В Киеве могут закрыть метро и остановить весь электротранспорт: названы условия

Сейчас столичные троллейбусные и трамвайные маршруты не слишком страдают от нехватки электричества.

Может ли в Киеве из-за обстрелов РФ закрыться метро / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из новости:

В случае новых атак РФ возможна полная остановка электротранспорта, включая метро

Причины: повреждение сетей или дефицит генерации электроэнергии

Заменить наземный электротранспорт автобусами невозможно

В случае новых массированных атак России на энергетическую инфраструктуру Украина может столкнуться с полной остановкой работы электротранспорта. Под угрозой оказываются не только трамваи и троллейбусы, но и метрополитен в Киеве, пишет ТСН.

Инженер-энергетик, соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Вячеслав Скриль объясняет, что проблемы возникают по двум причинам:

"Первая - это физическое повреждение сети или подстанций, когда их невозможно запитать. Вторая - дефицит генерации электроэнергии. Это две разные причины, и они по-разному влияют на работу электротранспорта".

По его словам, в Киеве тяговые подстанции запитывают в первую очередь, поэтому сейчас они не страдают от дефицита. Но если удары повредят сети, возможны краткосрочные остановки транспорта на 1-3 дня. В случае критического дефицита электроэнергии может быть принято политическое решение о сокращении или даже полном закрытии электротранспорта.

"Если будет очень большой дефицит электроэнергии, то может быть принято решение о сокращении работы электротранспорта или вообще его закрытия", - отмечает Скриль.

Метро под особым вниманием

Столичный метрополитен считается приоритетным видом транспорта для властей Киева. Однако даже он зависит от состояния городских сетей. "Трамвайно-троллейбусную сеть Киева часто закрывают или приостанавливают, а вот работу метрополитена наоборот стараются всячески поддерживать", - говорит эксперт.

Впрочем, первые "звоночки" уже есть: на станции "Политехнический институт" недавно исчез свет на эскалаторах и перроне. По словам Скриля, такие случаи связаны с авариями и перегрузкой сети и длятся несколько минут.

Опыт Харькова и проблемы других городов

Харьковский метрополитен уже останавливал работу из-за существенного дефицита электроэнергии. "В этот регион очень трудно передавать электроэнергию из мест, где она производится. Приоритет отдается критической инфраструктуре - метро может подождать", - объясняет Скриль.

Во многих городах Украины тяговые подстанции подпадают под графики отключений, хотя по нормам этого не должно было бы быть. Это создает дополнительные риски для стабильной работы транспорта.

Фуникулер и перспектива "возвращения в 1959 год"

Киевский фуникулер останавливается несколько раз в день из-за слабой схемы питания. "Переработка требует от 5 до 10 миллионов гривен, но город не был заинтересован в этом вопросе", - отмечает эксперт.

Скриль добавляет, что в случае полной остановки электротранспорта столица фактически окажется в условиях 1959 года, когда метро еще не функционировало. Он отмечает важность не прекращать работу электротранспорта полностью, а лишь существенно ее сократить, ведь острой необходимости в этом не предвидится.

По словам Скриля, ограничение работы электротранспорта должно быть таким, чтобы оставалась возможность перевозить тех, кто продолжает работать в столице.

"Если же будет принято политическое решение полностью закрыть электротранспорт, в чем я очень сомневаюсь, думаю, что метро будут держать до последнего, то ситуация будет тяжелой. Потому что заменить наземный электротранспорт автобусами невозможно. Сейчас в Киеве работает 330-340 автобусов, 235 троллейбусов и 160 трамваев. Даже дополнительные 60-70 автобусов, которые способен запустить город, не смогут заменить крупногабаритные троллейбусы и трамваи, а тем более метрополитен", - заключает эксперт.

Возможен ли полный блэкаут - мнение эксперта

Продолжение российских обстрелов, особенно во время зимы, может привести к масштабному блэкауту, то есть к отключению потребителей. Так считает эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Эксперт убежден, что единственный вариант в такой ситуации - ввести систему в "искусственную кому". Так, как это было в 2022 году, во время искусственного блэкаута - контролируемого, принудительного отключения энергоблоков АЭС. МАГАТЭ тогда это официально обнародовало, хотя Минэнерго Украины на тот момент воздерживалось от комментариев.

"Но, честно говоря, это чрезвычайно сложно и рискованно. Потому что такая ситуация предполагает непрогнозируемые последствия для этих блоков, ведь неизвестно, можно ли будет их потом нормально включить", - добавляет он.

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

