Загадка "золотого шара", найденного на дне океана, разгадана: открытие поражает

Загадочная находка в заливе Аляска оказалась не инопланетным объектом, а частью морского организма, что подтвердили генетические исследования.

https://glavred.info/nauka/zagadka-zolotogo-shara-naydennogo-na-dne-okeana-razgadana-otkrytie-porazhaet-10759454.html Ссылка скопирована

На дне океана нашли таинственный "золотой шар"

Вы узнаете:

Почему "золотой шар" напугал даже опытных исследователей

Какие версии обсуждали исследователи на протяжении лет

Что помогло раскрыть тайну глубин

Таинственный объект, найденный на глубине более трех километров в заливе Аляска, на протяжении нескольких лет оставался одной из самых обсуждаемых находок океанологов. Необычная золотистая масса породила десятки версий(от редкого биологического образования до следов внеземной жизни).

Открытие сделали специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США во время экспедиции в 2023 году. Уже на месте участники признались, что находка выглядит как сцена из сериала "Секретные материалы", а один из членов команды назвал ее "началом фильма ужасов". Об этом пишет Daily Star.

видео дня

Годы догадок и одна сложная разгадка

Объект обнаружили на глубине около 3250 метров. Его гладкая, золотистая, почти сферическая форма не позволяли быстро определить природу находки. Ученые рассматривали самые разные версии: яйцо неизвестного существа, губку или даже остатки инопланетного организма.

Для изучения образец извлекли со дна с помощью специального оборудования и отправили в Смитсоновский национальный музей естественной истории. Однако даже современные методы анализа не дали мгновенного ответа.

Для изучения образец извлекли со дна с помощью специального оборудования / Фото: SWNS

Первичное ДНК-исследование оказалось неоднозначным, ведь в образце обнаружили генетический материал разных микроскопических организмов. Лишь углубленное секвенирование позволило приблизиться к истине.

Часть морского организма

В итоге ученые пришли к выводу, что загадочный "золотой шар" является остатком мертвых клеток, сформировавшийся у основания глубоководной анемоны Relicanthus daphneae. Речь идет о редком виде, обитающем в экстремальных условиях океанских глубин.

Загадочная золотистая масса — это остаток отмерших клеток, образовавшихся у основания гигантской глубоководной анемоны / Фото: SWNS

Дополнительное сравнение митохондриального генома подтвердило, что образец практически идентичен известным данным этого вида. Таким образом, многолетняя загадка получила научное объяснение.

Об источнике: The Daily Star — ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред