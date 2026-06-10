Обстрелы могут прекратиться: в ЦРУ заговорили о завершении войны в Украине

Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ считает, что союзники должны помогать Украине.

https://glavred.info/war/obstrely-mogut-prekratitsya-v-cru-zagovorili-o-zavershenii-voyny-v-ukraine-10771844.html Ссылка скопирована

Сроки прекращения огня в Украине / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

До конца 2026 года возможно прекращение огня

Это не будет означать полного завершения войны

Союзники должны и в дальнейшем поддерживать Украину

До конца 2026 года в Украине возможно прекращение огня. Однако речь не идет о полном завершении войны. Об этом заявил бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ США Гленн Корн в интервью Новини.LIVE.

"Очень надеюсь, что до конца года будет достигнуто прекращение огня. Означает ли это завершение войны? Нет. Возможно, завершится ее активная фаза. Возможно, прекратятся бомбардировки городов и массированные атаки на шахты в украинских населенных пунктах", — сказал он. видео дня

По его словам, союзники должны помогать Украине, поскольку психологическая война, пропаганда, шпионская деятельность и политическое влияние Кремля будут продолжаться.

"Мы должны будем оставаться рядом с украинцами на каждом этапе, помогать восстанавливать экономику, помогать сохранять социальные системы, заботиться о людях, которые пожертвовали так много ради защиты своей страны. И, кстати, ради защиты Европы и Соединенных Штатов от очень серьезной угрозы. Украина много лет находится на передовой борьбы против силы, которая угрожает всем нам и нашим ценностям. Поэтому мы должны оставаться рядом", — подчеркнул Корн.

Почему Россия уже проиграла войну

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко заявлял, что полномасштабная война против Украины не только разрушила планы Кремля по быстрому расширению своего влияния, но и существенно ослабила позиции России на международной арене.

По его словам, Кремль уже проиграл войну против Украины еще до официального признания поражения официальными соглашениями.

"Россия уже утратила статус одного из мировых центров силы, независимо от амбициозных планов или футуристических концепций, которые продвигают приближенные к Кремлю идеологи", — добавил он.

ЦПД / Инфографика: Главред

Война — последние новости

Как сообщал Главред, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее говорил, что война может закончиться только в том случае, если будут "восстановлены права россиян и русскоязычных людей" на территории Украины.

Президент США Дональд Трамп сказал, что лидеры Украины и России должны самостоятельно достичь договоренности о завершении войны. По его словам, США приблизили стороны к диалогу.

Российский политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский считает, что, несмотря на экономические проблемы и усталость общества, Кремль продолжает выстраивать модель затяжной войны. Российские власти избегают новой масштабной мобилизации, но в то же время готовят ресурсы для длительного противостояния.

Читайте также:

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред