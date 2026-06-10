Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Обстрелы могут прекратиться: в ЦРУ заговорили о завершении войны в Украине

Мария Николишин
10 июня 2026, 15:44
google news Подпишитесь
на нас в Google
Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ считает, что союзники должны помогать Украине.
Обстрелы могут прекратиться: в ЦРУ заговорили о завершении войны в Украине
Сроки прекращения огня в Украине / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • До конца 2026 года возможно прекращение огня
  • Это не будет означать полного завершения войны
  • Союзники должны и в дальнейшем поддерживать Украину

До конца 2026 года в Украине возможно прекращение огня. Однако речь не идет о полном завершении войны. Об этом заявил бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ США Гленн Корн в интервью Новини.LIVE.

"Очень надеюсь, что до конца года будет достигнуто прекращение огня. Означает ли это завершение войны? Нет. Возможно, завершится ее активная фаза. Возможно, прекратятся бомбардировки городов и массированные атаки на шахты в украинских населенных пунктах", — сказал он.

видео дня

По его словам, союзники должны помогать Украине, поскольку психологическая война, пропаганда, шпионская деятельность и политическое влияние Кремля будут продолжаться.

"Мы должны будем оставаться рядом с украинцами на каждом этапе, помогать восстанавливать экономику, помогать сохранять социальные системы, заботиться о людях, которые пожертвовали так много ради защиты своей страны. И, кстати, ради защиты Европы и Соединенных Штатов от очень серьезной угрозы. Украина много лет находится на передовой борьбы против силы, которая угрожает всем нам и нашим ценностям. Поэтому мы должны оставаться рядом", — подчеркнул Корн.

Почему Россия уже проиграла войну

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко заявлял, что полномасштабная война против Украины не только разрушила планы Кремля по быстрому расширению своего влияния, но и существенно ослабила позиции России на международной арене.

По его словам, Кремль уже проиграл войну против Украины еще до официального признания поражения официальными соглашениями.

"Россия уже утратила статус одного из мировых центров силы, независимо от амбициозных планов или футуристических концепций, которые продвигают приближенные к Кремлю идеологи", — добавил он.

ЦПД
ЦПД / Инфографика: Главред

Война — последние новости

Как сообщал Главред, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее говорил, что война может закончиться только в том случае, если будут "восстановлены права россиян и русскоязычных людей" на территории Украины.

Президент США Дональд Трамп сказал, что лидеры Украины и России должны самостоятельно достичь договоренности о завершении войны. По его словам, США приблизили стороны к диалогу.

Российский политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский считает, что, несмотря на экономические проблемы и усталость общества, Кремль продолжает выстраивать модель затяжной войны. Российские власти избегают новой масштабной мобилизации, но в то же время готовят ресурсы для длительного противостояния.

Читайте также:

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине новости Украины война России и Украины Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар стремительно бьет рекорды: новый курс валют на 11 июня

Доллар стремительно бьет рекорды: новый курс валют на 11 июня

16:59Экономика
Обстрелы могут прекратиться: в ЦРУ заговорили о завершении войны в Украине

Обстрелы могут прекратиться: в ЦРУ заговорили о завершении войны в Украине

15:44Война
Депутаты поддержали закон о повышении зарплат полицейским

Депутаты поддержали закон о повышении зарплат полицейским

15:25Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Красота или хитрый расчет — зачем украинцы сажали мальвы возле дома

Красота или хитрый расчет — зачем украинцы сажали мальвы возле дома

Карта Deep State онлайн за 10 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Розы будут цвести непрерывно: чем из кухни нужно полить кусты в июне

Розы будут цвести непрерывно: чем из кухни нужно полить кусты в июне

Как получить крупные ягоды голубики: простая формула подкормки от садовода

Как получить крупные ягоды голубики: простая формула подкормки от садовода

Новый формат переговоров: кто может стать посредником между Киевом и Москвой

Новый формат переговоров: кто может стать посредником между Киевом и Москвой

Последние новости

16:59

Доллар стремительно бьет рекорды: новый курс валют на 11 июня

16:57

Пышная жизнь главы Нацбанка: где прячет миллионы Андрей Пышный

16:31

Фермерша построила дом в сарае и теперь ей грозит тюремный срок

16:01

Желтые листья на помидорах нельзя игнорировать: что происходит с растениями и как их спасти

15:55

Новый кухонный тренд меняет представление об идеальной кухне

Для России наступает час Ч, Путина уже готовы сдать – МаксаковаДля России наступает час Ч, Путина уже готовы сдать – Максакова
15:46

Опасные вопросы на улице: почему не стоит сообщать незнакомцам время

15:44

Обстрелы могут прекратиться: в ЦРУ заговорили о завершении войны в Украине

15:25

Депутаты поддержали закон о повышении зарплат полицейским

15:10

Поддерживала войну: умерла популярная советская и российская актриса Чурсина

Реклама
15:08

Улитки исчезнут с огорода всего за одну ночь: что достаточно разложить на участке

14:55

В Тернополе резко подорожали новые квартиры: какие сейчас цены

14:51

Пять украинских сел могут стать лучшими в мире уже в этом годуВидео

14:40

"Черный лебедь" уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе

14:24

Украина начнет серийное производство собственных ракет для Patriot - FT

14:07

Гороскоп на завтра, 11 июня: Ракам — беспокойство, Весам — успех

14:04

Красивое украинское слово "плесо": что оно на самом деле означает

14:01

Гороскоп Таро на завтра 11 июня: Овнам - финансовый успех, Рыбам - доверие

13:45

Шикарный пирог без замеса теста: ленивый рецепт блюда из лаваша

13:38

Водителей призывают включать обогреватель в авто даже в жару: спасет двигательВидео

13:36

Врач назвал идеальную температуру для стирки и удивил миллионы людейВидео

Реклама
13:10

Сын Джоли неадекватно вел себя на выпускном: что он сделалВидео

13:10

Депутат Железняк: "Для меня главный показатель в отчете БЭБ — отзывы бизнеса"

13:06

Китайский гороскоп на завтра, 11 июня: Собакам - застенчивость, Лошадям - свидания

12:53

Магнитная буря накрывает второй раз за неделю: когда может начаться шторм G1

12:37

Возврат к 43 гривням или новый рекорд: что будет с курсом доллара в Украине

12:32

Мужчина потратил все сбережения на квартиру на несуществующем этаже

12:16

Дочь Лорак эпично опозорилась в сети: позорное фото

12:03

ВСУ применили дальнобойные санкции: Flamingo поразили цели в РФ за 900 км от фронтаВидео

11:51

Силы обороны провели спецоперацию в Мариуполе: над портом поднялись столбы дыма

11:29

РФ готовится к запуску "Орешника": в ближайшее время существует угроза удара

11:16

Сын эксгумировал тело отца спустя 37 лет и узнал то, чего не ожидал никто

11:07

Дело не в поломке: почему после выключения кондиционера комната быстро нагревается

10:49

Супер Эль-Ниньо уже на пороге: Землю накроет экстремальная жара и катаклизмы

10:25

Согласится ли Путин вести переговоры с Европой: Кулеба удивил заявлением

10:05

Командование РФ отдало экстренный приказ из-за успехов ВСУ в Крыму — ISW

09:49

Денежные проблемы наконец уйдут: трем знакам зодиака станет легче после 10 июня

09:39

Панически боится ликвидации: Путин перевез Кабаеву и детей в бункер, детали

09:09

РФ ударила по жилым домам в Одессе: дотла сгорела квартира, пострадали детиФото

09:06

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 июня (обновляется)

08:30

Новый формат переговоров: кто может стать посредником между Киевом и Москвой

Реклама
08:28

РФ около 30 раз ударила по Харькову: разрушен дом, растет число пострадавшихФото

08:19

Карта Deep State онлайн за 10 июня: что происходит на фронте (обновляется)

07:49

Дроны атаковали Самарскую область РФ: горит один из крупнейших НПЗ "Роснефти"

07:35

От чего зависят переговоры о мире: Портников - о важной деталимнение

07:10

За 1000 км от границы: "Фламинго" атаковали ключевой для РФ завод в ЧебоксарахВидео

05:26

Управлял страной из Петербурга: где похоронен последний гетман Украины и чем он известен

04:20

Завтрак за 10 минут: рецепт хачапури на прикорм, который ребенок съест полностью

04:00

Красота или хитрый расчет — зачем украинцы сажали мальвы возле дома

03:45

Как уничтожить тлю на смородине без опасной химии: поможет обычное мылоВидео

03:15

Как получить крупные ягоды голубики: простая формула подкормки от садоводаВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять