может даже навредить. Часто такие розы подравнивают также в конце лета или начале осени.
Плетистые розы: в чем разница
Плетистые розы делятся на две основные группы, и уход за ними отличается.
Настоящие плетистые розы
Эти растения имеют крупные цветы и могут цвести с начала лета до осени. Их:
- обрезают осенью или зимой;
- сохраняют основной "каркас" из длинных стеблей;
- ежегодно удаляют около трети самых старых, одревесневших побегов.
Цветение формируется на боковых ветках, которые активно растут весной.
Рамблеры
Рамблеры цветут один раз — в середине лета — и образуют грозди мелких цветов. Их почти не обрезают весной, формируют и подстригают сразу после цветения, так как бутоны закладываются на побегах конца лета.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
