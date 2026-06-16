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РФ планировала сжечь Лавру: неожиданные детали массированного удара по Киеву

Алексей Тесля
16 июня 2026, 00:08
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Деревянные элементы Успенского собора были заранее обработаны специальными огнеупорными составами.
Лавра
РФ ударила по Киево-Печерской Лавре / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное:

  • Особенности возгорания могут указывать на использование РФ зажигательного заряда
  • Речь идет о целенаправленном ударе по объекту культурного наследия

Удар по Киево-Печерской лавре, по предварительной версии, мог быть нанесён с использованием беспилотного летательного аппарата. Не исключается, что дрон был снаряжён зажигательным веществом.

Об этом заявил генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко в комментарии Новини.LIVE.

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По словам Остапенко, деревянные элементы Успенского собора были заранее обработаны специальными огнеупорными составами, что должно было существенно замедлить распространение огня.

Однако он допустил, что особенности возгорания могут указывать на использование дополнительного зажигательного заряда.

"Стропила Успенского собора были обработаны огнеупорными смесями. То есть огонь не мог распространяться так быстро. Возможно, был какой-то заряд, дополнительно усиливший это горение", — отметил он.

Руководитель заповедника подчеркнул, что речь может идти о целенаправленном ударе по объекту культурного и духовного наследия. По его словам, беспилотник попал в район восточной алтарной части, рядом со Стефановским приделом, после чего возник крупный пожар площадью около 800 квадратных метров.

Остапенко сообщил, что сотрудникам удалось быстро эвакуировать наиболее ценные реликвии и экспонаты, включая раку святого Стефана — памятник XVIII века.

Реакция Воздушных сил ВСУ на обстрел РФ

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в ночь накануне, по предварительным данным, ракета комплекса Patriot могла сбить российскую ракету "Циркон". Он отметил, что после этого украинцы опубликовали фотографии обломков в соцсетях, что впоследствии стало поводом для распространения дезинформации в вражеских Telegram-каналах.

"Еще раз показываю, почему не нужно выставлять в соцсети обломки любых ракет! Очередной массированный обстрел Киева – один из самых больших по количеству "баллистики". Противовоздушная оборона применяет Patriot! Из-за массированной атаки врага, к сожалению, есть разрушения, погибшие и пострадавшие, горит Лавра", — подчеркнул Игнат.

Инфографика patriot, патриот
/ Главред

Удары РФ по Украине — новости по теме

Ранее Владимир Зеленский призвал международных партнеров увеличить давление на Россию и усилить помощь с ПВО, особенно после удара по Киево-Печерской лавре.

Как сообщал Главред, массированная атака РФ отличалась от предыдущих использованием баллистических ракет "Искандер-К" вместо "Калибров". По словам Юрия Игната, главной проблемой остаются баллистические ракеты, которые могут эффективно сбивать только системы типа Patriot.

Напомним, МО РФ попыталось переложить ответственность за удар по Киево-Печерской лавре на ВСУ, заявив о якобы поражении ракетой "Патриот". Эти заявления опровергли в Воздушных силах Украины.

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Об источнике: Новости.LIVE

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