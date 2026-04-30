Редчайший случай: в США поймали уникального двухцветного лобстера

В США поймали уникального двухцветного лобстера

Двухцветные экземпляры встречаются примерно один на 50 миллионов

Вес лобстера превысил 1,3 килограмма

В американском штате Массачусетс рыбаки выловили крайне редкого двухцветного лобстера и передали его в Научный аквариум Вудс-Хоул.

Необычное ракообразное обнаружили 16 апреля у побережья Кейп-Код на борту судна "Тимоти Майкл", о чём сообщило издание Popular Science.

По словам биолога-аквариумистки Джулии Стадли, специалисты сразу начали готовить животное к перевозке и размещению в аквариуме. Лобстера забрали из компании Wellfleet Shellfish Company, расположенной примерно в часе езды от Вудс-Хоул. Там отметили, что такие находки особенно ценны для демонстрации широкой публике.

Учёные объясняют необычную окраску особенностями пигмента астаксантина, который отвечает за цвет панциря. Обычно он формирует разные оттенки - от красного и оранжевого до синего, жёлтого и фиолетового. Если же пигменты распределяются неравномерно, возникают редкие цветовые вариации.

Так, синие лобстеры встречаются примерно один на два миллиона, красные - один на десять миллионов, а альбиносы или особи цвета "сахарной ваты" - один на сто миллионов. Двухцветные экземпляры считаются ещё более редкими - примерно один на 50 миллионов.

Как пояснила Стадли, разделённая окраска может возникать, когда на ранней стадии развития два оплодотворённых яйца соприкасаются, и одно поглощает другое. В результате формируется организм с двумя наборами генетической информации, что и приводит к разной окраске сторон панциря.

Иногда подобное явление связано с гинандроморфизмом - состоянием, при котором организм сочетает признаки самца и самки. Такие случаи встречаются и у других видов животных, включая птиц, насекомых и пауков, хотя нарушения пигментации могут происходить и без этого эффекта.

Лобстер также привлёк внимание своими размерами: его вес превысил 1,3 килограмма. Обычно особи с необычной окраской хуже выживают в дикой природе из-за слабого камуфляжа, поэтому такой размер считается редкостью.

В аквариуме Вудс-Хоул животное будет находиться под наблюдением специалистов и защитой от хищников. Имя для него планируют выбрать позже, после более детального изучения. Учитывая, что лобстеры способны жить до 100 лет, к этому решению относятся особенно внимательно.

Предполагается, что посетители смогут увидеть редкого омара после завершения реконструкции аквариума, открытие которого запланировано на начало 2027 года.

Ранее Главред писал о том, что загадка "золотого шара", найденного на дне океана, разгадана. Находка в заливе Аляска оказалась не инопланетным объектом, а частью морского организма, что подтвердили генетические исследования.

Также сообщалось о том, что археологи "оживили вампира" спустя 400 лет. Ученые воссоздали облик человека, которого считали кровопийцей. Детали захоронения спустя века показали, как в прошлом боролись с "возвращением" мертвых.

Об источнике: Popular Science Popular Science - американский популярно-научный журнал и веб-сайт, посвященный темам науки, технологий, инноваций и их практической пользы для повседневной жизни. Журнал основан в мае 1872 года Эдвардом Л. Юмансом как Popular Science Monthly с целью распространения научных знаний среди образованных читателей, не обязательно профессиональных ученых. В ранних выпусках публиковались материалы таких известных ученых, как Чарльз Дарвин, Луи Пастер и другие. Он активно работает онлайн: с 1999 года имеет собственный сайт, где публикуются новости, разъяснения, тренды и проекты (DIY, технологии, наука) с регулярным обновлением.

