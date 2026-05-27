Взрывы и черный дым в РФ: под удар Storm Shadow попали аэродром и авиазавод - мониторы

Взрывы в России прогремели утром 27 мая. Аналитики сообщили об ударах по объектам ВКС РФ.

https://glavred.info/war/vzryvy-i-chernyy-dym-v-rf-pod-udar-storm-shadow-popali-aerodrom-i-aviazavod-monitory-10768052.html Ссылка скопирована

Взрывы в России - под атакой оказались объекты ВКС РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Кратко:

В Таганроге и Воронеже прогремели взрывы

Под удар мог попасть военный аэродром и авиазавод в РФ

После атак в городах поднялся густой дым

Рано утром 27 мая в российских городах Воронеж и Таганрог прогремела серия взрывов. Российские города могли оказаться под ракетной атакой, а под удар мог попасть аэродром ВКС РФ, который задействуется для нанесения авиаударов по территории Украины.

В Сети появились фото и видео последствий атаки.

видео дня

Взрывы в Таганроге

Жители Таганрога Ростовской области сообщили о взрывах и дыме в городе около шести часов утра.

"Таганрог, предварительно, атака и вспышка произошли на территории объекта технического обслуживания и ремонта авиационной техники", — пишут аналитики Telegram-канала Exilenova+.

В Таганроге видны клубы дыма / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

По данным из сети, атака на Таганрог была нанесена якобы по меньшей мере двумя ракетами. В результате "падения обломков" загорелись якобы несколько автомобилей на улицах, известно о по меньшей мере двух пострадавших.

Однако официальных данных по обстрелу на момент публикации не поступало.

Таганрог - карта / Фото: t.me/exilenova_plus

Таганрог - карта / Фото: t.me/exilenova_plus

Как пишет российский Telegram-канал Astra, судя по видео в Сети, которые опубликовали очевидцы, дым поднимается на территории авиационного ремонтного завода 325. Кадры сняты примерно на расстоянии около 2.8 км от предприятия.

Поврежден ли сам завод, неизвестно.

Ранее это предприятие уже атаковали в декабре 2024 года.

Взрывы и дым в Таганроге / t.me/astrapress

Справка. Авиационный ремонтный завод 325 / ОАО "325 АРЗ" — авиаремонтное предприятие, расположенное в Таганроге. Завод находится под санкциями всех стран Евросоюза, США и Украины. Рядом также находится 352 авиазавод.

Атака на Воронеж

Утром также стало известно о взрывах и "прилетах" в российском городе Воронеж. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу из-за ракетной и дроновой опасности.

Мониторинговый канал Exilenova+ сообщает, что в Воронеже после взрывов поднялся черный дым.

В Воронеже - черный дым после атаки / Фото: t.me/exilenova_plus

По предварительным данным, атака могла произойти на аэродром или авиабазу Воздушно-космических сил РФ "Балтимор".

Аналитики Exilenova+ предполагают, что аэродром был, предположительно, атакован ракетами Storm Shadow.

Storm Shadow / Инфографика Главреда

Мониторы также показали геолокацию сегодняшнего удара по аэродрому Балтимор в Воронеже:

exilenova_plus

Смотрите видео - Последствия атаки на Воронеж:

Astra также пишет о том, что дым в Воронеже виден в районе местного военного аэродрома "Балтимор".

"Ранним утром дежурными силами ПВО в небе над Воронежем были обнаружены и уничтожены две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Упавшими обломками посечены здание шиномонтажа и бытовка", — написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Согласно открытым данным, на аэродроме "Балтимор" дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется ВКС РФ для нанесения авиаударов по территории Украины с 24 февраля 2022.

Аэродромы стратегической авиации РФ / Инфографика: Главред

РФ готовит новый массированный удар по Украине

Атаки на Воронеж и Ростов произошли на фоне предупреждений о том, что оккупационная армия РФ готовится к нанесению массированного удара по Украине.

25 мая мониторинговые каналы писали о том, что атака может произойти в ближайшие 72 часа.

"Среди потенциальных целей рассматривается правительственный квартал и объекты государственных органов. Среди средств поражения, на данный момент, применение ракеты средней дальности (Орешник) не рассматривается", — говорится в сообщении.

Вечером 26 мая сообщалось, что враг занимается передислокацией стратегической авиации с Ближнего Востока. К тому же российские оккупанты продолжают накапливать ударные беспилотники.

Как писал Главред, 25 мая глава российского МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе переговоров страна-агрессор Россия официально предупредила США о начале системных ударов по Киеву, которые Москва называет ответом на якобы террористические атаки со стороны Украины против гражданского населения и объектов на территории РФ.

Другие новости:

Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория — более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред