Теплоснабжение будет минимальным, газ могут подавать почасово: Корольчук - об отопительном сезоне 2025 года

С начала 2025 года Россия усилила массированные атаки по объектам газовой инфраструктуры Украины. Накануне отопительного сезона ситуация становится довольно критической, что может привести к перебоям как с отоплением, так и с наличием бытового газа у потребителей.

Во второй части интервью Главреду эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал, возможен ли тотальный блэкаут и будет ли зимой газ в домах украинцев.

Если говорить о газовой составляющей украинской энергосистемы, то, как вы отметили, сейчас действительно есть серьезные проблемы. Нардеп Кучеренко озвучивал цифру о потере около 60% добычи газа. Насколько эта ситуация серьезна?

Эту информацию также подтверждал Bloomberg (Reuters ранее сообщал о 40%). Речь, скорее, идет о временном прекращении или снижении добычи в таких масштабах. То есть можно ожидать, что некоторое время понадобится на проведение ремонтных работ, после чего добыча частично стабилизируется - примерно на уровне 45-50 млн кубометров в сутки, если, конечно, не будет новых массированных ударов.

Но мы все равно имеем недостаток газа в подземных хранилищах и ослабленную инфраструктуру добычи, поэтому возможны колебания и перебои. Ведь тот газ, который мы добывали летом, обычно закачивали в ПХГ (подземные газохранилища), а зимой он уже шел напрямую к потребителям. Теперь к этому добавляется еще одна проблема - отсутствие транзита газа.

И вот этот вопрос, к сожалению, многие игнорируют. Ведь транзит, даже в период войны, играл положительную роль - не из-за российского газа, а из-за поддержания давления в системе.

Недаром президент Зеленский, когда заканчивался контракт на транзит, говорил: "Да пожалуйста, пусть будет любой другой газ, азербайджанский или другой, только не российский". Очевидно, ему подали информацию, что сам факт транзита важен для стабильности газотранспортной системы. Ведь раньше у нас было примерно 15 млрд кубометров транзита в год - то есть около 1 млрд в месяц. Это позволяло поддерживать давление в системе, легче подавать собственный газ потребителям и стабильнее поднимать газ из подземных хранилищ.

А сейчас мы остаемся без этого ресурса впервые. Прошлой зимой мы еще частично проходили отопительный сезон с транзитом - это был январь-февраль и март, когда было уже теплее и потребление было меньше. А вот в этом году впервые придется проходить всю зиму без транзита. Как эта ситуация будет развиваться - сложно сказать. Она точно будет сложной, ведь нам нужно достаточное давление, чтобы подавать газ всем потребителям. Даже промышленность, да, она будет экономить, но ее роль меньше, потому что она и так потребляет относительно немного газа - около 4 млрд в год, а в зимний сезон примерно до 1,5 млрд. Это немного для бизнеса.

Но ключевой вопрос - социальный. Потому что без электроэнергии еще как-то можно прожить. Хотя сейчас это тоже сложно, ведь насосы, водоканалы - все зависит от электричества. Но самое главное - это тепло. Потому что в холоде даже при +16°C уже холодно, человеку трудно жить в таких условиях. Можно, конечно, но это уже выживание, а не нормальная жизнь.

К сожалению, тепло - это ключевой фактор. И если будет холодно, то все, конечно, упирается в индивидуальные возможности людей, понимаете? Но есть старшее поколение, есть младшие - дети, и это все уязвимые категории. И никого никуда не вывезешь, никого таким образом не спасешь. Поэтому надеяться можно только на то, что нам предоставят большие объемы газа, возможно даже без оплаты. Потому что, да, что-то выделяют, но пока все это выглядит довольно туманно, скажем так. Контрактов под это нет. Но сейчас то, будет ли этот газ, фактически является неизвестностью.

А если не будет этого газа, какие ваши прогнозы?

Если не будет, будут полные отключения. Теплокоммунэнерго будут ограничивать теплоснабжение многоквартирных домов до минимума, и людям придется не просто надевать свитер, как советовали, а, возможно, еще и шубу дома.

Я вам скажу, бывали разные ситуации. Я знаю людей, которые вынуждены были спать дома в пальто или даже в зимней куртке, потому что было слишком холодно. Поэтому, не дай Бог, чтобы всем украинцам пришлось переживать такое. Но, к сожалению, ситуация сейчас выглядит именно таким образом.

То есть, если будет полностью снижена подача газа в дома, то, если я правильно поняла из ваших слов, проблемы могут возникнуть не только с отоплением, а и с бытовым газом - условно говоря, даже газовая плита может не работать, да?

Хорошо, что вы это вспомнили, потому что я бы и сам забыл об этом моменте. Вот, например, новый министр - Светлана Гринчук. Она, кстати, признала то, что говорили еще в прошлом году. Предыдущий глава Нафтогаза, Алексей Чернышов, довольно обтекаемо говорил, что они, мол, готовы к отключениям и ограничениям по графикам.

Но Гринчук заявила о подготовке соответствующих планов действий на случай таких ситуаций. Конечно, это не ее личная инициатива - это работа всей структуры, и над этим еще в 2022-2023 годах работали в "Нафтогазе". И это логично, потому что подобные риски реальны. Но речь идет об очень серьезных рисках - значительно больше, чем в случае с электроэнергией.

Если сгорел холодильник - это, безусловно, большая потеря, потому что не каждый может позволить себе новый. Но когда речь идет о газе - это уже вопрос безопасности. Ведь далеко не у всех современные плиты с автоматическим выключением. Представьте: человек поставил борщ, газ выключили, потом подачу возобновили - а огонь снова загорелся. Человек этого даже может не заметить. А если это пожилой человек, который забыл, пошел спать - последствия могут быть трагическими.

Поэтому, честно говоря, мне трудно представить, как это можно будет реализовать безопасно. Технически это возможно - просто перекрыть вентиль и все. Но даже если отключать подачу почасово, это уже вопрос не только технический, но и физический - ведь на местах должны быть люди, которые будут выполнять эти действия.

Помните, в 2022-2023 годах, когда отключения электричества только начинались, сначала также нужно было, чтобы специалист физически приходил и ограничивал подачу, уже потом часть процессов удалось автоматизировать. Но здесь так просто не будет. И это рискованный процесс, но мы можем представить, как это будет выглядеть. В частном доме, например, как вам могут ограничить газоснабжение? Фактически - только путем снижения давления. То есть давление в системе уменьшат, и тогда газа на конфорку еще хватит, а вот котел может уже не запуститься. Это вполне возможный сценарий - даже, я бы сказал, наиболее вероятный.

Сейчас звучит разная информация, в том числе и о том, что газ полностью отключить невозможно. Но мы уже видели похожую ситуацию с электроэнергией, когда, фактически, в 2022году произошел некий кратковременный блэкаут - на несколько дней. И если сейчас ситуация будет развиваться по нынешнему сценарию - с продолжением российских обстрелов - то возникает вопрос: к чему готовиться? Возможен ли теперь тотальный блэкаут - но уже не только без электричества, но и без отопления, воды, газа?

Мне кажется, когда президент Зеленский говорил об этом, он имел в виду именно такой сценарий. И с ним трудно не согласиться: продолжение обстрелов, особенно во время зимы, во время отопительного сезона, действительно может привести к масштабному блэкауту - к системной аварии, то есть отключению потребителей.

Единственный вариант в такой ситуации - это, условно говоря, ввести систему в "искусственную кому". Так, как это было в 2022 году, когда произошел искусственный блэкаут - тогда это было контролируемое, принудительное отключение энергоблоков АЭС. МАГАТЭ тогда это официально обнародовало, хотя Минэнерго Украины на тот момент воздерживалось от комментариев.

И это, по сути, единственный способ отрегулировать систему - принудительно отключать блоки АЭС и ТЭС. Но, честно говоря, это чрезвычайно сложно и рискованно. Потому что такая ситуация предполагает непрогнозируемые последствия для этих блоков, ведь неизвестно, можно ли будет их потом нормально включить. А это же будет зима, холод. Генераторов, откровенно говоря, на всех не хватит. То, что якобы у каждого есть генератор - это иллюзия. Да, у кого-то есть маленький генератор в парикмахерской, он может работать несколько часов. Но если отключения длительные - все становится намного сложнее. Первыми пострадают автозаправки - образуются очереди, все начнут покупать топливо. Опять появятся эти канистры, как в 2022 году, когда цена на топливо подскочила в пять раз.Мы уже видим, что сейчас налоговая впервые за несколько сезонов отреагировала - провела профилактическую работу, подчеркнула, что поднимать цены нельзя. Но, несмотря на это, цены все равно растут, потому что растет спрос.

Многие, кто уже не верил в повторение таких ситуаций, теперь снова начали скупать генераторы, топливо, оборудование. Рынок реагирует мгновенно - особенно когда отсутствует контроль. А контроля, к сожалению, нет. И это, на мой взгляд, очень плохо. Я еще после 2022-2023 годов говорил: как так, что никто не понес ответственности за тогдашние необоснованные повышения цен? Я понимаю, что наказать всех невозможно, но ведь есть крупные игроки рынка, которые сознательно это делали. И это, честно говоря, неуважение к людям. Потому что все это покупают не самые богатые украинцы - те же канистры, генераторы, запас топлива. Поэтому такая ситуация вполне может повториться.

О персоне: Юрий Корольчук Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий. Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко. В течение 1998-2002 года реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центре политических исследований "Новая Волна", Центре политического прогнозирования газеты "Высокий замок". В 2003-2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", входившей в структуру НАК "Нафтогаз Украины". В 2004-2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", входящей в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и являющейся монополистом на рынке транспортировки нефти в направлении стран Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. С 2006 по 2010 год - начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины". С 2010 года - один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного Совета Института энергетических стратегий.

