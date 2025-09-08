Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ продолжит бить по Украине: Маломуж назвал три главные цели атак перед зимой

Анна Ярославская
8 сентября 2025, 07:58
148
Россияне в определенной степени пытаются копировать ВСУ.
Ракетный удар, спасатель
Россия бьет по логистике и энергетике, чтобы сломить Украину / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГосЧС

Главные тезисы:

  • РФ усиливает атаки по Украине, чтобы деморализовать население
  • Перед зимой удары по энергетическим объектам имеют особое значение для врага
  • Россияне копируют тактику ВСУ

Российская оккупационная армия продолжает массированные атаки по Украине. Главная цель врага - подорвать моральный дух украинцев и заставить их давить на власть, чтобы та пошла на уступки Кремля. Такое мнение в эфире 24 канала высказал генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

По его словам, накануне зимы россияне определили три главные цели для своих атак:

видео дня
  • железнодорожные станции;
  • пути подтягивания боеприпасов, оружия, особенно в зоне, где ведутся боевые действия;
  • объекты энергетики.

Генерал заявил, что россияне в определенной степени пытаются копировать украинцев. При этом они быстро осваивают новую тактику.

Маломуж подчеркнул, что сейчас россияне пытаются захватить или перекрыть огнем все логистические пути украинской армии. А удары по украинским энергетическим объектам играют для РФ особенно важную роль перед наступлением зимы.

"Они [оккупанты] пытаются все логистические пути перекрыть огнем или закхватить. Это уже намечается в ближайшие две – три недели", – подчеркнул экс-глава Службы внешней разведки.

По мнению генерала, украинцам важно бить по логистике в глубоком и среднем тылу противника, а также в прифронтовых участках. Это также означает, что нужно атаковать железную дорогу, нефтеперерабатывающие предприятия и российские аэродромы.

"Это то, что действительно системно снижает ударные возможности РФ по мирному украинскому населению и по фронту", — отметил Маломуж.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Ракетный удар по Украине 7 сентября - главное

Как писал Главред, в ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов, а также другие населенные пункты.

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что самая большая российская атака была направлена на столицу Украины.

Стоит отметить, что в Киеве впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за вражеской атаки было повреждено здание правительства - там пострадали крыша и верхние этажи здания.

Президент Зеленский сообщил, что в результате атаки РФ в Украине погибли четыре человека и более 44 получили ранения.

В результате одного из "прилетов" в Киеве погибла молодая мама и ее двухмесячный сын. Взрывная волна была настолько сильной, что мать с сыном выбросило с шестого этажа вместе с кроватью.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что массированная ракетно-дроновая атака 7 сентября свидетельствует о нежелании страны-агрессора завершать войну дипломатическим путем.

Как закончить войну РФ против Украины: мнение эксперта

Украинский публицист, писатель и журналист Виталий Портников считает, что война России против Украины завершится, если ВСУ удастся разрушить энергетический и военный потенциал РФ.

"Сейчас мы говорим о трети российских НПЗ, которые выведены из строя, но нам нужно, чтобы 75% нефтеперерабатывающего комплекса РФ превратились в руины. К тому же чтобы из тех 75% более 50% нельзя было восстановить. Для этого нужны систематические удары украинскими и западными ракетами по нефтеперерабатывающим заводам России. Также нужны удары по военным объектам РФ, в том числе и по тем, что находятся под землей", - заявил он.

"Только при таких условиях мы можем надеяться, что в последующие годы президент РФ задумается о прекращении войны, конечно если оружие для России не будут производить КНР и КНДР. Пока никто в Москве вообще не думает в этом направлении", - добавил Портников.

Другие новости:

О персоне: Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Николай Маломуж новости Украины война России и Украины ракетный удар Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Судьба решена": Орбан заявил о разделе Украины на три части после войны

"Судьба решена": Орбан заявил о разделе Украины на три части после войны

09:09Мир
РФ начала обстрелы энергетики: атакована ТЭЦ, на Киевщине отключение света

РФ начала обстрелы энергетики: атакована ТЭЦ, на Киевщине отключение света

09:02Украина
В российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – Хилюк

В российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – Хилюк

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 сентября: Близнецам - перемены, Ракам - удовольствие

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 сентября: Близнецам - перемены, Ракам - удовольствие

Китайский гороскоп на завтра 8 сентября: Драконам - обман, Змеям - ссоры

Китайский гороскоп на завтра 8 сентября: Драконам - обман, Змеям - ссоры

Гороскоп на завтра 8 сентября: Близнецам - находка, Стрельцам - недоразумение

Гороскоп на завтра 8 сентября: Близнецам - находка, Стрельцам - недоразумение

Карта Deep State онлайн за 8 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

"Самая массированная атака с начала войны": как реагируют в Европе и США на удар по Украине

