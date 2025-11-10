Угроза эвакуации Киева и не только - какие регионы будут без света зимой дольше всего

Продолжение ударов РФ по объектам энергетики может привести к блэкауту в Украине и даже к эвакуации отдельных городов зимой, указывают эксперты.

Графики отключений света - какие регионы будут без света зимой дольше всего / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

По сколько часов не будет света - как изменятся графики отключения света зимой

Могут ли украинцы остаться без отопления зимой

Россия начала применять тактику "асфальтоукладчика" - к чему готовиться украинцам

В ночь на 8 ноября 2025 года Россия осуществила масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины - по данным правительства, целью стали тепловые и газовые объекты в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черниговской и других областях, что повлекло отключение света, отопления и водоснабжения. Следствием стало "нулевое" производство электроэнергии на нескольких украинских тепловых станциях, введение графиков отключений и повышенная тревога перед зимним периодом.

Главред собрал все, что стоит знать об отключении света в Украине и дальнейших перспективах на отопительный сезон.

По сколько часов не будет света - как изменятся графики отключения света

В Украине в ближайшие недели продолжительность отключений электроэнергии может увеличиться до 8-12 часов в сутки. Так, в ночь с 7 на 8 ноября Россия осуществила одну из самых масштабных атак на украинскую энергетическую систему - такого объема применения баллистических ракет за один раз страна еще не переживала.

Под ударами оказались государственные и частные электростанции, высоковольтные подстанции "Укрэнерго", а также объекты газо- и нефтедобывающей отрасли, сообщает "Экономическая правда".

Наибольшие потери понесла государственная компания "Центрэнерго", которая потеряла всю генерацию - Трипольская ТЭС в Киевской области и Змиевская ТЭС в Харьковской области полностью остановили работу.

В то же время, самую серьезную угрозу представляют удары по подстанциям возле атомных электростанций. Так, во время последней атаки повреждения получили объекты вблизи Хмельницкой и Ровенской АЭС.

Представители энергетических компаний, в комментарии "Экономической правде", подтверждают, что отключения электроэнергии будут продолжаться долго. Из-за повреждения подстанций, которые соединяют атомные электростанции с энергосистемой, а также потерю Трипольской и Змиевской ТЭС, дефицит электроэнергии сохранится надолго - быстро восстановить генерацию невозможно.

Точный прогноз по продолжительности отключений дать сложно, ведь все зависит от дальнейших атак и масштабов разрушений. Ориентировочно, после мощных обстрелов, подобных последним, восстановление может длиться несколько недель. В этот период страна будет работать по графикам с тремя-четырьмя очередями отключений (12 и более часов), с постепенным переходом к двум (8 часов), а затем - к одной (4 часа), если интенсивность атак уменьшится.

В то же время приграничные и прифронтовые области, вероятно, будут оставаться в тяжелом положении в течение всей зимы, поскольку там удары и обесточивания могут быть регулярными.

Что такое очереди отключений света / Инфографика: Главред

Россияне нацелились на украинские АЭС

В ночь на 8 ноября российские войска атаковали подстанции, питающие электроэнергией Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции. Об этом в соцсети X сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Во время сегодняшних атак Россия снова обстреляла подстанции, питающие Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции. Это были не случайные, а хорошо спланированные удары. Россия намеренно ставит под угрозу ядерную безопасность в Европе", - сообщил он.

Он отметил необходимость срочно созвать заседание Совета управляющих МАГАТЭ, чтобы обсудить реакцию на такие опасные действия. Министр также обратился ко всем государствам, которые поддерживают принципы ядерной безопасности, в частности к Китаю и Индии, с призывом требовать от России прекращения безрассудных ударов по объектам атомной энергетики, создающих риск масштабной катастрофы.

По словам Сибиги, нужно мощное международное давление, чтобы остановить ядерный шантаж Москвы.

Когда отменят графики отключений света

Россия продолжает ежедневно наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре, поэтому избежать графиков отключения электроэнергии до конца зимы не удастся. Об этом в эфире телемарафона сообщил народный депутат член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Он отметил, что ситуация в энергосистеме остается напряженной, однако "Укрэнерго" имеет наработанные алгоритмы действий в случае атак на подстанции, которые обеспечивают передачу тока с атомных станций в другие регионы. В таких случаях одним из решений является временное снижение мощности генерации АЭС.

Нагорняк отметил, что отключения электроэнергии будут продолжаться до конца зимнего периода, поскольку восстановление генерации - процесс длительный, а российские обстрелы продолжаются почти ежедневно.

