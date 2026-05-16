Мужчина купил потерянный багаж из аэропорта и неожиданно разбогател

Мужчина распаковал забытый в аэропорту чемодан и был поражен тем, что оказалось внутри. Находка оказалась очень дорогой.

Блогер уже несколько лет занимается покупкой невостребованного багажа из аэропортов / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@ecomkings0

Вы узнаете:

Что блогер обнаружил внутри забытого чемодана из аэропорта

Почему находку так и не выставили на продажу

Какие дорогие вещи чаще всего попадаются в потерянном багаже

Покупка потерянного багажа на аукционах обернулась неожиданной находкой для блогера из Великобритании. Создатель контента по имени Скотт Фенсом обнаружил в одном из чемоданов брендовый жилет Prada стоимостью около 1800 долларов (почти 80 тысяч гривен) и признался, что решил оставить дорогую вещь себе.

26-летний британец уже несколько лет занимается покупкой невостребованного багажа из аэропортов. В Великобритании чемоданы, которые пассажиры не забирают в течение трех месяцев, выставляются на специальные аукционы. Скотт снимает процесс распаковки для TikTok, а найденные вещи затем перепродает. Об этом пишет Unilad.

Как жилет оказался в забытом чемодане

Во время очередной распаковки блогер наткнулся на практически новый жилет известного бренда Prada. По словам Скотта, стоимость такой вещи достигает примерно 1800–1900 долларов.

Британец признался, что не стал продавать находку из-за сложностей с проверкой подлинности брендовой одежды. Вместо этого мужчина решил оставить дизайнерский жилет себе, поскольку никогда бы не купил настолько дорогую вещь за собственные деньги.

Что еще находят в потерянном багаже

Скотт рассказал, что регулярно обнаруживает в чемоданах дорогостоящие предметы. Среди самых частых находок были iPad, AirPods, брендовые кроссовки Nike Air Max и дорогая одежда.

Во время очередной распаковки блогер наткнулся на практически новый жилет известного бренда Prada / Фото: tiktok.com/@ecomkings0

Недавно блогер также нашел браслет, который сначала посчитал украшением стоимостью около 13 тысяч долларов. Однако позже ювелир установил, что это была подделка под золото из 70-х годов.

По словам британца, именно недорогие вещи стоимостью до 70 долларов чаще всего приносят стабильный доход, поскольку их легче и быстрее перепродать.

Об источнике: UNILAD Британская интернет-медийная компания и веб-сайт, принадлежащий LADbible Group. Компания позиционирует себя как "основную платформу для молодежи для последних новостей и актуального вирусного контента" и имеет офисы в Лондоне и Манчестере.

