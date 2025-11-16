Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Киеве могут закрыть метро и остановить весь электротранспорт: названы условия

Дарья Пшеничник
16 ноября 2025, 20:27
221
Сейчас столичные троллейбусные и трамвайные маршруты не слишком страдают от нехватки электричества.
Метро автобуси
Может ли в Киеве из-за обстрелов РФ закрыться метро / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из новости:

видео дня
  • В случае новых атак РФ возможна полная остановка электротранспорта, включая метро
  • Причины: повреждение сетей или дефицит генерации электроэнергии
  • Заменить наземный электротранспорт автобусами невозможно

В случае новых массированных атак России на энергетическую инфраструктуру Украина может столкнуться с полной остановкой работы электротранспорта. Под угрозой оказываются не только трамваи и троллейбусы, но и метрополитен в Киеве, пишет ТСН.

Инженер-энергетик, соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Вячеслав Скриль объясняет, что проблемы возникают по двум причинам:

"Первая - это физическое повреждение сети или подстанций, когда их невозможно запитать. Вторая - дефицит генерации электроэнергии. Это две разные причины, и они по-разному влияют на работу электротранспорта".

По его словам, в Киеве тяговые подстанции запитывают в первую очередь, поэтому сейчас они не страдают от дефицита. Но если удары повредят сети, возможны краткосрочные остановки транспорта на 1-3 дня. В случае критического дефицита электроэнергии может быть принято политическое решение о сокращении или даже полном закрытии электротранспорта.

"Если будет очень большой дефицит электроэнергии, то может быть принято решение о сокращении работы электротранспорта или вообще его закрытия", - отмечает Скриль.

Метро под особым вниманием

Столичный метрополитен считается приоритетным видом транспорта для властей Киева. Однако даже он зависит от состояния городских сетей. "Трамвайно-троллейбусную сеть Киева часто закрывают или приостанавливают, а вот работу метрополитена наоборот стараются всячески поддерживать", - говорит эксперт.

Впрочем, первые "звоночки" уже есть: на станции "Политехнический институт" недавно исчез свет на эскалаторах и перроне. По словам Скриля, такие случаи связаны с авариями и перегрузкой сети и длятся несколько минут.

Опыт Харькова и проблемы других городов

Харьковский метрополитен уже останавливал работу из-за существенного дефицита электроэнергии. "В этот регион очень трудно передавать электроэнергию из мест, где она производится. Приоритет отдается критической инфраструктуре - метро может подождать", - объясняет Скриль.

Во многих городах Украины тяговые подстанции подпадают под графики отключений, хотя по нормам этого не должно было бы быть. Это создает дополнительные риски для стабильной работы транспорта.

Фуникулер и перспектива "возвращения в 1959 год"

Киевский фуникулер останавливается несколько раз в день из-за слабой схемы питания. "Переработка требует от 5 до 10 миллионов гривен, но город не был заинтересован в этом вопросе", - отмечает эксперт.

Скриль добавляет, что в случае полной остановки электротранспорта столица фактически окажется в условиях 1959 года, когда метро еще не функционировало. Он отмечает важность не прекращать работу электротранспорта полностью, а лишь существенно ее сократить, ведь острой необходимости в этом не предвидится.

По словам Скриля, ограничение работы электротранспорта должно быть таким, чтобы оставалась возможность перевозить тех, кто продолжает работать в столице.

"Если же будет принято политическое решение полностью закрыть электротранспорт, в чем я очень сомневаюсь, думаю, что метро будут держать до последнего, то ситуация будет тяжелой. Потому что заменить наземный электротранспорт автобусами невозможно. Сейчас в Киеве работает 330-340 автобусов, 235 троллейбусов и 160 трамваев. Даже дополнительные 60-70 автобусов, которые способен запустить город, не смогут заменить крупногабаритные троллейбусы и трамваи, а тем более метрополитен", - заключает эксперт.

Возможен ли полный блэкаут - мнение эксперта

Продолжение российских обстрелов, особенно во время зимы, может привести к масштабному блэкауту, то есть к отключению потребителей. Так считает эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Эксперт убежден, что единственный вариант в такой ситуации - ввести систему в "искусственную кому". Так, как это было в 2022 году, во время искусственного блэкаута - контролируемого, принудительного отключения энергоблоков АЭС. МАГАТЭ тогда это официально обнародовало, хотя Минэнерго Украины на тот момент воздерживалось от комментариев.

"Но, честно говоря, это чрезвычайно сложно и рискованно. Потому что такая ситуация предполагает непрогнозируемые последствия для этих блоков, ведь неизвестно, можно ли будет их потом нормально включить", - добавляет он.

Отключение света в Украине - новости по теме

Напомним, в Минэнерго рассказали, почему в некоторых областях не выключают свет и кто составляет графики отключений электроэнергии.

Как писал Главред, 13 ноября, в большинстве регионов Украины будут отключать электроэнергию согласно графикам. Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

В то же время глава Укрэнерго Виталий Зайченко заявил, что ситуация в энергосистеме может улучшиться в ближайшие несколько недель.

Интересное по теме:

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

обстрелы метрополитен энергетика
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина побеждает Исландию в драматическом матче и продолжает путь на ЧМ - 2026

Украина побеждает Исландию в драматическом матче и продолжает путь на ЧМ - 2026

20:59Спорт
В Киеве могут закрыть метро и остановить весь электротранспорт: названы условия

В Киеве могут закрыть метро и остановить весь электротранспорт: названы условия

20:27Украина
Россия готовит новый ракетный удар по Украине: какие регионы под угрозой

Россия готовит новый ракетный удар по Украине: какие регионы под угрозой

19:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Что Москва замалчивала веками - новое открытие меняет историю Киева и Руси

Что Москва замалчивала веками - новое открытие меняет историю Киева и Руси

Китайский гороскоп на завтра 17 ноября: Крысам - неприятности, Кроликам - гнев

Китайский гороскоп на завтра 17 ноября: Крысам - неприятности, Кроликам - гнев

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках кошек на стоге сена за 29 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках кошек на стоге сена за 29 секунд

Весь мир — у ног: декабрь станет стартом новой жизни для одного знака зодиака

Весь мир — у ног: декабрь станет стартом новой жизни для одного знака зодиака

Откроется поток богатства: три знака зодиака скоро будут грести деньги лопатой

Откроется поток богатства: три знака зодиака скоро будут грести деньги лопатой

Последние новости

21:30

Александр Усик кардинально поменял прическу и показался в новом образе с женой

21:25

Как согреть дом без техники и затрат: простой способ, позволяющий сохранять тепло

21:10

Азербайджан присоединился к странам Центральной Азии: что это значит?мнение

21:05

"Волшебный" спрей оборачивается ремонтом: куда не стоит наносить WD-40 в авто

20:59

Украина побеждает Исландию в драматическом матче и продолжает путь на ЧМ - 2026Видео

Полностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимойПолностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимой
20:55

"Уголовное дело": что происходит с Аллой Пугачевой

20:34

"Вау": после экстремального преображения Джамалу перепутали с Шер

20:30

Отключение света в Украине — графики на 17 ноября (обновляется)

20:27

В Киеве могут закрыть метро и остановить весь электротранспорт: названы условия

Реклама
20:26

О нем большинство забыли: рецепт легендарного салата, который покорит всех

19:52

"Золотое" правило для пионов: как подготовить цветы к зиме и избежать болезней"Видео

19:35

Погода на завтра 17 ноября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

19:28

Гороскоп на завтра 17 ноября: Львам - исполнение мечты, Скорпионам - истощение

19:27

Россия готовит новый ракетный удар по Украине: какие регионы под угрозой

18:38

Отключать будут весь день: Укрэнерго обнародовало новые графики на 17 ноября

18:32

"Страшно представить, какие там зубы": рыбак поймал гигантского "монстра"

18:25

Помогли ВСУ: командование РФ дало бессмысленный приказ войскам РФ в Купянске

18:25

Дрова прямо из парка: что можно брать, а за что грозит штраф

17:56

Украину атакует сильный шторм: когда начнется настоящий снегопад

17:37

ВСУ разгромили врага возле Покровска: у россиян огромные потери

Реклама
17:25

Что Москва замалчивала веками - новое открытие меняет историю Киева и РусиВидео

17:25

Правительство Британии готовит радикальные изменения для беженцев: коснется ли это украинцев

16:51

Пенсионеры рискуют тратить все свои деньги: появилась новая коварная схем

16:43

РФ стягивает войска и технику: названо направление, где враг усиливает наступление

16:21

"У него нет конкуренции": Юрий Рыбчинский назвал лучшего украинского певца

16:20

Что может заставить Путина остановить войну: Сибига назвал ключевые факторы

15:42

Могут ли украинцы остаться без газа и бензина зимой - раскрыт сценарий

15:41

Человечество выжило благодаря изобретениям трех украинцев: вот кто они

14:43

Обман Путина раскрылся - россияне теряют контроль над стратегическим городомВидео

14:30

Ударит 5-градусный мороз и начнутся снегопады: названа дата резкого похолодания

13:55

В предынфарктном состоянии: популярный украинский рок-музыкант загремел в больницу

13:44

На вкус от икры не отличишь: рецепт универсальной закуски из сельди

13:37

Умер после матча: перестало биться сердце легенды сборной Украины по футболу

13:30

Участница "Холостяка" оказалась на грани срыва - что произошло

13:06

Какие пять вещей никогда нельзя увидеть во время сна - ученые раскрыли секрет

12:43

Доллар "взял разгон" на повышение: что будет с курсом валюты в ближайшее время

12:38

"Это не моя жизнь": известный певец лечится у психотерапевта и назвал причину

12:31

Украина массированно ударила вглубь России: Генштаб назвал цели атаки и последствияВидео

12:26

Эпштейн слил Трампа Кремлюмнение

11:59

Почему сорвались переговоры Трампа и Путина о завершении войны - названа причина

Реклама
11:56

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 ноября: Тельцам - деньги, Рыбам - прорыв

11:46

"Я не очень оптимистичен": в Финляндии вышли с заявлением по перемирию в Украине

11:45

Коррупционное дело набирает обороты: в Украине полностью перезагружают управление

11:43

Китайский гороскоп на завтра 17 ноября: Крысам - неприятности, Кроликам - гнев

10:48

Враг имеет успехи: военный предупредил об угрозе для важного города

10:42

Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 ноября

10:32

Стала блондинкой: Наталья Могилевская показала редкое фото старшей дочери

10:23

Огромная проблема с искусственным интеллектоммнение

10:20

Есть перебои со светом, под атакой оказались объекты энергетики - МинэнергоФото

09:57

Недельная магнитная буря жестко затягивается: когда закончится мощный шторм

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять