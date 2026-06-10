Мужчина нашел "тонну золота" времен Второй мировой войны в лесу

Золотой Будда с алмазами внутри стал ключом к загадочному кладу, но вскоре вокруг находки разгорелся громкий скандал.

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Мужчина нашел золото времен Второй мировой войны / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Как золотой Будда привел кладоискателя к легендарному сокровищу

Почему находкой в секретном туннеле заинтересовался президент

Что произошло с человеком после обнаружения "золота Ямаситы"

История кладоискателя Рохелио Рохаса до сих пор остается одной из самых загадочных и обсуждаемых легенд XX века. Мужчина утверждал, что обнаружил часть сокровищ ("золото Ямаситы"), которые японские войска якобы спрятали на Филиппинах в последние месяцы Второй мировой войны.

Вскоре после находки жизнь мужчины превратилась в череду арестов, преследований и судебных разбирательств. Об этой истории вспоминает Popular Mechanics.

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В начале 1970-х годов Рохас вместе с командой рабочих проводил раскопки в горном районе неподалеку от города Багио. После нескольких месяцев тяжелой работы группа обнаружила систему подземных туннелей, где находились военные артефакты, оружие и останки японского солдата. Эти находки убедили кладоискателя, что он движется в правильном направлении.

Что скрывалось в подземном туннеле

24 января 1971 года группа пробилась через массивное бетонное перекрытие и обнаружили золотую статую Будды. По словам Рохаса, она была настолько тяжелой, что для ее подъема понадобились десять человек и специальное оборудование.

Однако самым удивительным открытием стало содержимое статуи. Охотник за сокровищами сказал, что голова Будды оказалась съемной, а внутри находились необработанные алмазы. Кроме того, под бетонным полом были обнаружены десятки деревянных ящиков. В одном из них Рохас нашел золотые слитки, которые, как он считал, являлись частью легендарного клада генерала Томоюки Ямаситы.

Генерал Ямасита / Фото: CNTV

Согласно популярной версии, японские военные во время войны спрятали на Филиппинах огромные богатства, вывезенные из разных стран Азии. Стоимость этих сокровищ некоторые исследователи оценивали в десятки миллиардов долларов, хотя историки неоднократно указывали на отсутствие убедительных доказательств подобных масштабов.

Почему находкой заинтересовался президент

Рохас не скрывал свою находку. Он показывал статую потенциальным покупателям и фотографировался с ней для прессы. Вскоре информация дошла до президента Филиппин Фердинанда Маркоса.

По словам кладоискателя, в апреле 1971 года его дом посетили люди в военной форме, которые предъявили ордер на обыск. После этого золотая статуя, драгоценности, слитки и другие ценности были изъяты. Рохас утверждал, что большая часть найденных им сокровищ бесследно исчезла.

Роджер Роксас с Буддой / Фото: Facebook

Позже он публично обвинил окружение Маркоса в конфискации клада. Эти заявления привели к конфликту с властями. В последующие годы кладоискатель неоднократно подвергался арестам и заявлял о пытках во время содержания под стражей.

Судебная битва длилась десятилетиями

После свержения режима Маркоса в 1986 году Рохас попытался добиться справедливости через суд. Он подал иск, требуя компенсации за незаконное заключение и утрату найденных сокровищ.

Сам Рохас умер в 1993 году, не дожив до завершения разбирательств. Однако дело продолжили его наследники. В 1996 году жюри в Гонолулу вынесло решение в пользу семьи кладоискателя и присудило многомиллиардную компенсацию. Позднее сумма была значительно уменьшена судом. Наследники до сих пор пытаются добиться полного исполнения решения.

Смотрите в видео о том, как кладоискатель искал золото:

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