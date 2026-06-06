"Это катастрофа": Лукашенко заговорил об участии в войне против Украины

Александр Лукашенко утверждает, что хочет мира.

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Лукашенко не будет отправлять армию на войну против Украины / Коллаж: Главред, фото: t.me/modmilby

Что известно:

Лукашенко сделал новое заявление о войне в Украине

Беларусь обещает не вторгаться в Украину

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал не отправлять белорусскую армию на войну против Украины. Об этом он заявил во время выступления в Гродно на открытии 15-го Фестиваля национальных культур.

Он заявил, что не является соучастником агрессии и готов к переговорам с Западом. Лукашенко утверждает, что стремится к миру, как и белорусский народ.

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"Мы не намерены с кем-либо воевать — мы стремимся только к дружбе. Мы не намерены идти на войну — мы хотим быть мирными людьми. Мы хотим жить в мире. Мы сделаем все ради мира. Ведь война — это катастрофа", — сказал Лукашенко.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Угроза со стороны Беларуси — ГПСУ

Как сообщал Главред со ссылкой на пресс-секретаря ГПСУ Андрея Демченко, РФ и Беларусь регулярно проводят военные учения. В то же время активность на белорусской территории пока не свидетельствует о формировании масштабной ударной группировки у границ Украины.

В то же время Беларусь может прибегнуть к провокациям в направлении Киева и западных регионов Украины, как это было в 2022 году, говорит он.

"На данный момент, если говорить о российских войсках, например, на территории Беларуси, их там не так много. Россия не перебросила туда дополнительных подразделений, чтобы угрозу для нашей страны можно было оценивать как растущую. Но, опять же, растет угроза нашей стране из-за того, что Россия сейчас более активно давит на Беларусь, чтобы она собственными силами присоединилась к войне против нашей страны на стороне России", — предупредил он.

Заявления Лукашенко - последние новости

Ранее Лукашенко выступил с заявлением об окончании войны в Украине. Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что окончание войны зависит от одного мирового лидера.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского. По словам Лукашенко, у России есть все технические возможности для нанесения удара по резиденции Зеленского во время его пребывания там.

Напомним, Главред писал, что Лукашенко приснилось, что война в Украине началась из-за плохого отношения к русскоязычному населению, которое якобы "угнетали, убивали, травили".

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Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом? Александр Григорьевич Лукашенко — белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто — президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 годов. После выборов 2020 года его легитимность не признают Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия. Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы". 24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам в качестве плацдарма для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях". Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, на которых официально победил Лукашенко, были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

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