В день открытия ПМЭФ-2026 дроны атаковали Санкт-Петербург: город затянуло черным дымом

Горит "Петербургский нефтяной терминал" - один из крупнейших российских терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе.

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Дроны атаковали Санкт-Петербург - над городом клубы черного дыма / Коллаж: Главред, фото: Astra, Supernova+, Exilenova+

Что произошло:

Жители Санкт-Петербурга заявили о серии мощных утренних взрывов

После налета дронов загорелся Петербургский нефтяной терминал

Массированная атака беспилотников совпала с открытием форума ПМЭФ

В российском Санкт-Петербурге после атаки дронов горит крупнейший из нефтеперевалочных комплексов на северо-западе России — АО "Петербургский нефтяной терминал". Атака произошла 3 июня, в день открытия важного для страны-агрессора события — Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На мероприятие приедут в том числе и иностранные бизнесмены.

Утром в среду, 3 июня, жители Санкт-Петербурга сообщили о большом количестве взрывов и пожаре в городе, пишет российский Telegram-канал Astra.

видео дня

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что над регионом "сбиты 50 БПЛА, боевая работа продолжается".

Атаку на АО "Петербургский нефтяной терминал" и последующий пожар в Санкт-Петербурге глава региона никак не комментирует.

Смотрите видео - В Санкт-Петербурге клубы черного дыма после атаки дронов:

Обновлено. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в результате ударов БПЛА в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах повреждено несколько объектов инфраструктуры, а также пострадали несколько человек (погибших нет). Конкретные названия пораженных объектов в Кронштадте местные власти пока не уточняют.

Петербургский нефтяной терминал - что о нем известно

Как сообщает газета "Коммерсант", АО "Петербургский нефтяной терминал" — один из крупнейших российских терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе, современный специализированный перегрузочный комплекс и крупнейшая на сегодняшний день стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербург.

На его территории общей площадью 37 га находится 21 резервуар для хранения светлых и темных нефтепродуктов. Пропускная способность — 12,5 млн тонн в год. Признано предприятием, имеющим стратегическое значение для обеспечения безопасности РФ.

С 2000 года включено в реестр субъектов естественных монополий. По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка ПНТ за 2024 год составила 8,6 млрд руб., прибыль — 5,8 млрд руб. В 2020 году было отгружено 8,2 млн тонн нефтепродуктов.

Кадры пожара после атаки дронов на терминал / Фото: Exilenova+

ПМЭФ 2026

С 3 по 6 июня в Петербурге пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

С 2016 года местом проведения ПМЭФ стд конгрессно-выставочный центр (КВЦ) "Экспофорум", расположенный по адресу: Петербургское шоссе, д. 64/1.

Отметим, от атакованного сегодня нефтяного терминала до "Экспофорума" — около 17 километров.

К слову, по данным росСМИ, российский диктатораВладимир Путин должен принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 июня 2026 года.

В рамках деловой программы форума Путин должен выступить с речью, посвященной контурам нового мирового порядка и технологическому суверенитету.

На сессии также ожидаются выступления лидеров других стран, в числе которых президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Танзании Самия Сулуху Хасан, а также высокопоставленные представители Китая и Саудовской Аравии.

Смотрите видео - Петербургский нефтяной терминал атакуют дроны:

Атаки по территории России - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 3 июня в Мичуринске Тамбовской области РФ был атакован дронами и загорелся завод "Прогресс", выпускающий оборудование для систем управления авиационной и ракетной техникой.

В ночь на 2 июня в Краснодарском крае РФ неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов — Ильский НПЗ. На месте попаданий вспыхнул масштабный пожар.

В промышленной части Саратова в ночь на воскресенье, 31 мая, вспыхнул масштабный пожар. Горожане рассказывали о громких взрывах и ярком сиянии над районом, где расположен местный нефтеперерабатывающий завод.

В ночь на 29 мая в разных регионах страны-агрессора РФ прогремели взрывы на фоне атаки дронов. Громко было в Волгоградской и Ярославской области, а также в Краснодарском крае.

Рано утром 27 мая в российских городах Воронеж и Таганрог прогремела серия взрывов. В Таганроге под удар мог попасть авиационный ремонтный завод 325 / ОАО "325 АРЗ".

В Воронеже после взрывов поднялся черный дым. По предварительным данным, атака могла произойти на аэродром или авиабазу Воздушно-космических сил РФ "Балтимор", который задействуется для нанесения авиаударов по территории Украины.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория — более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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