Лукашенко выгодно не начинать войну против Украины: эксперт объяснил почему

Самопровозглашённый лидер Беларуси понимает, что ему грозит, если он не вступит в войну на стороне РФ.

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Лукашенко может и не поддаваться давлению Путина, но есть нюанс / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Что сказал Преображенский:

Лукашенко не вступит в войну, если для него не будет угрозы

Беларуси выгодно не воевать, чтобы получать "бонусы" от Европы и США

Украина пытается не допустить ослабления санкций против Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не согласится вступить в войну против Украины на стороне страны-агрессора России, пока для него самого не наступит критический момент.

Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский. По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин не может заставить Лукашенко, пока проблемы самопровозглашенного лидера на территории Беларуси не станут настолько серьезными, что он де-факто окажется без власти или не сможет ее удерживать без российской поддержки.

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Также не стоит исключать сценарий ввода российских войск на территорию Беларуси для устранения Лукашенко и взятия его под контроль. Однако на данный момент у белорусского диктатора нет никаких причин непосредственно участвовать в российской агрессии.

"Ему гораздо выгоднее получать бонусы, которые он сейчас успешно получает. Сам Лукашенко когда-то говорил: суверенитет — это очень рентабельно. Соответственно, я думаю, что заявления вокруг Лукашенко, игра со стороны Макрона, переговоры со странами Балтии о том, чтобы они были готовы пропустить выведенные из-под санкций белорусские товары, — и параллельно с этим заявления с украинской стороны — связаны с тем, что Европа как минимум, а возможно, и США, готовы поддержать Лукашенко, чтобы он не вступал в войну", — отметил эксперт.

Сдерживание Лукашенко "бонусами" не устраивает Украину

Сейчас Украина оказалась в ситуации, когда выступает против того, чтобы Лукашенко покупали. Именно поэтому в Киеве предупреждают о возможном вступлении Беларуси в войну на стороне РФ.

По этой же причине, по мнению Преображенского, недавно Киев посетила представительница белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

"Все это — для того, чтобы помешать возможным договоренностям между Западом и лукашенковской Беларусью и предотвратить возможную частичную отмену санкций против Беларуси. Потому что очевидно: это именно то, что хотел бы получить Лукашенко в качестве бонуса за то, что он не вмешивается в войну", — подчеркнул он.

Допустить ослабление санкционного давления Украина не может, потому что тогда, например, калийные удобрения поступят на американские рынки под видом белорусских, и это серьезно поддержало бы экономику страны-агрессора.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика: Главред

Насколько серьезна сейчас угроза со стороны Беларуси – мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, угроза открытия нового фронта со стороны Беларуси всегда была и будет оставаться до тех пор, пока не закончится война, а также пока президентом Беларуси является Александр Лукашенко.

Он отметил, что угроза со стороны Беларуси может иметь разные уровни. Сейчас – код желтый. То есть угроза есть, и мы должны быть максимально внимательными. Как только на территории Беларуси мы увидим концентрацию российских войск или формирование ударной группировки, можно будет говорить о приближении кода красного.

Угроза наступления из Беларуси – последние новости

Напомним, Главред писал, что на данный момент признаков масштабного наращивания белорусских войск у границы с Украиной не фиксируется, однако риск провокаций и возможного вторжения сохраняется.

Ранее сообщалось, что Минск и Москва синхронно формируют информационный фон, который может стать оправданием для запуска российских ударных беспилотников по Украине с белорусской территории.

Накануне командующий Силами беспилотных Роберт Бровди предупредил Александра Лукашенко, что Украина уже определила 500 целей на случай наступления со стороны Беларуси.

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О персоне: Иван Преображенский Иван Преображенский – российский политолог, публицист и журналист. Кандидат политических наук, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы. Специализируется на внутренних политических процессах в России, структуре российской власти, роли Кремля, международных отношениях. Часто выступает в СМИ с аналитикой, разоблачающей методы управления в России, логику принятия решений в Кремле и манипуляции общественным мнением.

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