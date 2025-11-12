До 12 часов без света: появились новые графики отключений на 13 ноября

Главное:
- В Украине вводят графики отключения света на 13 ноября
- Свет будут выключать в большинстве регионов Украины
В четверг, 13 ноября, в большинстве регионов Украины будут отключать электроэнергию согласно графикам. Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины. Об этом сообщили в Укрэнерго.
В компании отметили, что для бытовых потребителей с 00:00 до 23:59 будут применяться почасовые графики отключений в пределах 2-4 очередей.
Также графики ограничения мощности будут действовать для промышленности.
"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.
В компании призвали украинцев потреблять электроэнергию экономно.
Какие регионы будут сидеть без света больше всего - графики отключений на зиму
Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в интервью Главреду отметил, что точно предсказать ситуацию невозможно. В предыдущие отопительные сезоны (декабрь-февраль) масштабных ударов по энергосистеме зимой не зафиксировано. Прифронтовые зоны всегда страдали, независимо от сезона, в частности Харьковская, частично Днепропетровская и Одесская области.
"Поэтому нейтральный сценарий, по моему мнению, - это, в лучшем случае, режим 50/50: 12 часов свет есть, 12 - нет", - указал он.
По его словам, больше всего риску подвергаются наиболее уязвимые регионы - Харьковская, Сумская и Черниговская области, где энергосистема ранее имела слабую генерацию и ограниченные возможности распределения электроэнергии. Одесская область также уязвима из-за ограниченной собственной генерации и распределительных мощностей.
Отключение света в Украине - новости по теме
Напомним, Главред писал, что 12 ноября в Украине также действуют графики отключения света. Ситуация в энергосистеме остается сложной.
Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк прогнозирует, что графики отключения света будут действовать до конца зимы.
"Избежать их невозможно. Они могут только становиться более длительными, потому что враг ежедневно выбивает генерацию", - говорит Нагорняк.
Кроме этого, в ближайшее время об отмене графиков не может идти и речи. Скорее всего, отключения света в Украине - надолго. Энергетики работают в усиленном режиме, но восстановление объектов требует времени.
