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Как за минуту сохранить спелые бананы: о простом трюке знают единицы

Алексей Тесля
15 июня 2026, 23:17
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Один из самых простых способов — плотно обернуть банановую плодоножку пищевой плёнкой.
банан
Раскрыт способ хранения бананов / Коллаж: Главред, фото Pixabay/Monsterkoi, Pixabay/Hans

Вы узнаете:

  • Чтобы сохранить бананы, достаточно ограничить выделение этилена
  • Один из способов — обернуть банановую плодоножку пищевой плёнкой

Бананы относятся к тем фруктам, которые особенно чувствительны к условиям хранения: в тёплое время года они быстро перезревают и начинают портиться, что не только приводит к потере продуктов и денег, но и может стать причиной появления насекомых на кухне.

Причина этого процесса связана с тем, что бананы выделяют этилен — природный газ, который ускоряет созревание фруктов, пишет Express.

видео дня

При повышенной температуре его выработка усиливается, поэтому летом плоды дозревают значительно быстрее. Этилен, с одной стороны, делает бананы мягче и слаще, но одновременно ускоряет их старение.

Важно учитывать, что избыток этилена в воздухе может влиять и на другие фрукты, вызывая их ускоренную порчу вместо нормального созревания. При этом бананы особенно чувствительны к этому газу и часто первыми начинают темнеть и портиться.

Чтобы замедлить процесс, достаточно ограничить выделение и распространение этилена. Один из самых простых способов — плотно обернуть банановую плодоножку пищевой плёнкой. Также можно использовать фольгу или вощёную ткань. Пергамент в этом случае менее эффективен, так как он хорошо пропускает воздух и не удерживает газ.

Многие также рекомендуют не хранить бананы вместе с другими фруктами в одной вазе, поскольку они выделяют больше этилена, чем большинство других плодов. Лучше держать их отдельно, например в миске на кухонной столешнице, предварительно защитив стебель обёрткой.

Такой способ хранения позволяет дольше сохранить свежесть и жёлтый цвет бананов, замедляя появление тёмных пятен. В среднем это может продлить срок их хранения примерно на неделю, а при благоприятной температуре — даже до двух недель.

Как дольше сохранить свежесть бананов
/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - как хранить овощи и фрукты:

В видео рассказывается о том, как правильно хранить овощи и фрукты в летний период, чтобы они не портились уже через день. Автор демонстрирует простые и эффективные способы сохранения свежести продуктов в жаркую погоду без лишних усилий.

Зрителям объясняется, какие овощи лучше не хранить в холодильнике, можно ли держать картофель вместе с луком, а также почему бананы не рекомендуется размещать рядом с яблоками. Отдельно отмечается, почему томаты не стоит оставлять на подоконнике под прямыми солнечными лучами.

Ранее Главред писал о том, что делать, чтобы бананы не становились коричневыми. Процесс созревания можно замедлить, благодаря чему бананы будут оставаться свежими до двух недель дольше.

Напомним, ранее сообщалось о том, как выглядит "настоящий" банан. Оказываются, банан может быть совсем не таким, каким мы привыкли его видеть.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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