Как облегчить колики у ребенка: эксперт назвал самые эффективные методы

Вы узнаете:
- Как понять, что у ребенка начались колики
- Как помочь малышу во время колик
В первые месяцы жизни новорожденного родители часто страдают из-за колик. Этот физиологический процесс невозможно вылечить, он проходит самостоятельно с возрастом.
Но Главред узнал, что период колик можно облегчить для ребенка и его родителей. Об этом на своем YouTube-канале рассказал эксперт по вопросам педиатрии Сергей Няньковский.
Как распознать колики
Если в первые 4 месяца жизни ребенок внезапно начинает плакать без видимой причины и так же неожиданно успокаивается, то, скорее всего, речь идет о коликах.
При этом эпизоды плача длятся более 3 часов в сутки, минимум 3 раза в неделю, не менее 1 недели. Обычно приступы колик начинаются в одно и то же время, вечером или ночью.
Как помочь ребенку во время колик
Няньковский советует родителям прежде всего успокоиться. Поскольку у колик может быть медицинская причина, лучше обратиться к врачу и исключить ее.
В домашних условиях родители могут освободить ребенка от тесной одежды, положить ему на животик теплую пеленку. Также облегчить состояние малыша может обычное покачивание на руках.
Смотрите видео о том, как помочь ребенку при коликах:
О персонаже: Сергей Няньковский
Сергей Няньковский — эксперт в вопросах педиатрии с большим стажем практической работы. Член медицинских научных обществ в Украине и Европе, член редакционных коллегий украинских и европейских медицинских научных журналов. Активный участник различных социальных и просветительских программ. Член Ученого совета Львовского национального медицинского университета, научный руководитель диссертационных и магистерских работ.
