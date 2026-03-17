Ющенко "дружескими объятиями" поздравил Шона Пенна с "Оскаром"

Виктор Ющенко считает Пенна своим дорогим другом.

Оскар 2026 Шон Пенн - Виктор Ющенко обратился к голливудскому актеру

Шон Пенн выиграл "Оскар" за фильм "Битва за битвой"

Актера с победой поздравил Виктор Ющенко

В ночь на 16 марта состоялась церемония Американской киноакадемии "Оскар". Статуэтку за лучшую роль второго плана в фильме "Битва за битвой" выиграл Шон Пенн - известный актер, режиссер, сценарист и продюсер.

Однако триумфатор на награждение не явился. Вместо этого Пенн посетил Украину - актер поддерживает нашу страну с начала полномасштабной войны.

Впрочем, его победа не осталась незамеченной. С новым "Оскаром" в своем блоге в Instagram Шона Пенна поздравил третий президент Украины Виктор Ющенко. Политик и голливудская знаменитость подружились еще в 2023 году, когда Пенн приезжал к Ющенко в гости.

"Мой друг Шон, дорогой казак! Искренне поздравляю тебя с новым "Оскаром"! Это заслуженное признание твоего великого таланта, силы характера и преданности своему делу. Ты относишься к тем творцам, чьи работы выходят далеко за пределы киноэкрана — они трогают сердце, заставляют задуматься и вдохновляют. Радуюсь твоему успеху и искренне горжусь тем, что могу назвать тебя своим другом. Украинцы хорошо знают твое доброе сердце и твою искреннюю поддержку Украины. Пусть новые победы и новые роли еще много раз удивляют и вдохновляют мир. С наилучшими пожеланиями и дружескими объятиями", - написал Виктор Андреевич.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

О персоне: Виктор Ющенко Виктор Ющенко - украинский политик и государственный деятель, банкир. 3-й Президент Украины (23 января 2005 - 25 февраля 2010). Седьмой премьер-министр Украины (1999-2001). Народный депутат Украины V созыва (2002-2005), основатель и Председатель Совета Института Президента Виктора Ющенко "Стратегические инициативы". Третий председатель Национального банка Украины (1993-2000), исполняющий обязанности Председателя Национального Банка Украины (27 января 1997-5 февраля 1997), лидер Оранжевой революции, сообщает Википедия.

