Загадка "золотого шара", найденного на дне океана, разгадана: открытие поражает

Константин Пономарев
25 апреля 2026, 11:17
Загадочная находка в заливе Аляска оказалась не инопланетным объектом, а частью морского организма, что подтвердили генетические исследования.
На дне океана нашли таинственный "золотой шар" / Коллаж Главред, фото: SWNS

Вы узнаете:

  • Почему "золотой шар" напугал даже опытных исследователей
  • Какие версии обсуждали исследователи на протяжении лет
  • Что помогло раскрыть тайну глубин

Таинственный объект, найденный на глубине более трех километров в заливе Аляска, на протяжении нескольких лет оставался одной из самых обсуждаемых находок океанологов. Необычная золотистая масса породила десятки версий(от редкого биологического образования до следов внеземной жизни).

Открытие сделали специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США во время экспедиции в 2023 году. Уже на месте участники признались, что находка выглядит как сцена из сериала "Секретные материалы", а один из членов команды назвал ее "началом фильма ужасов". Об этом пишет Daily Star.

Годы догадок и одна сложная разгадка

Объект обнаружили на глубине около 3250 метров. Его гладкая, золотистая, почти сферическая форма не позволяли быстро определить природу находки. Ученые рассматривали самые разные версии: яйцо неизвестного существа, губку или даже остатки инопланетного организма.

Для изучения образец извлекли со дна с помощью специального оборудования и отправили в Смитсоновский национальный музей естественной истории. Однако даже современные методы анализа не дали мгновенного ответа.

Для изучения образец извлекли со дна с помощью специального оборудования / Фото: SWNS

Первичное ДНК-исследование оказалось неоднозначным, ведь в образце обнаружили генетический материал разных микроскопических организмов. Лишь углубленное секвенирование позволило приблизиться к истине.

В итоге ученые пришли к выводу, что загадочный "золотой шар" является остатком мертвых клеток, сформировавшийся у основания глубоководной анемоны Relicanthus daphneae. Речь идет о редком виде, обитающем в экстремальных условиях океанских глубин.

Загадочная золотистая масса — это остаток отмерших клеток, образовавшихся у основания гигантской глубоководной анемоны / Фото: SWNS

Дополнительное сравнение митохондриального генома подтвердило, что образец практически идентичен известным данным этого вида. Таким образом, многолетняя загадка получила научное объяснение.

Об источнике: The Daily Star

The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

