'Как никогда раньше': Лукашенко неожиданно заговорил об окончании войны

Лукашенко добавил, что современные войны "являются следствием действий самих людей".

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Лукашенко озвучил свой прогноз относительно завершения войны / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Кратко:

Лукашенко считает, что войну в Украине можно завершить до конца года

По его мнению, все зависит от решений отдельных людей

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что война страны-агрессора России против Украины может завершиться уже до конца 2026 года. Об этом он сказал в интервью телеканалу Al Arabiya, а его слова цитируют белорусские СМИ.

По его словам, сейчас, "как никогда раньше", есть возможность прекратить войны в Украине и на Ближнем Востоке.

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Он уверен, что все зависит от желания "буквально нескольких человек".

"Как никогда раньше, у нас есть такая возможность — прекратить эти войны. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить", — сказал Лукашенко.

В то же время самопровозглашенный президент Беларуси не назвал конкретного плана завершения войны и не уточнил, на каких условиях, по его мнению, могло бы быть достигнуто прекращение боевых действий.

"Современные войны являются следствием действий самих людей, а потому именно люди способны их остановить", — добавил он.

Россия хочет втянуть Беларусь в войну

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак заявлял, что Россия усиливает давление на режим Александра Лукашенко, пытаясь втянуть Беларусь в новый этап войны против Украины.

По его словам, Кремль рассматривает участие белорусской армии как инструмент влияния на украинское командование.

"Вспомните начало украинской операции в Курской области РФ: тогда тоже появились сообщения о том, что белорусская армия приблизилась к границе с Украиной. Все это делается с целью растяжения наших ресурсов, — подчеркнул он.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Война в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, диктатор Владимир Путин заявлял, что войну в Украине якобы начала не Россия. Он также пожаловался, что сейчас Москва вынуждена практически в одиночку противостоять "всему коллективному Западу".

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, командир полка "Азов" Максим Жорин говорил, что в 2026 году Украина может выйти на окно возможностей для справедливых переговоров, но рассчитывать на быстрое завершение боевых действий в этом году не стоит.

В то же время бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ США Гленн Корн убежден, что до конца 2026 года в Украине возможно прекращение огня. Однако речь не идет о полном завершении войны.

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О персоне: Иван Ступак Иван Ступак — военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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