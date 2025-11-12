До 12 часов без света: появились новые графики отключений на 13 ноября

В Укрэнерго объяснили, как будут отключать свет 13 ноября.

Графики отключения света на 13 ноября / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Главное:

В Украине вводят графики отключения света на 13 ноября

Свет будут выключать в большинстве регионов Украины

В четверг, 13 ноября, в большинстве регионов Украины будут отключать электроэнергию согласно графикам. Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины. Об этом сообщили в Укрэнерго.

В компании отметили, что для бытовых потребителей с 00:00 до 23:59 будут применяться почасовые графики отключений в пределах 2-4 очередей.

Также графики ограничения мощности будут действовать для промышленности.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.

В компании призвали украинцев потреблять электроэнергию экономно.

Что означают очереди отключений электроэнергии / Инфографика: Главред

Какие регионы будут сидеть без света больше всего - графики отключений на зиму

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в интервью Главреду отметил, что точно предсказать ситуацию невозможно. В предыдущие отопительные сезоны (декабрь-февраль) масштабных ударов по энергосистеме зимой не зафиксировано. Прифронтовые зоны всегда страдали, независимо от сезона, в частности Харьковская, частично Днепропетровская и Одесская области.

"Поэтому нейтральный сценарий, по моему мнению, - это, в лучшем случае, режим 50/50: 12 часов свет есть, 12 - нет", - указал он.

По его словам, больше всего риску подвергаются наиболее уязвимые регионы - Харьковская, Сумская и Черниговская области, где энергосистема ранее имела слабую генерацию и ограниченные возможности распределения электроэнергии. Одесская область также уязвима из-за ограниченной собственной генерации и распределительных мощностей.

Напомним, Главред писал, что 12 ноября в Украине также действуют графики отключения света. Ситуация в энергосистеме остается сложной.

Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк прогнозирует, что графики отключения света будут действовать до конца зимы.

"Избежать их невозможно. Они могут только становиться более длительными, потому что враг ежедневно выбивает генерацию", - говорит Нагорняк.

Кроме этого, в ближайшее время об отмене графиков не может идти и речи. Скорее всего, отключения света в Украине - надолго. Энергетики работают в усиленном режиме, но восстановление объектов требует времени.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

