Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Редчайший случай: в США поймали уникального двухцветного лобстера

Виталий Кирсанов
30 апреля 2026, 18:24
Учёные объясняют необычную окраску особенностями пигмента астаксантина, который отвечает за цвет панциря.
В США поймали уникального двухцветного лобстера
В США поймали уникального двухцветного лобстера / коллаж: Главред, фото: Wellfleet Shellfish Company/Facebook

Кратко:

  • Двухцветные экземпляры встречаются примерно один на 50 миллионов
  • Вес лобстера превысил 1,3 килограмма

В американском штате Массачусетс рыбаки выловили крайне редкого двухцветного лобстера и передали его в Научный аквариум Вудс-Хоул.

Необычное ракообразное обнаружили 16 апреля у побережья Кейп-Код на борту судна "Тимоти Майкл", о чём сообщило издание Popular Science.

видео дня

По словам биолога-аквариумистки Джулии Стадли, специалисты сразу начали готовить животное к перевозке и размещению в аквариуме. Лобстера забрали из компании Wellfleet Shellfish Company, расположенной примерно в часе езды от Вудс-Хоул. Там отметили, что такие находки особенно ценны для демонстрации широкой публике.

Учёные объясняют необычную окраску особенностями пигмента астаксантина, который отвечает за цвет панциря. Обычно он формирует разные оттенки - от красного и оранжевого до синего, жёлтого и фиолетового. Если же пигменты распределяются неравномерно, возникают редкие цветовые вариации.

Так, синие лобстеры встречаются примерно один на два миллиона, красные - один на десять миллионов, а альбиносы или особи цвета "сахарной ваты" - один на сто миллионов. Двухцветные экземпляры считаются ещё более редкими - примерно один на 50 миллионов.

Как пояснила Стадли, разделённая окраска может возникать, когда на ранней стадии развития два оплодотворённых яйца соприкасаются, и одно поглощает другое. В результате формируется организм с двумя наборами генетической информации, что и приводит к разной окраске сторон панциря.

Редчайший случай: в США поймали уникального двухцветного лобстера
Фото: Wellfleet Shellfish Company/Facebook

Иногда подобное явление связано с гинандроморфизмом - состоянием, при котором организм сочетает признаки самца и самки. Такие случаи встречаются и у других видов животных, включая птиц, насекомых и пауков, хотя нарушения пигментации могут происходить и без этого эффекта.

Лобстер также привлёк внимание своими размерами: его вес превысил 1,3 килограмма. Обычно особи с необычной окраской хуже выживают в дикой природе из-за слабого камуфляжа, поэтому такой размер считается редкостью.

В аквариуме Вудс-Хоул животное будет находиться под наблюдением специалистов и защитой от хищников. Имя для него планируют выбрать позже, после более детального изучения. Учитывая, что лобстеры способны жить до 100 лет, к этому решению относятся особенно внимательно.

Предполагается, что посетители смогут увидеть редкого омара после завершения реконструкции аквариума, открытие которого запланировано на начало 2027 года.

Другие интересные новости

Ранее Главред писал о том, что загадка "золотого шара", найденного на дне океана, разгадана. Находка в заливе Аляска оказалась не инопланетным объектом, а частью морского организма, что подтвердили генетические исследования.

Также сообщалось о том, что археологи "оживили вампира" спустя 400 лет. Ученые воссоздали облик человека, которого считали кровопийцей. Детали захоронения спустя века показали, как в прошлом боролись с "возвращением" мертвых.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Popular Science

Popular Science - американский популярно-научный журнал и веб-сайт, посвященный темам науки, технологий, инноваций и их практической пользы для повседневной жизни.

Журнал основан в мае 1872 года Эдвардом Л. Юмансом как Popular Science Monthly с целью распространения научных знаний среди образованных читателей, не обязательно профессиональных ученых.

В ранних выпусках публиковались материалы таких известных ученых, как Чарльз Дарвин, Луи Пастер и другие.

Он активно работает онлайн: с 1999 года имеет собственный сайт, где публикуются новости, разъяснения, тренды и проекты (DIY, технологии, наука) с регулярным обновлением.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Усик – Верховен: когда и где смотреть трансляцию боя в Украине

Усик – Верховен: когда и где смотреть трансляцию боя в Украине

19:56Спорт
Как повлияет на фронт массовая мобилизация в РФ: "Флеш" ответил

Как повлияет на фронт массовая мобилизация в РФ: "Флеш" ответил

19:26Фронт
Условие России для перемирия в войне: Зеленский рассказал, чего Кремль хочет от Запада

Условие России для перемирия в войне: Зеленский рассказал, чего Кремль хочет от Запада

18:20Война
Реклама

Популярное

Ещё
Найдена замена туалетной бумаге: многие уже используют современный метод

Найдена замена туалетной бумаге: многие уже используют современный метод

"Каждый день приходит": Денисенко сделала заявление про отношения с Фединчиком

"Каждый день приходит": Денисенко сделала заявление про отношения с Фединчиком

Гости с неба: какие птицы приносят в дом удачу, а какие — тревожные новости

Гости с неба: какие птицы приносят в дом удачу, а какие — тревожные новости

Карта Deep State онлайн за 30 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Один знак зодиака ждет максимально денежный месяц: гороскоп на май 2026

Один знак зодиака ждет максимально денежный месяц: гороскоп на май 2026

Последние новости

20:22

Календарь праздников в мае: когда Троица и День Матери в 2026 году

20:20

Один стакан порошка в слив — как за ночь избавиться от жира и грязи в трубах

20:15

Чем подкормить огурцы после пересадки: урожай будете собирать ящиками

19:56

Усик – Верховен: когда и где смотреть трансляцию боя в Украине

19:52

Врачи спорят до сих пор: зачем нужны зубы мудрости и стоит ли их удалятьВидео

Настоящее потепление в Украине наступит не сразу: прогноз погоды на майНастоящее потепление в Украине наступит не сразу: прогноз погоды на май
19:42

Россия присоединила к себе 1,5 млн км² территории Китая: как так произошло и когдаВидео

19:26

Как повлияет на фронт массовая мобилизация в РФ: "Флеш" ответил

19:25

Днепр выходит из "холодной зоны": какой день выходных будет самым тёплым

19:21

Чтобы не испортить вкус: какую приправу категоррически нельзя добавлять в горячее

Реклама
19:16

Успеть до июня: полный список культур, которые нужно посадить в мае

19:10

Разговор Трампа с Путиным: Невзлин назвал сигнал и риск для Украинымнение

18:37

Наступление РФ и зачистка ВСУ: как изменилась линия фронта — DeepState

18:24

Редчайший случай: в США поймали уникального двухцветного лобстераВидео

18:20

Условие России для перемирия в войне: Зеленский рассказал, чего Кремль хочет от Запада

18:19

Пилот рассказал почему многим страшно летать: что тревожит пассажиров

18:15

Зачем смешивать лавровый лист с содой: неожиданный эффект простых продуктов

17:55

Почему тюльпаны не цветут: главные ошибки в уходе и как их исправить

17:25

"Может быть, это изменится": Шарлиз Терон отказалась жить с мужчинами

17:24

Мадьяр поставил Украине ультиматум, чтобы разблокировать вступление в ЕС - СМИ

17:17

"Сильно поссорились": Оля Фреймут наказала известного продюсера

Реклама
17:15

Кого ждет месяц сюрпризов, денег и важных решений: гороскоп на май 2026Видео

17:15

Лето без комаров: как защитить двор и дом от опасных кровососов

17:11

Украинцы могут остаться без воды и канализации: какие регионы в зоне риска, список

17:04

Что хочет сказать кошка или собака, качая головой: стоит ли переживать

16:51

Штормовое предупреждение оранжевого уровня: на Тернопольщине ожидается непогода

16:50

Как сказать "изобилие" и "безделушка" на украинском: большинство не догадывается

16:30

Гривня резко выросла: новый курс валют на 1 мая

16:22

Денежные сюрпризы и новые люди: май готовит одному знаку большие переменыВидео

16:16

Кому 1 мая молиться о защите от недобрых людей: какой церковный праздник

16:12

Как "подтянуть" лицо простой прической: вечно молодая Энн Хэтэуэй раскрыла секретВидео

16:04

Исчезает с полок на глазах: украинцы массово скупают одну крупу, какие цены

15:58

Полезное и вкусное, как мед: как приготовить варенье из одуванчиков - рецепт

15:51

Сбудется в ближайшие дни: "гость из будущего" ошеломил своим предсказаниемВидео

15:48

Львовщину разогреет до +16: когда придет настоящее потепление

15:09

Сильные заморозки атакуют Полтавщину: когда температура упадет до -6°С

15:02

"Боеголовки нацелены на них": Медведев пригрозил США ядерным оружием

14:57

Мобилизация и военное положение в Украине продлены — объявлены сроки

14:45

Пожелтевшие подоконники станут белоснежными: поможет дешевое аптечное средство

14:36

С ними не шутят: четыре даты рождения с "неприкасаемой" аурой

14:31

"Путин еще не решил": в Кремле вышли с неожиданным заявлением о перемирии

Реклама
14:29

СБУ повторно поразила НПЗ в Перми: взорвался резервуар, объявлена ​​эвакуация

14:22

"Недоработал как мужчина": известный актер дважды развелся с женой

14:15

Что нельзя одалживать в праздник 1 мая: приметы и запреты

14:04

Для Украины готовят альтернативу ускоренному вступлению в ЕС - что выяснили СМИ

13:53

Водителей призвали соблюдать правило 3% при замене колес – в чем причинаВидео

13:49

Когда сажать яровой чеснок в мае 2026 года: лучшие даты для шикарного урожая

13:36

Украинцев призвали запасаться водой: РФ может готовить новые удары

13:31

Самый высокий человек в мире поразил признанием: скрывал долгие годы

13:15

Антициклон изменит погоду в Украине: когда станет по-настоящему тепло и солнечно

13:10

Позволит ли Верховный суд ликвидировать стратегическое предприятие из-за несуществующего долга

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять