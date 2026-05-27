Ослепла в 30 лет: Энн Хэтэуэй рассказала о своем раннем заболевании

Голливудская актриса и звезда фильма "Дьявол носит Прада" рассказала о своей болезни.

https://glavred.info/starnews/oslepla-v-30-let-enn-heteuey-rasskazala-o-svoem-rannem-zabolevanii-10767905.html Ссылка скопирована

Энн Хэтэуэй рассказала о проблемах со здоровьем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Энн Хэтэуэй, imdb.com

Кратко:

Какой диагноз был у Энн

Что она рассказала

Популярная американская актриса Энн Хэтэуэй десять лет боролась с тайным заболеванием, прежде чем наконец перенесла операцию.

Во время своего выступления на подкасте The New York Times "Popcast" 43-летняя актриса, известная по фильму "Дьявол носит Prada 2", рассказала, что на протяжении всех своих тридцатых годов была "юридически слепой" на один глаз из-за ранней катаракты.

видео дня

"Возможно, это слишком много информации", — начала она. "Я была наполовину слепой в течение 10 лет".

Энн Хэтэуэй раскрыла подробности о себе / скрин из видео

"Это настолько сильно повлияло на мое зрение, что я фактически ослепла на левый глаз, и мне пришлось сделать операцию", — продолжила она. "И я не понимала, насколько все плохо, пока наконец не смогла видеть во всем спектре".

Энн Хэтэуэй рассказала о здоровье / Скриншот

"С тех пор я успокоилась", — добавила Хэтэуэй. "Я не понимала, что это на самом деле истощает мою нервную систему".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее судьи популярного в Украине кулинарного проекта "Мастер Шеф" - Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский и Эктор Хименес Браво, решили дать шанс участнику Денису Свирскому, несмотря на то, что тот не выполнил финальное задание на битве черных фартуков.

Ранее также украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова рассказала о том, как пострадала ее квартира во время жесткой атаки россиян на столицу Украины - Киев.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Энн Хэтэуэй Энн Хэтэуэй — американская актриса и певица. Обладательница премий "Эмми", "Золотой глобус", Премии Гильдии киноактёров США, BAFTA и "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме-мюзикле "Отверженные". По данным Википедии, Энн вошла в список Forbes Celebrity 100 в 2009 году.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред