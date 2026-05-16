Может переписать историю: мальчик нашел древний артефакт в пустыне

В Израиле 8-летний мальчик случайно нашел артефакт римской эпохи возрастом 1700 лет. Археологи уже назвали находку уникальной.

Мальчик случайно обнаружил редкий фрагмент древней статуэтки / Коллаж Главред, фото: Israel Antiquities Authority

Во время семейной поездки к кратеру Рамон в пустыне Негев (Израиль) восьмилетний мальчик случайно обнаружил редкий фрагмент древней статуэтки римской эпохи.

Археологи уже назвали находку уникальной, ведь она может пролить свет на связь набатейской культуры с греко-римским миром. Об этом пишет Indian Defence Review.

Детское любопытство привело к сенсационной находке

Житель города Реховот Дор Волыниц гулял вместе с семьей по скалистой местности пустыни Негев, когда заметил среди камней необычный полосатый предмет. Мальчик решил поднять находку, думая, что это может быть интересный экспонат для школьного урока.

Позже специалисты Управления древностей Израиля подтвердили, что найденный объект оказался фрагментом статуэтки возрастом около 1700 лет.

Найденный объект оказался фрагментом статуэтки возрастом около 1700 лет / Фото: Israel Antiquities Authority

Археолог Акива Голденхерш отметил, что на поверхности сохранились тщательно вырезанные складки одежды, характерные для римского периода.

Артефакт мог быть создан местными мастерами

Лабораторное исследование показало, что статуэтка выполнена из фосфорита — минерала, распространенного в пустыне Негев. По словам экспертов, это говорит о том, что фигурка, вероятно, была изготовлена именно на территории современного Израиля, а не привезена из других регионов Римской империи.

Археологи подчеркнули, что работа с таким хрупким материалом требовала исключительного мастерства. Даже небольшой сохранившийся фрагмент демонстрирует высокий уровень художественной техники древнего мастера.

Об источнике: Indian Defence Review Indian Defence Review (IDR) — это англоязычный аналитический онлайн-журнал и медиапроект, посвященный вопросам обороны, безопасности и стратегических исследований. Он был основан в 1986 году как независимое издание, ориентированное на анализ военно-политических процессов, прежде всего в контексте Индии и Азии. Со временем проект трансформировался в цифровую платформу, расширив тематику и аудиторию. IDR публикует материалы не только об обороне, но и о более широком спектре тем — аэрокосмических технологиях, науке, истории, археологии и глобальных процессах в сфере безопасности.

