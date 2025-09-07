Появилась реакция США на ночной удар России - Келлог сделал заявление

О главном:
- Кэллог отмечает, что действия России демонстрируют нежелание мира
- Эскалация конфликта со стороны Кремля создает серьезные риски
- Трамп работает над тем, чтобы остановить войну в Украине
Массированная ракетно-дроновая атака, которую Россия осуществила ночью 7 сентября по украинским городам, свидетельствует о нежелании страны-агрессора завершать войну дипломатическим путем. Такую оценку дал специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог в сети Х.
"Опасность любой войны заключается в эскалации. Россия, похоже, обостряет ситуацию, и самая большая атака за всю историю войны поразила офисы Кабинета Министров Украины в Киеве", - отметил Келлог.видео дня
Он напомнил, что во время визита в Украину две недели назад посещал вместе с премьер-министром Юлией Свириденко здание правительства, по которому впоследствии попали российские ракеты.
Эскалация и риски конфликта
"История показывает, что события могут выйти из-под контроля из-за таких действий. Именно поэтому президент Трамп работает над тем, чтобы остановить эту войну. Атака не была сигналом того, что Россия хочет дипломатически прекратить эту войну", - добавил спецпредставитель.
Мотивы России: мнение эксперта
Российские воздушные удары по Киеву, вероятно, будут продолжаться, и столица должна быть готова к худшему сценарию. Одной из главных целей врага могут стать правительственный квартал и другие стратегически важные объекты, отмечает военный эксперт Игорь Романенко в интервью ТСН.
По словам Романенко, первый мотив россиян - это морально-психологическое давление на жителей Киева. Они хорошо понимают, что город является центром принятия ключевых решений. Именно поэтому в начале войны Кремль делал ставку на захват столицы и сейчас продолжает эту стратегию, нанося регулярные удары.
Второй мотив, добавляет эксперт, заключается в стремлении истощить украинскую систему ПВО. Для этого Россия активно применяет дроны-камикадзе "Шахед", несмотря на их низкую точность.
Романенко подчеркивает, что атаки на Киев не прекратятся в ближайшее время, и властям и гражданам следует готовиться к различным сценариям развития событий, включая самые опасные варианты.
Атака на Украину 7 сентября - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов, а также другие населенные пункты.
Впоследствии стало известно, что в Киеве впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за вражеской атаки было повреждено здание Правительства - там пострадали крыша и верхние этажи здания.
Кроме этого в Святошинском районе столицы из-под завалов частично разрушенного 9-этажного жилого дома сначала спасатели достали тела погибших. Ими оказались 32-летняя женщина и ее сын, которому было всего 2 месяца.
Читайте также:
- "Не вернуть": Свириденко показала, как выглядит Кабмин изнутри после прилета
- "Врагу не стоит радоваться": генерал-майор СБУ прокомментировала последнюю атаку на Киев
- "Цели достигнуты": в РФ цинично высказались об убийстве мирных людей в Киеве
О персоне: Кит Келлог
Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.
В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).
Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.
3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.
В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред