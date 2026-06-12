РФ горит от Петербурга до Татарстана, Кремль теряет тыл: как Украина меняет ход войны

В июне ВСУ масштабировали атаки и не собираются останавливаться. Жители России больше не чувствуют себя в безопасности.

https://glavred.info/analytics/rf-gorit-ot-peterburga-do-tatarstana-kreml-teryaet-tyl-kak-ukraina-pomenyala-hod-voyny-10772324.html Ссылка скопирована

Рои дронов меняют войну - как Украина бьет по глубине России / Коллаж: Главред, фото: supernova_plus

Главное:

Украина масштабировала атаки по территории РФ

Россияне начали бояться, а пропагандисты - паниковать

Киев просит у ЕС 20 миллиардов долларов, чтобы "сжечь" Россию

Силы обороны Украины усилили удары по территории России, сосредоточив атаки на нефтепереработке, логистике и оборонных предприятиях. За последние недели серия атак дронов привела к пожарам на объектах в глубине страны-агрессора РФ, перебоям в работе инфраструктуры и росту напряжения в энергетическом секторе. Киев обещает Москве продолжение "дальнобойных" санкций, Кремль отмалчивается, а российские пропагандисты пребывают в растерянности.

Главред собрал все самые громкие атаки Сил обороны Украины по территории страны-агрессора с начала июня.

видео дня

Первая половина июня 2026 года отметилась беспрецедентным масштабированием воздушных атак ВСУ по территории РФ и временно оккупированным регионам. Эксперты и международные СМИ констатируют качественный скачок: Украина впервые начала массово применять рои дронов, дотягиваясь до глубокого тыла противника и поражая стратегические оборонные заводы, логистику и порты.

"Форумный налет" на Санкт-Петербург и Ленобласть

Атака 3 июня произошла в день открытия важного для страны-агрессора события — Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В Санкт-Петербурге прогремела серия взрывов и загорелся крупнейший из нефтеперевалочных комплексов на северо-западе России — АО "Петербургский нефтяной терминал". На его территории общей площадью 37 га находится 21 резервуар для хранения светлых и темных нефтепродуктов. Пропускная способность — 12,5 млн тонн в год. Признано предприятием, имеющим стратегическое значение для обеспечения безопасности РФ.

От государственной границы Украины до этого объекта российской нефтяной отрасли, работающей на войну, около 1100 км.

Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди с позывным "Мадяр" иронично прокомментировал атаку на Петербургский нефтяной терминал, показав фото дрона, на котором написано "Тушите Питер!".

Дрон, который атаковал нефтяной терминал в Санкт-Петербурге / Фото: t.me/robert_magyar

Еще одной целью украинских военных 3 июня стало предприятие в Тамбовском регионе, привлеченное в производстве российского оружия. Расстояние от линии фронта – около 600 километров.

В частности, под удар в Мичуринске попал завод "Прогресс", выпускающий оборудование для систем управления авиационной и ракетной техникой.

По информации проекта War & Sanction Главного управления разведки Украины, на предприятии "Прогресс" производят датчики МП-95, которые могут использоваться для проведения испытаний и контроля систем ракет X-101. Также проект утверждает, что на заводе производят гиромоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А. Этот компонент используются в датчиках угловых скоростей.

Помимо систем управления авиационной и ракетной техникой, "Прогресс" также производит электротехнику гражданского назначения и оборудование для газо- и нефтепроводов.

6 июня 2026 года произошла cамая масштабная атака месяца (и одна из крупнейших за все время. Дроны атаковали Санкт-Петербург и Ленобласть в день закрытия ПМЭФ-2026. В самом Санкт-Петербурге вводились экстренные меры безопасности, а жителей призывали не выходить на улицу.

Черный дым от горящих объектов в Ленобласти был виден прямо из окон экспоцентра ПМЭФ, что международные обозреватели назвали мощным символическим ударом по имиджу "стабильности" российской экономики.

В Генштабе ВСУ заявили об успешном поражении нефтебазы "Петергофская" и нефтяного терминала "Несте" в городе Ломоносов, Ленинградской области России.

Кроме того, был поражен арсенал комплекса хранения ракетного вооружения, боеприпасов и военного имущества 1060-го Центра материально-технического обеспечения (пгт Большая Ижора, Ленинградская область, РФ).

В свою очередь, Силы специальных операций ВСУ сообщили о поражении базы Балтийского флота "Кронштадт", расположенной вблизи Санкт-Петербурга. На базе размещены военные корабли, подводные лодки, учебные центры, доки для ремонта и судостроительные мощности.

В Минобороны страны-агрессора РФ отчитались, что в этот день в налете участвовало не менее 376 беспилотников, атаковавших сразу 14 регионов России. Основной удар пришелся на северный регион — губернатор Александр Дрозденко признал уничтожение более 140 БПЛА над Ленинградской областью.

Параллельно дроны атаковали Смоленск (БПЛА врезался в строительный кран), Тульскую область, а в Усть-Лабинске в Краснодарском крае загорелась "Полтавская нефтебаза", которая располагает резервуарным парком из 28 резервуаров общей вместимостью 14 950 кубометров. Площадь пожара составляла около 5 000 квадратных метров.

Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Через Полтавскую нефтебазу осуществляется реализация бензинов АИ-92 и АИ-95, различных видов дизельного топлива (включая летнее, межсезонное и ОПТИ), а также керосина ТС-1, мазута и газового топлива.

Пожар на нефтебазе в Усть-Лабинске / Exilenova+

Удары по НПЗ Самарской области, портам и теневому флоту

10 июня дроновые атаки были направлены на топливно-энергетический комплекс России и логистические хабы оккупированных территорий.

В Самаре (около 900 км от границы с Украиной) не менее 29 дронов атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит "Роснефти", вызвав крупный пожар на технологических установках. В Новокуйбышевске властям пришлось призывать миллионное население укрыться в убежищах.

Новокуйбышевский НПЗ / Фото: t.me/astrapress

В Мариуполе скоординированный удар БПЛА привел к полному блэкауту в оккупированном порту. Операцию проводил 1-й корпус "Азов". Были поражены электроподстанции, радиолокационное оборудование, ремонтная инфраструктура, башня управления и емкости с горюче-смазочными материалами, а также подсанкционный сухогруз "Lady Augusta", который является частью теневого флота России.

Порт временно потерял значение как логистический узел снабжения войск.

"Благодаря слаженной работе всех задействованных подразделений, враг получил очередной болезненный удар. Морской торговый порт в Мариуполе полностью обесточен, а логистика российских войск существенно усложнена. "Азов" продолжает контролировать логистические мощности и применять санкции против россиян в Приазовье", - говорится в сообщении.

Смотрите видео - Оккупанты потеряли возможность использовать порт Мариуполя:

Кроме того, в это день был поражен танкер теневого флота России WEST Horizon в акватории Черного моря. Подтверждено поражение винто-рулевой группы судна.

В Генштабе сообщили, что танкер WEST Horizon используется в схемах теневого флота РФ для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций и ограничений.

"Фламинго" атаковали ключевой для РФ завод в Чебоксарах

Рано утром 10 июня в российских Чебоксарах (Чувашская республика) также было громко. После серии мощных взрывов над городом поднялся черный дым. Под ударом ракет "Фламинго" оказался завод ВНИИР-Прогресс, выпускающий компоненты для российского оружия.

"Удар нанесли воины Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины украинскими ракетами FP-5 "Фламинго". Расстояние от ближайшего участка активного боевого столкновения в Украине до объекта составляет более 900 км", - отметили в Генштабе ВСУ.

Предприятие является одним из ключевых производителей навигационного оборудования для высокоточного вооружения Российской Федерации. Завод производит приемники спутниковой навигации и антенны типа "Комета", используемые в ударных БпЛА типа Shahed (Герань-2), крылатых ракетах "Калибр", оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер-М", а также унифицированных модулях планирования и коррекции авиационных бомб.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Крым превращают в остров

Под массированные удары дронов попадает и сакральное для оккупантов место - Крым. В частности, в ночь на 11 июня на полуострове прогремели взрывы.

OSINT-аналитики сообщали, что повреждения получил автомобильный мост в Армянске. Также пострадал мост при въезде в Красноперекопск со стороны Армянска. Также серия взрывов прогремела в Симферополе и Севастополе. В некоторых районах Севастополя после взрывов начались перебои со светом.

Позже гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в ночь на 11 июня ВСУ ударили по четырем мостам на подъездах к Крыму. Отмечается, что конструкции имеют повреждения, а оккупанты якобы проводят обследование и уточняют их состояние.

По его словам, речь идет о мостах через Северо-Крымский канал в районах Преображенки и Мирного, автомобильном мосте в направлении Перекоп - Армянск, а также мосте возле населенного пункта Ставки.

Тем временем Военно-морские силы ВСУ отчитались об успешном ракетном удае по военному объекту россиян в Крыму.

Для атаки украинские военные применили береговой ракетный комплекс "Нептун". Целью стала военная инфраструктура оккупантов в бухте Стрелецкая города Севастополь. В результате попадания были уничтожены места хранения вооружения и военной техники Черноморского флота РФ.

"Последовательное уничтожение военного потенциала противника лишает врага возможностей для проведения наступательных действий на море и усложняет реализацию его планов. Украина доказала всему миру, что способна разгромить врага на море с помощью современных асимметричных технологий, таких как морские дроны-камикадзе и дальнобойное ракетное вооружение", — отметили в ВМС.

Ракета Нептун / Инфографика: Главред

Массированный удар по химзаводам Поволжья

В ночь на 12 июня была зафиксирована масштабная комбинированная атака дронов дальнего радиуса действия на Закамский регион Татарстана и Самарскую область.

Отметим, что в этот день в РФ отмечают День России — это главный государственный праздник страны, который является официальным выходным днем. В связи с атакой дронов сообщалось, что праздничные мероприятия отменены.

Известно, что в Тольятти после серии взрывов вспыхнул мощный пожар на территории стратегического завода "Тольяттикаучук", производящего компоненты для военной техники и автопрома.

Смотрите видео - "Тольяттикаучук" накрыл черный дым после удара дронов:

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил 12 июня о массированном налете на Закамский регион республики.

Там вспыхнул пожар на химзаводе "Нижнекамскнефтехим".

Предприятие является крупнейшим в РФ производителем прочного каучука для шин грузовиков и единственное имеет сертификат на поставку антифриза для ВС РФ. Ко всему, завод является крупнейшим производителем каучука: 50% на рынке РФ и 43% в мире.

Отметим, что Нижнекамск расположен на расстоянии 1200 км от Украины.

В РФ атакован "Нижнекамскнефтехим" / Фото: Supernova+

Минниханов утверждает, что "предприятия, подвергшиеся атаке, оперативно устраняют последствия. Производственные процессы не остановлены. Все необходимые службы находятся на местах".

Россияне возмущены "бумерангом" войны, пропагандисты - в панике

Общественная организация Join Ukraine, проанализировав региональные Telegram-каналы и сообщества запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте", пишет о том, что атаки беспилотников и воздушные тревоги постепенно разрушают чувство безопасности в РФ.

Отмечается, что все большее число россиян воспринимают войну не как отдаленное событие, а как часть собственной повседневной жизни. Жители страны-агрессора все чаще возмущаются работой систем ПВО, отсутствием укрытий и действиями местных властей.

Ведущий аналитик российского направления Join Ukraine Андрей Сухарина отметил, что в регионах, где воздушная тревога прозвучала впервые, у россиян преобладают страх, растерянность и непонимание дальнейших действий.

"В течение длительного времени Кремлю удавалось создавать для большинства россиян иллюзию, что война происходит где-то далеко и почти не влияет на их жизнь. Однако атаки беспилотников постепенно разрушают этот тезис. Мы видим, что в регионах, где воздушные тревоги прозвучали впервые, доминируют страх, растерянность и непонимание того. опытом, а не новостью с экрана", – заявил он.

В регионах, где воздушные тревоги уже стали обычным явлением, пользователи соцсетей сосредотачивались на практических проблемах. Речь идет об отсутствии укрытий, недостатках систем оповещения и неспособности властей обеспечить безопасность населению.

Тем временем российские пропагандисты шокированы новой географией ударов украинских БПЛА. В одном из эфиров на российском телевидении одиозная российская телеведущая Ольга Скабеева не смогла скрыть одновременно и панику, и восхищение. Она фактически признала беспомощность российской системы ПВО перед дальнобойным оружием Украины.

"Чебоксары, Сызрань. Безумие, да? На каком расстоянии от линии фронта наносят удары по нам ВСУ? 1600 километров — это просто невероятно!", - сказал Скабеева.

Смотрите видео - Скабеева в прямом эфире запаниковала из-за ударов украинских дронов на 1600 км вглубь РФ:

"Дальнобойные санкции" Украины будут продолжаться

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "план дальнобойных санкций выполняется шаг за шагом". Удары по российской военной логистике и нефтяной инфраструктуре привели к дефициту топлива на временно оккупированных территориях и в отдельных регионах России. По его словам, Силы обороны будут продолжать бить по тылам агрессора, чтобы склонить Кремль к миру.

"Мы добились очень важных результатов благодаря нашим мидл и дипстрайкам. Россия сталкивается с очевидным дефицитом топлива на временно оккупированных территориях и в центральной части России, а также с серьезными нарушениями в своей логистике. Поэтому благодаря этому давлению мы заставляем Россию выбирать между дипломатией и дальнейшими потерями. Важно, что Россия предстает именно перед таким выбором", - сказал Зеленский на заседании Совета Украина – НАТО в Киеве.

Крым будет изолирован

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр" заявил в интервью Reuters, что Украина рассчитывает в ближайшие месяцы значительно затруднить обеспечение российской группировки на южном направлении и усилить изоляцию оккупированного Крыма.

По его словам, за последний месяц украинская кампания сократила транспортный поток на трассе "Новороссия" — одном из ключевых маршрутов снабжения российских войск через оккупированные районы юга Украины в Крым — более чем на две трети. По его оценке, еще примерно через месяц Украина сможет установить полный огневой контроль над этой дорогой.

"Мы изолируем Крым в ближайшем будущем", — сказал он.

Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Украине нужно еще $20 млрд, чтобы "сжечь Россию"

Как сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны, Украина обратится к союзникам с просьбой предоставить дополнительные 20 миллиардов долларов для усиления военного преимущества над Россией.

"Все видят, что Россия горит, и мы хотим, чтобы она горела еще сильнее, но для этого нам нужно финансирование", — подчеркнул он.

По данным издания, официальное обращение прозвучит 18 июня на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. Тему дополнительного финансирования уже поднимали министр обороны Михаил Федоров и другие правительственные чиновники во время встреч с представителями Норвегии, Швеции, Германии и Канады.

Собеседник Politico отметил, что каждой стране предложат внести от 2 до 6 миллиардов долларов, чтобы достичь общей суммы в 20 миллиардов. Формат может быть как прямой помощью, так и кредитом.

Цель — поддержать интенсивность ударов по российским военным целям. Важно наращивать темп, пока Россия не успела адаптироваться.

"Окно возможностей постепенно закрывается. Россия действует быстро и инновационно. И если мы дадим ей время снова адаптироваться, мы можем потерять единственный реальный шанс положить конец этой войне путем настоящих переговоров. А если Россия разработает собственные беспилотники для нанесения ударов в середине траектории, это станет для нас катастрофой", — предупредил он.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Politico Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред