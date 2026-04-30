Как долго продлится наступление РФ: генерал Пивненко оценил потенциал оккупантов

Виталий Кирсанов
30 апреля 2026, 22:44
Российские военные продолжают попытки продвигаться, стремясь захватить как можно больше украинской территории.
Генерал Пивненко оценил, как долго продержится наступление РФ

Кратко:

  • Оккупанты продвигаются очень медленно и с колоссальными потерями
  • Враг хочет захватить Покровск и добить Константиновку

Российская армия способна поддерживать наступательные действия ещё в течение одного-двух лет, однако ресурсов для масштабного прорыва, в частности на Киев, у нее нет. Об этом генерал-майор Александр Пивненко, командующий Национальной гвардией Украины, сказал в интервью для LB.ua.

По его словам, российские военные продолжают попытки продвигаться, стремясь захватить как можно больше украинской территории. При этом продвижение остается медленным и сопровождается значительными потерями.

"Им это делать трудно. Они продвигаются очень медленно и с колоссальными потерями. Тысяча человек в день – это минимум для них", – отметил Пивненко.

При этом, по его словам, российские оккупанты "еще год-два смогут даже при таких потерях" поддерживать нынешнюю интенсивность своего наступления.

"У них большой мобилизационный ресурс плюс диктатура, которая при необходимости обеспечит людей для наступления. В то же время нельзя недооценивать уровень их потерь. Они не могут создать серьезные резервы, чтобы, условно, на севере пойти армией, дойти до Киева и закрыть вопрос. Даже мыслей об этом нет, потому что силы не бесконечны, а интенсивность войны бешеная. Сейчас враг хочет захватить Покровск, добить Константиновку… О Славянске/Краматорске вообще молчу, потому что это не вопрос даже двух-трех лет. Примем также во внимание, что эффективность нашей армии растет", – подчеркнул Пивненко.

В то же время, как уверяет генерал-майор, Украина создаст такую оборону и плотность зоны, что для россиян война потеряет всякий смысл.

"Никакого результата, кроме потерь, не будет. Мы показали, что за свою землю будем воевать, и россияне это понимают. Теперь у них дилемма, как выйти из этой войны. Если они выйдут, то будут иметь очень много внутренних проблем. Я вообще убежден, что они ошиблись, потому что считали, что мы сдадимся. Хотели сделать нас рабами. Так не будет! Именно поэтому они так злы на нас. Поэтому они и бесятся, поэтому и бьют по гражданским городам", – подчеркнул Пивненко.

В связи с этим он объяснил, почему оккупанты разрушают Харьков. Одна из причин – потому что оборона города не сломалась.

"Ребята тогда останавливали танковые колонны – и остановили-таки. Мы все хотели защитить наш город, наше государство! Я в то время был командиром отдельного отряда специального назначения, и мы тоже внесли свой вклад в оборону города", - сказал он.

По словам Пивненко, сил на захват Сум у россиян тоже нет.

Россия сосредотачивает силы для наступления на Покровском направлении. Туда враг перебрасывает оккупантов с других направлений. Об этом заявил офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк.

Как сообщал Главред, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что корпус планирует убрать с передовой линии треть пехоты и заменить ее наземными беспилотными системами.

Кроме того, страна-агрессор Россия не отказывается от намерения расширить зону контроля непосредственно по линии границы. К счастью, достичь больших успехов оккупанты не могут. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в интервью Укринформу.

О персоне: Александр Пивненко

Александр Сергеевич Пивненко (род. 21 февраля 1986) - украинский военнослужащий, бригадный генерал Национальной гвардии Украины.

Пивненко командует НГУ с июля 2023 года.

До этого возглавлял Восточное территориальное управление Нацгвардии, отражал у россиян окрестности Харькова и удерживал Бахмут. Имеет звание Героя Украины.

