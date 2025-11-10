Риск массовых отключений отопления: эксперт о прогнозе зимнего 'Апокалипсиса'

В украинских городах есть большое количество объектов резервного питания, напомнил Александр Харченко.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прокомментировал вероятность массовых отключений центрального отопления в Украине в связи с ударами страны-агрессора РФ по украинским объектам энергетики.

В украинских городах есть большое количество объектов резервного питания, а все повреждения в результате ударов стараются минимизировать моментально, подчеркнул он в комментарии Каналу 24.

"Оснований для апокалипсических сценариев я не вижу. Хорошо то, что отопительные системы наших городов децентрализованы. Даже там, где есть большие ТЭЦ, например в Киеве, одновременно есть более 186 котельных, которые распределены по всему городу. Если что-то произойдет – этот резерв питания теплом остается. Поэтому заморозить нас не удастся", – подчеркнул эксперт.

По его словам, украинские специалисты готовы к вызовам, ведь наша страна не первый год будет иметь сложную зиму.

При этом он также прокомментировал удары РФ по ТЭС "Центрэнерго", из-за чего все тепловые электростанции остановились.

Харченко добавил, что сейчас ведется титаническая работа, чтобы восстановить все повреждения. Восстановить все мощности, по его мнению, не удастся, но основную часть – точно получится.

Угроза блэкаута: прогноз эксперта

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко прокомментировал возможные последствия длительных отключений электроэнергии в Киеве из-за ударов российских войск по энергетическим объектам. Он отметил, что, несмотря на отдельные прогнозы, зимой в столице не стоит ожидать "техногенной катастрофы".

Угроза блэкаута в Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ начала обстрелы энергетики. Специалисты работают над восстановлением работы и делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию в кратчайшие сроки.

Напомним, эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев прокомментировал ситуацию вокруг массированных ударов страны-агрессора РФ по энергетической инфраструктуре Украины. По его мнению, несмотря на массированные обстрелы и попытки вывода из строя всей энергетической системы, погружения Украины в темноту Россия не сможет достичь.

Как сообщал Главред, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что РФ продолжит бить по Украине. Он также назвал три главные цели атак перед зимой.

О персоне: Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