"Избежать их невозможно. Они могут только становиться более длительными, потому что враг ежедневно выбивает генерацию...Поэтому графики отключений, к сожалению, будут с нами до конца отопительного сезона. Должны экономно потреблять как газ, так и тепло, так и электрическую энергию", - заявил он в эфире телемарафона.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Какую новую тактику использовала Россия для атаки

Враг изменил тактику атак, пытаясь одновременно наносить удары по объектам генерации и энергетическим сетям. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов в эфире телемарафона, добавив, что система постепенно стабилизируется, но для полного восстановления нужно время.

"Мы видим, что враг изменил тактику и пытается наносить удары одновременно как по объектам генерации, так и по сетям систем передачи и систем распределения электрической энергии. Этот подход, к сожалению, затрудняет оперативное восстановление нормального питания и нормальной работы энергетической системы", - сказал Некрасов.

Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

В каких регионах ситуация со светом самая худшая

После массированной атаки 8 ноября в большинстве регионов были введены почасовые отключения для всех категорий потребителей, а также ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса. Самая сложная ситуация остается в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, где одновременно действуют до трех очередей отключений. В остальных регионах, в частности Днепровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской, ограничения составляют до 2,5 очередей.

В Министерстве энергетики призвали граждан уменьшить использование мощных электроприборов в пиковые часы нагрузки - с 8:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

Где нет отопления - когда запустят отопление

По состоянию на 10 ноября в Украине к централизованному отоплению подключено 67% жилых домов и 84% объектов социальной сферы. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Сейчас продолжается ликвидация последствий массированного российского удара по критической инфраструктуре, а профильные службы активно восстанавливают тепло- и водоснабжение.

В Полтавской области уже запущены котельные, работают водозаборы и очистные сооружения, поэтому жители обеспечены водой. Образовательные и медицинские учреждения функционируют в обычном режиме, электротранспорт возобновил работу, а маршруты с плановыми отключениями дублируются автобусами.

На Харьковщине водоснабжение стабилизировано, тепло подано 72% потребителей. Продолжаются ремонтные работы и обследование поврежденных объектов критической инфраструктуры. Метро работает, а также организованы дополнительные маршруты наземного транспорта.

В Днепропетровской области из-за повреждения энергосистемы во время вражеской атаки в Павлограде временно остановилась часть котельных, однако уже восстановлена работа около 30% из них, и пусковые работы продолжаются.

"В целом по Украине с централизованным отоплением 67% жилых домов и 84% объектов социальной сферы. Органы местного самоуправления продолжают подключать объекты к теплу", - резюмировал он.

Могут ли украинцы остаться без отопления зимой

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко оценил риски массовых отключений центрального отопления в Украине из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре. В комментарии 24 Каналу он отметил, что в украинских городах действует значительное количество резервных источников питания, а все повреждения, вызванные атаками, оперативно устраняются. По словам эксперта, украинские энергетики хорошо подготовлены к возможным вызовам, ведь страна уже не впервые проходит через сложную зиму.

"Оснований для апокалиптических сценариев я не вижу. Хорошо то, что отопительные системы наших городов децентрализованы. Даже там, где есть большие ТЭЦ, например в Киеве, одновременно есть более 186 котельных, которые распределены по всему городу. Если что-то произойдет - этот резерв питания теплом остается. Поэтому заморозить нас не удастся", - подчеркнул эксперт.

Пожар на трансформаторе / Фото: УНИАН

При каких условиях может начаться эвакуация Киева

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко отметил, что российские войска все чаще атакуют тепловую инфраструктуру Украины, что создает серьезные риски. Он подчеркнул, что местные власти должны быть готовы к таким вызовам и иметь резервные решения для обеспечения населения теплом, ведь последствия могут быть критическими.

"Если в Киеве отключена ТЭЦ и в течение трех дней при температуре минус 10°C и ниже нет перспективы восстановления, то Киев должен объявлять: а) слив воды из домов, б) эвакуацию. Это так, чтобы честно отвечать. Если на ТЭЦ-5 или ТЭЦ-6 разрушены котлы, и нет перспектив, что они заработают в минус 10°C за три дня максимум, то это ситуация техногенной катастрофы", - заявил Александр Харченко в комментарии "Телеграфу".

Эксперт отметил, что атаки на объекты теплоснабжения уже происходили и, вероятно, будут продолжаться в дальнейшем, поэтому угроза остается высокой. По его мнению, города с централизованными системами отопления должны разработать альтернативный план действий. Он также подчеркнул, что каждый микрорайон и даже отдельный дом должны быть готовы к длительному отсутствию тепла в случае повреждения ТЭЦ или котельных.

Россия начала применять тактику "асфальтоукладчика"

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью Главреду пояснил, что на приграничных с Украиной территориях Россия применяет так называемую "тактику асфальтоукладчика" - системно уничтожает энергетическую инфраструктуру, включая объекты газо-, электро-, нефте- и водоснабжения. Такими ударами страна-агрессор последовательно разрушает инфраструктуру регион за регионом.

По мнению эксперта, целью таких действий является создание дисбаланса в украинской энергосистеме. Россия пытается вызвать дефицит электроэнергии в восточных областях, чтобы заставить перераспределять ресурсы с запада. Из-за устаревших сетей оккупанты рассчитывают на перегрузку системы и массовые сбои в электроснабжении по всей стране.

Пожарные тушат трансформатор / Фото: УНИАН

"Кроме того, энергосистема Украины, начиная с 2022 года, реально потрепана. И Россия делает ставку на сезон 2025-2026, чтобы окончательно вывести из строя энергосистему нашей страны. Несмотря на это, Россия стремится именно к полному блэкауту Украины и выбивает нашу энергосистему по чертежам (эта система строилась еще во времена СССР, поэтому чертежи у Москвы есть). Все эти чертежи перелопатили россияне и ищут слабые места нашей энергетики, ищут, куда можно ударить, чтобы как можно больше украинцев остались без света и тепла", - указывает он.

Возможен ли тотальный блэкаут в Украине - могут ли украинцы остаться без тепла, света и газа

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в интервью Главреду предостерег, что продолжение российских обстрелов, особенно зимой во время отопительного сезона, может повлечь масштабный блэкаут - системную аварию с отключением потребителей.

По его словам, единственным выходом в такой ситуации может стать перевод энергосистемы в своеобразную "искусственную кому". Подобная ситуация уже случалась в 2022 году, когда было осуществлено контролируемое, принудительное отключение энергоблоков АЭС. Этот факт тогда официально подтвердило МАГАТЭ, хотя Министерство энергетики Украины воздерживалось от комментариев.

"И это, по сути, единственный способ отрегулировать систему - принудительно отключать блоки АЭС и ТЭС. Но, честно говоря, это чрезвычайно сложно и рискованно. Потому что такая ситуация предполагает непрогнозируемые последствия для этих блоков, ведь неизвестно, можно ли будет их потом нормально включить. А это же будет зима, холод", - добавил он.

Известные мировые случаи блэкаута / Инфографика: Главред

Какие регионы будут сидеть без света больше всего - графики отключений на зиму

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в интервью Главреду отметил, что точно предсказать ситуацию невозможно. В предыдущие отопительные сезоны (декабрь-февраль) масштабных ударов по энергосистеме зимой не зафиксировано. Прифронтовые зоны всегда страдали, независимо от сезона, в частности Харьковская, частично Днепропетровская и Одесская области.

"Поэтому нейтральный сценарий, по моему мнению, - это, в лучшем случае, режим 50/50: 12 часов свет есть, 12 - нет", - указал он.

По его словам, наибольшему риску подвергаются наиболее уязвимые регионы - Харьковская, Сумская и Черниговская области, где энергосистема ранее имела слабую генерацию и ограниченные возможности распределения электроэнергии. Там легко возникает эффект домино, ведь выход из строя одного звена может парализовать всю систему.

Одесская область также уязвима из-за ограниченной собственной генерации и распределительных мощностей, а кроме того, является важным транспортным хабом, через который проходит много маршрутов, и в последние месяцы по нему наносили удары.

Ключевыми проблемными зонами остаются Сумская и Черниговская области, а Киев сейчас тоже находится в сложной ситуации, которую будут внимательно мониторить.

"А вот в других областях, возможно, графики отключений будут мягче. Там может быть больше электроэнергии в течение суток - не 12 часов, а, например, 14-16. Это в случае теплой зимы. Это то, что я называю нейтральным сценарием. Промышленность, конечно, будут ограничивать максимально - это однозначно. А вот пессимистический, или, как я его бы назвал реалистичный сценарий, базируется на том, что мы живем в климатической зоне с довольно холодной зимой. И вполне возможны антициклоны - иногда даже два за зиму, когда по полторы недели держатся устойчивые морозы. То есть фактически может быть даже месяц, когда температура будет держаться ниже нуля. Речь идет не просто о -10°C ночью и -3°C днем, а о периодах, когда ночью будет -16...-17°C, а днем -10...-7°C. Я привожу эти цифры, чтобы люди лучше понимали масштаб", - добавил он.

Корольчук отметил, что в случае худшего развития событий перебои с электроснабжением продолжительностью до 20 часов могут стать вполне реальными, а не вымышленными сценариями. Он напомнил, что прошлой зимой ситуацию спасла относительно теплая погода, но если нынешняя зима будет более суровой, то подобные отключения могут повторяться.

По словам эксперта, такие длительные перерывы в поставках электроэнергии могут случаться не каждый день, но вполне вероятны в пиковые периоды сильных морозов, когда нагрузка на энергосистему резко возрастает или возникает ее разбалансировка. Он предположил, что подобные ситуации могут длиться несколько недель в течение зимнего сезона, что уже является существенным испытанием.

