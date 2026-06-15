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Значительные разрушения, много погибших и раненых: новые последствия атаки на Украину

Ангелина Подвысоцкая
15 июня 2026, 10:23обновлено 15 июня, 11:03
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Владимир Зеленский обратился к партнерам с требованиями после массированного обстрела.
атака на Украину
Последствия атаки на Украину / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

  • Россия атаковала Украину ракетами и дронами
  • В результате атаки есть погибшие и пострадавшие

Российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. Всего было почти 700 воздушных целей. Уже известно как минимум о четырех погибших и 28 раненых в столице. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Враг атаковал также Харьков. В результате повторного удара по предприятию, где уже работали спасатели, погибли пять человек.

видео дня

"Мои соболезнования всем родным и близким. Девять человек получили ранения. В Днепре Россия нанесла удар по территории железнодорожной станции, колледжа, предприятий. Были также удары по другим городам и общинам. Под ударами оказались и Киевская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Сумская и Николаевская области", — отметил президент.

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Ракеты, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Россияне также нанесли удар по Киево-Печерской лавре, в результате чего загорелся Успенский собор.

"И это на сегодняшний день одно из крупнейших российских преступлений против христианской культуры. ГСЧС уже ликвидировали пожар на крыше собора ... Так Россия показывает миру свои намерения продолжать войну", - добавил Зеленский.

Он подчеркнул необходимость решительного и содержательного ответа "Группы семи", которая собирается на саммит. Также президент просит усилить давление на РФ, увеличить помощь Украине в сфере ПВО.

  • Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dsns_telegram

После массированного обстрела президент Украины Владимир Зеленский лично приехал в Киево-Печерскую лавру.

Смотрите видео с Владимиром Зеленским в Лавре:

Зеленский в Лавре
Зеленский прибыл в Лавру после обстрела / фото: скриншот

Атака на Киев 15 июня

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что число пострадавших возросло до 35. Среди пострадавших есть беременная женщина и двое детей. В Киеве на данный момент известно о четырех погибших.

Попадания были зафиксированы почти во всех районах столицы. Погибших нашли в Соломенском районе города.

"Враг уничтожает нашу историю, пытается выжечь все украинское. Но Киев столько веков стоял. Он выстоит и заживит раны и сейчас!" — подчеркнул он.

Впоследствии стало известно, что одна из пострадавших, которая находилась в тяжелом состоянии, скончалась в больнице. Число погибших возросло до пяти.

Атака на Украину 15 июня 2026 года — что известно

Как писал Главред, массированная ракетная атака страны-агрессора РФ в ночь на 15 июня затронула почти все районы Киева. По состоянию на 05:40 в столице известно о 23 раненых, среди них — ребенок и беременная женщина, трое — в тяжелом состоянии. Число погибших возросло до четырех человек.

Аварийно-спасательные службы работают в около 50 локациях. В результате атаки врага повреждены линии электропередач. В северной части столицы 140 тысяч абонентов остались без света.

В ночь на 15 июня армия страны-агрессора РФ нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по территории Киевской области. Зафиксировано падение обломков и возникли пожары в пяти районах. Пострадали три человека, среди них — ребенок.

Впоследствии стало известно, что оккупанты наносили удары из Крыма и Курска. За короткий промежуток времени враг запускал большое количество ракет различных типов, что максимально затрудняло работу сил ПВО. Кроме столицы, армия РФ также атаковала Киевскую область, Днепр, Харьков, район Кривого Рога, Павлоград, Кропивницкий, Черкассы, Шостку, Чернигов, Николаевскую и Житомирскую области.

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О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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