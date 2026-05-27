Взрывы и черный дым в РФ: под удар Storm Shadow попали аэродром и авиазавод - мониторы

Анна Ярославская
27 мая 2026, 07:53
Взрывы в России прогремели утром 27 мая. Аналитики сообщили об ударах по объектам ВКС РФ.
Взрывы в Таганроге и Воронеже
Взрывы в России - под атакой оказались объекты ВКС РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Кратко:

  • В Таганроге и Воронеже прогремели взрывы
  • Под удар мог попасть военный аэродром и авиазавод в РФ
  • После атак в городах поднялся густой дым

Рано утром 27 мая в российских городах Воронеж и Таганрог прогремела серия взрывов. Российские города могли оказаться под ракетной атакой, а под удар мог попасть аэродром ВКС РФ, который задействуется для нанесения авиаударов по территории Украины.

В Сети появились фото и видео последствий атаки.

Взрывы в Таганроге

Жители Таганрога Ростовской области сообщили о взрывах и дыме в городе около шести часов утра.

"Таганрог, предварительно, атака и вспышка произошли на территории объекта технического обслуживания и ремонта авиационной техники", — пишут аналитики Telegram-канала Exilenova+.

В Таганроге видны клубы дыма
По данным из сети, атака на Таганрог была нанесена якобы по меньшей мере двумя ракетами. В результате "падения обломков" загорелись якобы несколько автомобилей на улицах, известно о по меньшей мере двух пострадавших.

Однако официальных данных по обстрелу на момент публикации не поступало.

Таганрог - карта
Таганрог - карта
Как пишет российский Telegram-канал Astra, судя по видео в Сети, которые опубликовали очевидцы, дым поднимается на территории авиационного ремонтного завода 325. Кадры сняты примерно на расстоянии около 2.8 км от предприятия.

Поврежден ли сам завод, неизвестно.

Ранее это предприятие уже атаковали в декабре 2024 года.

Взрывы и дым в Таганроге
Справка. Авиационный ремонтный завод 325 / ОАО "325 АРЗ" — авиаремонтное предприятие, расположенное в Таганроге. Завод находится под санкциями всех стран Евросоюза, США и Украины. Рядом также находится 352 авиазавод.

Атака на Воронеж

Утром также стало известно о взрывах и "прилетах" в российском городе Воронеж. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу из-за ракетной и дроновой опасности.

Мониторинговый канал Exilenova+ сообщает, что в Воронеже после взрывов поднялся черный дым.

В Воронеже - черный дым после атаки
По предварительным данным, атака могла произойти на аэродром или авиабазу Воздушно-космических сил РФ "Балтимор".

Аналитики Exilenova+ предполагают, что аэродром был, предположительно, атакован ракетами Storm Shadow.

Storm Shadow/SCALP EG
Мониторы также показали геолокацию сегодняшнего удара по аэродрому Балтимор в Воронеже:

Взрывы и черный дым в РФ: под удар Storm Shadow попали аэродром и авиазавод - мониторы
Смотрите видео - Последствия атаки на Воронеж:

Astra также пишет о том, что дым в Воронеже виден в районе местного военного аэродрома "Балтимор".

"Ранним утром дежурными силами ПВО в небе над Воронежем были обнаружены и уничтожены две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Упавшими обломками посечены здание шиномонтажа и бытовка", — написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Согласно открытым данным, на аэродроме "Балтимор" дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется ВКС РФ для нанесения авиаударов по территории Украины с 24 февраля 2022.

Аэродромы стратегической авиации РФ
РФ готовит новый массированный удар по Украине

Атаки на Воронеж и Ростов произошли на фоне предупреждений о том, что оккупационная армия РФ готовится к нанесению массированного удара по Украине.

25 мая мониторинговые каналы писали о том, что атака может произойти в ближайшие 72 часа.

"Среди потенциальных целей рассматривается правительственный квартал и объекты государственных органов. Среди средств поражения, на данный момент, применение ракеты средней дальности (Орешник) не рассматривается", — говорится в сообщении.

Вечером 26 мая сообщалось, что враг занимается передислокацией стратегической авиации с Ближнего Востока. К тому же российские оккупанты продолжают накапливать ударные беспилотники.

Как писал Главред, 25 мая глава российского МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе переговоров страна-агрессор Россия официально предупредила США о начале системных ударов по Киеву, которые Москва называет ответом на якобы террористические атаки со стороны Украины против гражданского населения и объектов на территории РФ.

Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория — более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

Не обошлось без пропаганды: Россия в ООН выдвинула условия для мирного соглашения с Украиной

Взрывы и черный дым в РФ: под удар Storm Shadow попали аэродром и авиазавод - мониторы

Чернигов - под ударом: дроны РФ атаковали город, прогремело минимум 15 взрывов

