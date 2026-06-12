'Как никогда раньше': Лукашенко неожиданно заговорил об окончании войны

Кратко:
- Лукашенко считает, что войну в Украине можно завершить до конца года
- По его мнению, все зависит от решений отдельных людей
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что война страны-агрессора России против Украины может завершиться уже до конца 2026 года. Об этом он сказал в интервью телеканалу Al Arabiya, а его слова цитируют белорусские СМИ.
По его словам, сейчас, "как никогда раньше", есть возможность прекратить войны в Украине и на Ближнем Востоке.
Он уверен, что все зависит от желания "буквально нескольких человек".
"Как никогда раньше, у нас есть такая возможность — прекратить эти войны. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить", — сказал Лукашенко.
В то же время самопровозглашенный президент Беларуси не назвал конкретного плана завершения войны и не уточнил, на каких условиях, по его мнению, могло бы быть достигнуто прекращение боевых действий.
"Современные войны являются следствием действий самих людей, а потому именно люди способны их остановить", — добавил он.
Россия хочет втянуть Беларусь в войну
Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак заявлял, что Россия усиливает давление на режим Александра Лукашенко, пытаясь втянуть Беларусь в новый этап войны против Украины.
По его словам, Кремль рассматривает участие белорусской армии как инструмент влияния на украинское командование.
"Вспомните начало украинской операции в Курской области РФ: тогда тоже появились сообщения о том, что белорусская армия приблизилась к границе с Украиной. Все это делается с целью растяжения наших ресурсов, — подчеркнул он.
Война в Украине — последние новости
Как сообщал Главред, диктатор Владимир Путин заявлял, что войну в Украине якобы начала не Россия. Он также пожаловался, что сейчас Москва вынуждена практически в одиночку противостоять "всему коллективному Западу".
Заместитель командира Третьего армейского корпуса, командир полка "Азов" Максим Жорин говорил, что в 2026 году Украина может выйти на окно возможностей для справедливых переговоров, но рассчитывать на быстрое завершение боевых действий в этом году не стоит.
В то же время бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ США Гленн Корн убежден, что до конца 2026 года в Украине возможно прекращение огня. Однако речь не идет о полном завершении войны.
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О персоне: Иван Ступак
Иван Ступак — военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
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