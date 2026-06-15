Лукашенко извинился перед Зеленским и заговорил о войне против Украины – что сказал

Лукашенко заявил, что сожалеет о своих резких заявлениях и выразил обеспокоенность рисками для безопасности Беларуси на фоне войны России против Украины.

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Лукашенко извинился перед Зеленским и заговорил о войне / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Александр Лукашенко:

Диктатор извинился перед Зеленским за свои прошлые резкие высказывания

Минск не заинтересован в расширении войны на территорию Беларуси

Привлечение белорусской армии принесет РФ больше вреда, чем пользы

Александр Лукашенко извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским за некоторые свои резкие высказывания. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси, диктатор Александр Лукашенко в интервью Al Arabiya English.

Во время беседы Лукашенко вернулся к теме своей публичной критики украинского президента и объяснил, почему в свое время решил ответить на заявления Киева.

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"Я был вынужден ответить, если Владимир (Зеленский, — ред.) обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне не надо было, учитывая, что он все-таки воюет. Может, не надо было так резко говорить об этом", — сказал Лукашенко.

Отдельно белорусский лидер затронул вопрос безопасности своей страны на фоне российско-украинской войны. По его словам, Минск не заинтересован в расширении боевых действий за пределы нынешнего фронта.

"Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перекинулась на территорию Беларуси по разным причинам", — отметил Лукашенко.

Он утверждает, что белорусские власти считают свою территорию уязвимой в случае возможных атак со стороны Украины. По его словам, ключевые объекты инфраструктуры страны могут оказаться под угрозой.

"Беларусь очень уязвима в военном плане, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию, потому что Беларусь для украинских военных как на ладони. Мы прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения — производственные и логистические — окажутся под ударом. Как они заявили, у них уже намечено 500 таких целей на территории Беларуси", — подчеркнул Лукашенко.

Также он заявил, что белорусское общество не поддерживает участие в войнах, а открытие нового направления боевых действий создало бы дополнительные риски как для Минска, так и для Москвы. Лукашенко добавил, что обсуждал этот вопрос с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам белорусского лидера, в Кремле также не видят пользы от прямого вовлечения Беларуси в войну.

"Фронт для России, если бы она атаковала Киев с территории Беларуси, то фронт для России, прежде всего, ну естественно, и для нас, увеличится на 1500 километров до белорусско-украинской границы. Мы с россиянами при нынешнем ходе войны не сможем обеспечить защиту этого участка. С учетом того, что войска НАТО и стран, поддерживающих Украину, с учетом того, что они введут свои войска на территорию Украины, и эта война приобретет новое качество. Это будет война Беларуси и России против блока НАТО. Хотя я не исключаю, что это может быть и без этого. Мы понимаем, что вступление Беларуси в какой-либо форме в войну, в конфликт, неприемлемо. Это принесет больше вреда, чем пользы", — утверждает Лукашенко.

Он заверил, что не намерен начинать военные действия против Украины, и вновь упомянул свои предложения о переговорах в начале полномасштабного вторжения.

"Со стороны Беларуси и особенно с моей стороны каких-либо военных действий ждать не стоит. С первых дней войны я предлагал ему, как договориться, как заключить мир; если бы он меня тогда, в 2022 году, послушал, сегодня не было бы разговоров о том, где остановиться на линии соприкосновения", — сказал Лукашенко.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Почему война против Украины невыгодна для Лукашенко — комментарий эксперта

Политолог и эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский считает, что Александр Лукашенко не согласится на непосредственное участие Беларуси в войне против Украины на стороне России до тех пор, пока не окажется в критической ситуации для сохранения собственной власти.

По его словам, Владимир Путин не имеет возможности заставить Лукашенко пойти на такой шаг, пока внутриполитические проблемы белорусского лидера не станут настолько серьезными, что он фактически утратит контроль над ситуацией или не сможет удержать власть без поддержки Москвы.

В то же время эксперт не исключает сценария, при котором Россия может ввести свои войска на территорию Беларуси для установления более полного контроля над страной и устранения Лукашенко. Однако пока, по его мнению, у белорусского диктатора нет оснований для прямого участия в российской агрессии против Украины.

"Ему гораздо выгоднее получать бонусы, которые он сейчас успешно получает. Сам Лукашенко когда-то говорил: суверенитет — это очень рентабельно. Соответственно, я думаю, что заявления вокруг Лукашенко, игра со стороны Макрона, переговоры со странами Балтии о том, чтобы они были готовы пропустить выведенные из-под санкций белорусские товары, — и параллельно с этим заявления с украинской стороны — связаны с тем, что Европа как минимум, а возможно, и США, готовы поддержать Лукашенко, чтобы он не вступал в войну", — подытожил он.

Угроза со стороны Беларуси — последние новости по теме

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что Россия поставила Беларусь под свой фактический контроль, усиливая военную зависимость Минска от Москвы через совместные ядерные учения и переоснащение белорусских сил. Кремль планирует двусторонние учения с ядерным компонентом в 2027 году, что свидетельствует об усилении интеграции. Военные эксперты считают, что давление со стороны России заставляет Лукашенко избегать прямого участия в войне в Украине.

Александр Лукашенко обиженно ответил на заявления украинских военных о плане нанесения ударов по 500 целям в Беларуси, заявив, что это "болтовня", и подчеркнул, что украинские военные не хотят воевать с Беларусью. Он также возложил ответственность за обострение на президента Украины и унизительно охарактеризовал воинов ВСУ.

Как ранее сообщал Главред, Лукашенко выразил уверенность, что война в Украине может завершиться до конца 2026 года, отметив, что современные конфликты зависят от воли нескольких лидеров. Он подчеркнул, что белорусская армия не будет отправлена на войну, и считает, что вступление Беларуси в боевые действия привело бы к непредсказуемым последствиям для всей региональной безопасности.

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О персоне: Иван Преображенский Иван Преображенский – российский политолог, публицист и журналист. Кандидат политических наук, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы. Специализируется на внутренних политических процессах в России, структуре российской власти, роли Кремля, международных отношениях. Часто выступает в СМИ с аналитикой, разоблачающей методы управления в России, логику принятия решений в Кремле и манипуляции общественным мнением.

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