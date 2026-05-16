ВСУ продвинулись вперед по нескольким направлениям и достигли успехов — детали от ISW

Аналитики ISW сообщили об активизации боевых действий на Харьковском, Купянском и Константиновском направлениях, где украинские войска добиваются успехов.

https://glavred.info/front/vsu-prodvinulis-vpered-po-neskolkim-napravleniyam-i-dostigli-uspehov-detali-ot-isw-10765244.html Ссылка скопирована

ВСУ продвинулись на нескольких направлениях фронта — что известно / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

ВСУ освободили Одрадное и подняли флаг в центре села

Силы обороны осуществили контрнаступление к юго-востоку от Лимана

Удары дронов затрудняют врагу использование бронетехники

Российские войска продолжают давить сразу на нескольких направлениях фронта, однако не везде им удается достигать поставленных целей. В то же время ВСУ не только сдерживают атаки, но и проводят контрдействия, возвращая контроль над отдельными населенными пунктами и позициями. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны в свежем отчете.

По оценкам ISW, российские оккупационные войска пытаются оттеснить украинские силы от международной границы, чтобы создать буферную зону у Белгородской области и приблизиться к Харькову на расстояние, с которого город можно будет обстреливать артиллерией.

видео дня

15 мая Министерство обороны РФ заявило, что подразделения 126-го мотострелкового полка России якобы взяли под контроль Чайковку, расположенную к северо-востоку от Харькова.

Также один из российских военных блогеров сообщил о продвижении российских войск к западу от населенного пункта Рыбалка в этом же районе.

В то же время российские силы продолжают сталкиваться с проблемами при использовании бронетехники на севере Харьковской области. По словам украинского военного из подразделения операторов дронов, удары беспилотников и лесистая местность существенно затрудняют продвижение российской техники в этом направлении.

"Недавно украинские войска освободили село Одрадное (к востоку от Великого Бурлука). Объединенная оперативно-тактическая группа и 16-й армейский корпус сообщили об освобождении Одрадного 15 мая, а опубликованные 15 мая видеозаписи с геолокацией показывают, как украинские войска поднимают флаг в центре Одрадного", — говорится в отчете.

Аналитики ISW сообщили, что 15 мая российские войска продолжали диверсионные действия и ограниченные наступательные операции на Купянском направлении. Геолокационное видео, обнародованное 14 мая, зафиксировало удар украинских сил по российской позиции к западу от Куриловки, что к юго-востоку от Купянска. По оценке ISW, эта позиция возникла после проведения российской диверсионной операции.

Купянск / Инфографика: Главред

15 мая российский военный блогер и источник, связанный с Западной группой войск РФ, заявили, что подразделения 68-й мотострелковой дивизии и 1-й гвардейской танковой армии якобы захватили Петропавловку к востоку от Купянска. В то же время аналитики напоминают, что российская сторона уже неоднократно без подтверждений заявляла о продвижении или захвате этого населенного пункта, в частности трижды с начала 2026 года.

"15 мая российские войска продолжали проводить наступательные операции в направлении Славянска, но не продвинулись вперед, поскольку украинские войска осуществили контрнаступление к юго-востоку от Лимана вблизи Дибровой", — добавили специалисты.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Кроме того, украинские силы недавно продвинулись в районе Константиновки, в то время как российские войска продолжают попытки проникновения в город. Геолокационные видео, опубликованные 13 и 14 мая, свидетельствуют о продвижении украинских подразделений на северо-западе Иванополья, а также в центральной и восточной частях Константиновки. Другие видеоматериалы, обнародованные 14 мая, демонстрируют обстрел российскими войсками украинских позиций на севере Ильиновки, что к юго-западу от Константиновки, и противоречат предыдущим заявлениям российской стороны.

Константиновка / Инфографика: Главред

"Видеозаписи с геолокацией, опубликованные 14 мая, показывают, как украинские войска поражают российского военнослужащего на юге Константиновки во время операции, которую ISW оценивает как вероятную операцию по проникновению", — подытожили аналитики.

Россияне меняют тактику — что известно

Как писал Главред, на Покровском направлении российские войска не снижают общей интенсивности атак, хотя в то же время меняют тактику и все активнее используют дроны и разведывательные средства. Об этом в эфире 24 Канала сообщил офицер бригады "Рубеж" Владимир Черняк.

Он отметил, что сокращение количества штурмов может создавать впечатление ослабления противника, однако на самом деле РФ продолжает накапливать ресурсы и приспосабливать свои методы ведения боевых действий к ситуации на фронте.

"Сказать, что на нашем направлении наступательные темпы россиян снизились, было бы не совсем правильно, поскольку россияне постоянно меняют тактику, постоянно подтягивают новые ресурсы", – заявил офицер бригады "Рубеж".

Покровск / Инфографика: Главред

Война России против Украины – что известно о ситуации на фронте

Напомним, в Харьковской области украинские военные провели операцию по освобождению Одрадного и прилегающих территорий, в ходе которой было ликвидировано более полусотни оккупантов и восстановлен контроль над 22 квадратными километрами Двуречанщины. К штурму привлекались операторы БПЛА, артиллерия и штурмовые группы.

Как ранее сообщал Главред, российская армия активизировала попытки продвижения на Славянском направлении, в частности аналитики DeepState фиксировали новые продвижения РФ вблизи Закитного в Донецкой области. В то же время украинские военные продолжают сдерживать давление оккупантов и наносить удары по штурмовым группам противника.

Отметим, что в Волчанске уже не осталось ни одного уцелевшего здания из-за постоянных обстрелов и боев. Начальник сектора патрульной полиции города ранее показал, как выглядят полностью разрушенные кварталы Волчанска после атак РФ. В городе уничтожены жилые дома, административные здания и центральная часть.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред