Ослепла в 30 лет: Энн Хэтэуэй рассказала о своем раннем заболевании

Алена Кюпели
27 мая 2026, 01:31
Голливудская актриса и звезда фильма "Дьявол носит Прада" рассказала о своей болезни.
Энн Хэтэуэй рассказала о проблемах со здоровьем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Энн Хэтэуэй, imdb.com

Популярная американская актриса Энн Хэтэуэй десять лет боролась с тайным заболеванием, прежде чем наконец перенесла операцию.

Во время своего выступления на подкасте The New York Times "Popcast" 43-летняя актриса, известная по фильму "Дьявол носит Prada 2", рассказала, что на протяжении всех своих тридцатых годов была "юридически слепой" на один глаз из-за ранней катаракты.

"Возможно, это слишком много информации", — начала она. "Я была наполовину слепой в течение 10 лет".

"Это настолько сильно повлияло на мое зрение, что я фактически ослепла на левый глаз, и мне пришлось сделать операцию", — продолжила она. "И я не понимала, насколько все плохо, пока наконец не смогла видеть во всем спектре".

"С тех пор я успокоилась", — добавила Хэтэуэй. "Я не понимала, что это на самом деле истощает мою нервную систему".

О персоне: Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй — американская актриса и певица. Обладательница премий "Эмми", "Золотой глобус", Премии Гильдии киноактёров США, BAFTA и "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме-мюзикле "Отверженные". По данным Википедии, Энн вошла в список Forbes Celebrity 100 в 2009 году.

