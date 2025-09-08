РФ продолжит бить по Украине: Маломуж назвал три главные цели атак перед зимой

Россияне в определенной степени пытаются копировать ВСУ.

https://glavred.info/war/rf-prodolzhit-bit-po-ukraine-malomuzh-nazval-tri-glavnye-celi-atak-pered-zimoy-10696145.html Ссылка скопирована

Россия бьет по логистике и энергетике, чтобы сломить Украину / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГосЧС

Главные тезисы:

РФ усиливает атаки по Украине, чтобы деморализовать население

Перед зимой удары по энергетическим объектам имеют особое значение для врага

Россияне копируют тактику ВСУ

Российская оккупационная армия продолжает массированные атаки по Украине. Главная цель врага - подорвать моральный дух украинцев и заставить их давить на власть, чтобы та пошла на уступки Кремля. Такое мнение в эфире 24 канала высказал генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

По его словам, накануне зимы россияне определили три главные цели для своих атак:

видео дня

железнодорожные станции;

пути подтягивания боеприпасов, оружия, особенно в зоне, где ведутся боевые действия;

объекты энергетики.

Генерал заявил, что россияне в определенной степени пытаются копировать украинцев. При этом они быстро осваивают новую тактику.

Маломуж подчеркнул, что сейчас россияне пытаются захватить или перекрыть огнем все логистические пути украинской армии. А удары по украинским энергетическим объектам играют для РФ особенно важную роль перед наступлением зимы.

"Они [оккупанты] пытаются все логистические пути перекрыть огнем или закхватить. Это уже намечается в ближайшие две – три недели", – подчеркнул экс-глава Службы внешней разведки.

По мнению генерала, украинцам важно бить по логистике в глубоком и среднем тылу противника, а также в прифронтовых участках. Это также означает, что нужно атаковать железную дорогу, нефтеперерабатывающие предприятия и российские аэродромы.

"Это то, что действительно системно снижает ударные возможности РФ по мирному украинскому населению и по фронту", — отметил Маломуж.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Ракетный удар по Украине 7 сентября - главное

Как писал Главред, в ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов, а также другие населенные пункты.

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что самая большая российская атака была направлена на столицу Украины.

Стоит отметить, что в Киеве впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за вражеской атаки было повреждено здание правительства - там пострадали крыша и верхние этажи здания.

Президент Зеленский сообщил, что в результате атаки РФ в Украине погибли четыре человека и более 44 получили ранения.

В результате одного из "прилетов" в Киеве погибла молодая мама и ее двухмесячный сын. Взрывная волна была настолько сильной, что мать с сыном выбросило с шестого этажа вместе с кроватью.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что массированная ракетно-дроновая атака 7 сентября свидетельствует о нежелании страны-агрессора завершать войну дипломатическим путем.

Как закончить войну РФ против Украины: мнение эксперта

Украинский публицист, писатель и журналист Виталий Портников считает, что война России против Украины завершится, если ВСУ удастся разрушить энергетический и военный потенциал РФ.

"Сейчас мы говорим о трети российских НПЗ, которые выведены из строя, но нам нужно, чтобы 75% нефтеперерабатывающего комплекса РФ превратились в руины. К тому же чтобы из тех 75% более 50% нельзя было восстановить. Для этого нужны систематические удары украинскими и западными ракетами по нефтеперерабатывающим заводам России. Также нужны удары по военным объектам РФ, в том числе и по тем, что находятся под землей", - заявил он.

"Только при таких условиях мы можем надеяться, что в последующие годы президент РФ задумается о прекращении войны, конечно если оружие для России не будут производить КНР и КНДР. Пока никто в Москве вообще не думает в этом направлении", - добавил Портников.

Другие новости:

О персоне: Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред