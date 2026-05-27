Ослепла в 30 лет: Энн Хэтэуэй рассказала о своем раннем заболевании

Популярная американская актриса Энн Хэтэуэй десять лет боролась с тайным заболеванием, прежде чем наконец перенесла операцию.
Во время своего выступления на подкасте The New York Times "Popcast" 43-летняя актриса, известная по фильму "Дьявол носит Prada 2", рассказала, что на протяжении всех своих тридцатых годов была "юридически слепой" на один глаз из-за ранней катаракты.
"Возможно, это слишком много информации", — начала она. "Я была наполовину слепой в течение 10 лет".
"Это настолько сильно повлияло на мое зрение, что я фактически ослепла на левый глаз, и мне пришлось сделать операцию", — продолжила она. "И я не понимала, насколько все плохо, пока наконец не смогла видеть во всем спектре".
"С тех пор я успокоилась", — добавила Хэтэуэй. "Я не понимала, что это на самом деле истощает мою нервную систему".
О персоне: Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй — американская актриса и певица. Обладательница премий "Эмми", "Золотой глобус", Премии Гильдии киноактёров США, BAFTA и "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме-мюзикле "Отверженные". По данным Википедии, Энн вошла в список Forbes Celebrity 100 в 2009 году.
