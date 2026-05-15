В Киеве могут изменить схему движения метро: названы сроки и направление

Алексей Тесля
15 мая 2026, 23:59
Ремонт киевского метро необходим для безопасной и долгосрочной эксплуатации участка.
Киевский метрополитен
В Киеве могут изменить схему движения метро / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Важное:

  • Разработан проект капитального ремонта тоннеля метро в Киеве
  • Власти прорабатывают два варианта ремонта метро

В Киеве разработан проект капитального ремонта тоннеля между станциями метро "Тараса Шевченко" и "Почайна".

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сооружения, построенные в конце 1970-х – начале 1980-х годов в сложных гидрогеологических условиях, со временем износились, что подтвердили последние технические обследования.

По итогам проверок специалисты пришли к выводу, что ремонт необходим для безопасной и долгосрочной эксплуатации участка. Власти прорабатывают два варианта: полный ремонт без изменений в движении поездов либо с временной корректировкой графика (до 5 месяцев), включая удлинение ночных окон и изменения в выходные. Мэр отметил, что безопасность пассажиров и движение поездов остаются под постоянным контролем.

Ремонт предполагает восстановление несущих конструкций тоннеля, устранение влияния подземных вод и приведение объекта к современным стандартам безопасности. Стоимость работ оценивается в 1,84 млрд гривен.

Столичные власти подчеркивают, что работы плановые и откладывать их нельзя, иначе ускоренный износ конструкций может поставить под угрозу безопасность пассажиров.

Бесплатное метро в Киеве: назван аргумент

Ранее была размещена петиция с просьбой временно сделать проезд в столичном метро бесплатным на период военного положения. Авторы документа указывают на пример Харькова, где с начала полномасштабного вторжения пользование метро осуществляется без оплаты.

Как писал Главред, в случае новых массированных атак России на энергетическую инфраструктуру Украина может столкнуться с полной остановкой работы электротранспорта. Под угрозой оказываются не только трамваи и троллейбусы, но и метрополитен в Киеве

Напомним, в метрополитене Киева разрешено перевозить рождественские елки, однако за некоторые деревья придется внести дополнительную плату и обеспечить упаковку. О том, как безопасно транспортировать новогоднюю елку в подземке, рассказали в столичном метрополитене.

Ранее в киевском метро разгорелся скандал вокруг бездомной собаки по кличке Миша. Животное, которое много лет находило укрытие от обстрелов на станции "Теремки", перестали пускать внутрь после жалобы одной из пассажирок.

Что известно о киевском метрополитене

Киевский метрополитен - скоростная внеуличная, преимущественно подземная, транспортная система Киева. Действуют три линии, эксплуатационная длина которых составляет 69,648 км, 52 станции с тремя подземными узлами пересадки в центре города. Все линии электрифицированы постоянным напряжением 825 В, на них работают 5-вагонные электропоезда длиной примерно 100 м. Метрополитен открыт для пассажиров ежедневно с 05:30 до 23:00, и круглосуточно функционирует как укрытие во время воздушной тревоги, пишет Википедия.