"Самая массированная атака с начала войны": как реагируют в Европе и США на удар по Украине

Последние новости

09:13

Как вырастить огурцы осенью: хитрости и лучшие сорта для урожая

09:09

"Судьба решена": Орбан заявил о разделе Украины на три части после войны

09:02

РФ начала обстрелы энергетики: атакована ТЭЦ, на Киевщине отключение светаФото

09:00

В российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – Хилюк

08:58

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 сентября (обновляется)

Золотарев: Требование Путина о переговорах в Москве - это попытка давления на ЗеленскогоЗолотарев: Требование Путина о переговорах в Москве - это попытка давления на Зеленского
08:55

Рекорды и парадоксы: чем войдет в историю Верховная Рада девятого созывамнение

08:40

Карта Deep State онлайн за 8 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:26

ВСУ освободили важный пункт на фронте и зачистили еще три, - DeepState

07:58

РФ продолжит бить по Украине: Маломуж назвал три главные цели атак перед зимой

Реклама
06:53

"Я не в восторге": Трамп заявил, что в ближайшие дни поговорит с ПутинымФотоВидео

06:14

Гражданские в форме: почему не стоит разделять жертв войнымнение

05:27

Несколько секунд и все готово: лучшие лайфхаки, как быстро почистить чеснок

04:30

Начнется финансовый поток: трех знаков зодиака ждет достаток 8 сентября

04:04

От 8 до 30 тысяч долларов: военный раскрыл "расценки" в столичных ТЦК

03:33

Осень станет временем силы и удачи: астрологи назвали ТОП-3 любимца Фортуны

03:32

"Проверка" россиян обернулась ловушкой: журналист рассказал правду о плене

02:30

Европе грозит катастрофическое извержение: что известно об активности супервулкана

01:30

Первая невестка Арнольда Шварценеггера: сын Терминатора сыграл тайную свадьбу

01:20

Киевщину атакует рой шахедов: в районе Украинки раздаются взрывы, есть перебои со светом

00:54

Следующий бой Усика обещает интригу: в команде боксера назвали неожиданного соперника

Реклама
00:39

"Я готов": Зеленский прямо высказался о встрече с Путиным

07 сентября, воскресенье
23:57

Красный свет не всегда "стоп": три законных случая, когда можно проехать

23:39

Рождество Пресвятой Богородицы: что обязательно нужно сделать 8 сентября

23:04

Появилась реакция США на ночной удар России - Келлог сделал заявление

22:40

"Цели достигнуты": в РФ цинично высказались об убийстве мирных людей в Киеве

22:26

Блестящие волосы: стилист Кардашьян раскрыл секрет звезды

22:14

Украинцев могут лишить субсидии: стало известно, кто в зоне риска

22:04

Благоприятные дни: что делать на огороде в сентябре по лунному календарю 2025Видео

21:59

Скоро пошлют: за что мужа Лорак ненавидят в российской звездной тусовке

21:40

Маски сброшены, иллюзий не осталось даже в Белом домемнение

21:23

"Их потери должны ощущаться": Зеленский об ответе на массированные удары РФВидео

21:03

"Врагу не стоит радоваться": генерал-майор СБУ прокомментировал последнюю атаку на Киев

20:49

Гороскоп на завтра 8 сентября: Близнецам - находка, Стрельцам - недоразумение

20:48

Тренды обуви на осень: гайд по самым актуальным моделям холодного сезона

20:37

Как легко очистить чашку от чайного налета:Видео

20:21

РФ атакует Украину новыми дронами: Буданов предупредил об опасности

20:13

Вода - важнейшее вещество на Земле

19:48

"Да, я готов": Трамп заявил о жестких шагах после обстрела Киева

19:42

Звезда "МастерШеф" после рождения близняшек призналась, готова ли снова стать мамой

19:37

Украину будут заливать дожди и придет похолодание: синоптики предупреждают о шторме

Реклама
19:30

"Меня просто били": вернувшийся из плена журналист рассказал о зверствах россиян

19:14

Чернобыль: история катастрофы, которую пытались скрыть

18:55

Наталья Могилевская отказалась от свадьбы - в чем причина

18:51

Звонят и молчат: что на самом деле происходит во время "немых" звонковВидео

18:42

Сигнал который нельзя игнорировать: почему собака облизывает свои губы

18:33

"Они вылетели с шестого этажа": новые детали гибели мамы с ребенком в КиевеФотоВидео

18:28

Смышленые сантехники кладут один ингредиент: как "пробить" слив легко и за минутуВидео

18:08

Что показал российский удар по Кабмину - украинцев предупредили о новой опасности

17:50

Когда дружба - чемодан без ручки: 9 признаков, что отношениями конец

17:30

"Российская экономика полностью рухнет": у Трампа грозят Путину после удара РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять