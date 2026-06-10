Мужчина нашел "тонну золота" времен Второй мировой войны в лесу

Вы узнаете:
- Как золотой Будда привел кладоискателя к легендарному сокровищу
- Почему находкой в секретном туннеле заинтересовался президент
- Что произошло с человеком после обнаружения "золота Ямаситы"
История кладоискателя Рохелио Рохаса до сих пор остается одной из самых загадочных и обсуждаемых легенд XX века. Мужчина утверждал, что обнаружил часть сокровищ ("золото Ямаситы"), которые японские войска якобы спрятали на Филиппинах в последние месяцы Второй мировой войны.
Вскоре после находки жизнь мужчины превратилась в череду арестов, преследований и судебных разбирательств. Об этой истории вспоминает Popular Mechanics.
В начале 1970-х годов Рохас вместе с командой рабочих проводил раскопки в горном районе неподалеку от города Багио. После нескольких месяцев тяжелой работы группа обнаружила систему подземных туннелей, где находились военные артефакты, оружие и останки японского солдата. Эти находки убедили кладоискателя, что он движется в правильном направлении.
Что скрывалось в подземном туннеле
24 января 1971 года группа пробилась через массивное бетонное перекрытие и обнаружили золотую статую Будды. По словам Рохаса, она была настолько тяжелой, что для ее подъема понадобились десять человек и специальное оборудование.
Однако самым удивительным открытием стало содержимое статуи. Охотник за сокровищами сказал, что голова Будды оказалась съемной, а внутри находились необработанные алмазы. Кроме того, под бетонным полом были обнаружены десятки деревянных ящиков. В одном из них Рохас нашел золотые слитки, которые, как он считал, являлись частью легендарного клада генерала Томоюки Ямаситы.
Согласно популярной версии, японские военные во время войны спрятали на Филиппинах огромные богатства, вывезенные из разных стран Азии. Стоимость этих сокровищ некоторые исследователи оценивали в десятки миллиардов долларов, хотя историки неоднократно указывали на отсутствие убедительных доказательств подобных масштабов.
Почему находкой заинтересовался президент
Рохас не скрывал свою находку. Он показывал статую потенциальным покупателям и фотографировался с ней для прессы. Вскоре информация дошла до президента Филиппин Фердинанда Маркоса.
По словам кладоискателя, в апреле 1971 года его дом посетили люди в военной форме, которые предъявили ордер на обыск. После этого золотая статуя, драгоценности, слитки и другие ценности были изъяты. Рохас утверждал, что большая часть найденных им сокровищ бесследно исчезла.
Позже он публично обвинил окружение Маркоса в конфискации клада. Эти заявления привели к конфликту с властями. В последующие годы кладоискатель неоднократно подвергался арестам и заявлял о пытках во время содержания под стражей.
Судебная битва длилась десятилетиями
После свержения режима Маркоса в 1986 году Рохас попытался добиться справедливости через суд. Он подал иск, требуя компенсации за незаконное заключение и утрату найденных сокровищ.
Сам Рохас умер в 1993 году, не дожив до завершения разбирательств. Однако дело продолжили его наследники. В 1996 году жюри в Гонолулу вынесло решение в пользу семьи кладоискателя и присудило многомиллиардную компенсацию. Позднее сумма была значительно уменьшена судом. Наследники до сих пор пытаются добиться полного исполнения решения.
Смотрите в видео о том, как кладоискатель искал золото:
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Об источнике: Popular Mechanics
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