РФ продолжит бить по Украине: Маломуж назвал три главные цели атак перед зимой

Главные тезисы:
- РФ усиливает атаки по Украине, чтобы деморализовать население
- Перед зимой удары по энергетическим объектам имеют особое значение для врага
- Россияне копируют тактику ВСУ
Российская оккупационная армия продолжает массированные атаки по Украине. Главная цель врага - подорвать моральный дух украинцев и заставить их давить на власть, чтобы та пошла на уступки Кремля. Такое мнение в эфире 24 канала высказал генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.
По его словам, накануне зимы россияне определили три главные цели для своих атак:
- железнодорожные станции;
- пути подтягивания боеприпасов, оружия, особенно в зоне, где ведутся боевые действия;
- объекты энергетики.
Генерал заявил, что россияне в определенной степени пытаются копировать украинцев. При этом они быстро осваивают новую тактику.
Маломуж подчеркнул, что сейчас россияне пытаются захватить или перекрыть огнем все логистические пути украинской армии. А удары по украинским энергетическим объектам играют для РФ особенно важную роль перед наступлением зимы.
"Они [оккупанты] пытаются все логистические пути перекрыть огнем или закхватить. Это уже намечается в ближайшие две – три недели", – подчеркнул экс-глава Службы внешней разведки.
По мнению генерала, украинцам важно бить по логистике в глубоком и среднем тылу противника, а также в прифронтовых участках. Это также означает, что нужно атаковать железную дорогу, нефтеперерабатывающие предприятия и российские аэродромы.
"Это то, что действительно системно снижает ударные возможности РФ по мирному украинскому населению и по фронту", — отметил Маломуж.
Ракетный удар по Украине 7 сентября - главное
Как писал Главред, в ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов, а также другие населенные пункты.
Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что самая большая российская атака была направлена на столицу Украины.
Стоит отметить, что в Киеве впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за вражеской атаки было повреждено здание правительства - там пострадали крыша и верхние этажи здания.
Президент Зеленский сообщил, что в результате атаки РФ в Украине погибли четыре человека и более 44 получили ранения.
В результате одного из "прилетов" в Киеве погибла молодая мама и ее двухмесячный сын. Взрывная волна была настолько сильной, что мать с сыном выбросило с шестого этажа вместе с кроватью.
Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что массированная ракетно-дроновая атака 7 сентября свидетельствует о нежелании страны-агрессора завершать войну дипломатическим путем.
Как закончить войну РФ против Украины: мнение эксперта
Украинский публицист, писатель и журналист Виталий Портников считает, что война России против Украины завершится, если ВСУ удастся разрушить энергетический и военный потенциал РФ.
"Сейчас мы говорим о трети российских НПЗ, которые выведены из строя, но нам нужно, чтобы 75% нефтеперерабатывающего комплекса РФ превратились в руины. К тому же чтобы из тех 75% более 50% нельзя было восстановить. Для этого нужны систематические удары украинскими и западными ракетами по нефтеперерабатывающим заводам России. Также нужны удары по военным объектам РФ, в том числе и по тем, что находятся под землей", - заявил он.
"Только при таких условиях мы можем надеяться, что в последующие годы президент РФ задумается о прекращении войны, конечно если оружие для России не будут производить КНР и КНДР. Пока никто в Москве вообще не думает в этом направлении", - добавил Портников.
Другие новости:
- "Врагу не стоит радоваться": генерал-майор СБУ прокомментировала последнюю атаку на Киев
- "Цели достигнуты": в РФ цинично высказались об убийстве мирных людей в Киеве
- Киевщину атакует рой шахедов: в районе Украинки раздаются взрывы, есть перебои со светом
О персоне: Николай Маломуж
Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред