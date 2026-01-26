Укр
Специалисты назвали лучшее время для черенкования роз: как это сделать правильно

Сергей Кущ
26 января 2026, 08:55
Черенкование в январе–феврале позволяет получить крепкие и здоровые растения, которые со временем порадуют пышным цветением.
Лучшее время для черенкования роз
Лучшее время для черенкования роз / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Когда лучше всего черенковать розы
  • Как это сделать правильно

Черенкование — один из самых популярных и доступных способов размножения роз. Он позволяет получить новое растение из части побега материнского куста и сохранить любимый сорт бесплатно. Однако успех во многом зависит от сроков.

Эксперты отмечают: лучшее время для черенкования роз — не всегда весна или лето, как считают многие.

Что такое черенкование роз

Черенкование роз — это способ размножения, при котором с куста срезают часть стебля и укореняют ее в почве. Из такого черенка формируется полноценный куст, который обычно зацветает через 1–3 года. Метод подходит для плетистых, почвопокровных и ряда кустовых роз.

Лучшее время для черенкования роз

Опытные садоводы сходятся во мнении: конец января и февраль — оптимальный период для черенкования роз одревесневшими побегами, пишет The Spruce. В это время растения находятся в состоянии покоя, поэтому обрезка почти не вредит кустам, а черенки успевают сформировать крепкую корневую систему.

Именно зимой, по данным издания The Spruce, старые побеги получают достаточно времени для укоренения до начала активного роста.

Когда можно черенковать розы в другое время

Сроки зависят от возраста и типа побегов:

  • Молодые кусты с мягкими побегами — черенкуют с мая по август.
  • Старые, одревесневшие побеги — поздней осенью после листопада или в конце зимы, до пробуждения почек.
  • Теплые регионы — допускают черенкование почти всю зиму при отсутствии сильных морозов.

Зима считается особенно удачным временем, поскольку черенки развиваются медленно, но стабильно, формируя сильные корни.

Как вырастить розу из черенка зимой

Для успешного укоренения важно соблюдать технологию:

  1. Срежьте здоровые, непривитые побеги острым секатором, обработанным спиртом.
  2. Сделайте прямой срез под листовой почкой и нарежьте черенки длиной 15–30 см.
  3. Верхний срез выполните под углом, а нижнюю часть обработайте стимулятором корней.
  4. Высадите черенки в защищенном от ветра месте или неотапливаемой теплице.
  5. Заглубите их на 2/3 длины, предварительно уложив дренаж из гравия.

Полив проводят по мере подсыхания почвы. Черенки оставляют в таком виде до следующей осени.

Виды роз
Виды роз / Инфографика: Главред

Когда пересаживать и ждать цветения

К лету–осени следующего года укоренившиеся черенки можно пересадить на постоянное место. В посадочную яму рекомендуется добавить компост и костную муку. Молодые растения поливают каждые 1–2 дня и мульчируют на зиму.

Первое цветение обычно наступает через 1–3 года. После трех лет такие кусты считаются зрелыми и требуют стандартного ухода: полив раз в неделю и подкормку раз в месяц.

Смотрите видео о том, как правильно размножить розы:

Об источнике: The Spruce

The Spruce — это популярный американский онлайн-ресурс о доме и образе жизни, который предлагает практичные советы и вдохновение для улучшения вашего жилья, сада и бытовых задач. На сайте публикуются статьи и инструкции по декору, ремонту, садоводству, уборке и другим аспектам домашнего уюта, которые создаются экспертами и практикующими специалистами. The Spruce

Сайт входит в число ведущих ресурсов в категории "Дом и сад" и ежедневно помогает миллионам читателей находить полезную информацию для повседневной жизни, ремонта, дизайна и ухода за домом.

