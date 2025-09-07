Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Появилась реакция США на ночной удар России - Келлог сделал заявление

Руслан Иваненко
7 сентября 2025, 23:04
1283
Спецпредставитель США Келлог предупреждает об опасных последствиях массированной атаки и обострения конфликта.
Келлог
Спецпредставитель Трампа прокомментировал ночную массированную атаку / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, ГСЧС

О главном:

  • Кэллог отмечает, что действия России демонстрируют нежелание мира
  • Эскалация конфликта со стороны Кремля создает серьезные риски
  • Трамп работает над тем, чтобы остановить войну в Украине

Массированная ракетно-дроновая атака, которую Россия осуществила ночью 7 сентября по украинским городам, свидетельствует о нежелании страны-агрессора завершать войну дипломатическим путем. Такую оценку дал специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог в сети Х.

"Опасность любой войны заключается в эскалации. Россия, похоже, обостряет ситуацию, и самая большая атака за всю историю войны поразила офисы Кабинета Министров Украины в Киеве", - отметил Келлог.

видео дня

Он напомнил, что во время визита в Украину две недели назад посещал вместе с премьер-министром Юлией Свириденко здание правительства, по которому впоследствии попали российские ракеты.

Эскалация и риски конфликта

"История показывает, что события могут выйти из-под контроля из-за таких действий. Именно поэтому президент Трамп работает над тем, чтобы остановить эту войну. Атака не была сигналом того, что Россия хочет дипломатически прекратить эту войну", - добавил спецпредставитель.

Мотивы России: мнение эксперта

Российские воздушные удары по Киеву, вероятно, будут продолжаться, и столица должна быть готова к худшему сценарию. Одной из главных целей врага могут стать правительственный квартал и другие стратегически важные объекты, отмечает военный эксперт Игорь Романенко в интервью ТСН.

По словам Романенко, первый мотив россиян - это морально-психологическое давление на жителей Киева. Они хорошо понимают, что город является центром принятия ключевых решений. Именно поэтому в начале войны Кремль делал ставку на захват столицы и сейчас продолжает эту стратегию, нанося регулярные удары.

Второй мотив, добавляет эксперт, заключается в стремлении истощить украинскую систему ПВО. Для этого Россия активно применяет дроны-камикадзе "Шахед", несмотря на их низкую точность.

Романенко подчеркивает, что атаки на Киев не прекратятся в ближайшее время, и властям и гражданам следует готовиться к различным сценариям развития событий, включая самые опасные варианты.

Атака на Украину 7 сентября - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов, а также другие населенные пункты.

Впоследствии стало известно, что в Киеве впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за вражеской атаки было повреждено здание Правительства - там пострадали крыша и верхние этажи здания.

Кроме этого в Святошинском районе столицы из-под завалов частично разрушенного 9-этажного жилого дома сначала спасатели достали тела погибших. Ими оказались 32-летняя женщина и ее сын, которому было всего 2 месяца.

Читайте также:

О персоне: Кит Келлог

Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.

В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).

Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.

3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.

В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Появилась реакция США на ночной удар России - Келлог сделал заявление

Появилась реакция США на ночной удар России - Келлог сделал заявление

23:04Война
"Их потери должны ощущаться": Зеленский об ответе на массированные удары РФ

"Их потери должны ощущаться": Зеленский об ответе на массированные удары РФ

21:23Украина
"Да, я готов": Трамп заявил о жестких шагах после обстрела Киева

"Да, я готов": Трамп заявил о жестких шагах после обстрела Киева

19:48Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 сентября: Близнецам - перемены, Ракам - удовольствие

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 сентября: Близнецам - перемены, Ракам - удовольствие

Карта Deep State онлайн за 7 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 8 сентября: Драконам - обман, Змеям - ссоры

Китайский гороскоп на завтра 8 сентября: Драконам - обман, Змеям - ссоры

"Самая массированная атака с начала войны": как реагируют в Европе и США на удар по Украине

"Самая массированная атака с начала войны": как реагируют в Европе и США на удар по Украине

Гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября: Ракам - расходы, Львам - испытания

Гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября: Ракам - расходы, Львам - испытания

Последние новости

23:57

Красный свет не всегда "стоп": три законных случая, когда можно проехать

23:39

Рождество Пресвятой Богородицы: что обязательно нужно сделать 8 сентября

23:04

Появилась реакция США на ночной удар России - Келлог сделал заявление

22:40

"Цели достигнуты": в РФ цинично высказались об убийстве мирных людей в Киеве

22:26

Блестящие волосы: стилист Кардашьян раскрыл секрет звезды

Россияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – ХилюкРоссияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – Хилюк
22:14

Украинцев могут лишить субсидии: стало известно, кто в зоне риска

22:04

Благоприятные дни: что делать на огороде в сентябре по лунному календарю 2025Видео

21:59

Скоро пошлют: за что мужа Лорак ненавидят в российской звездной тусовке

21:40

Маски сброшены, иллюзий не осталось даже в Белом домемнение

Реклама
21:23

"Их потери должны ощущаться": Зеленский об ответе на массированные удары РФВидео

21:03

"Врагу не стоит радоваться": генерал-майор СБУ прокомментировала последнюю атаку на Киев

20:49

Гороскоп на завтра 8 сентября: Близнецам - находка, Стрельцам - недоразумение

20:48

Тренды обуви на осень: гайд по самым актуальным моделям холодного сезона

20:37

Как легко очистить чашку от чайного налета:Видео

20:21

РФ атакует Украину новыми дронами: Буданов предупредил об опасности

20:13

Вода - важнейшее вещество на Земле

19:48

"Да, я готов": Трамп заявил о жестких шагах после обстрела Киева

19:42

Звезда "МастерШеф" после рождения близняшек призналась, готова ли снова стать мамой

19:37

Украину будут заливать дожди и придет похолодание: синоптики предупреждают о шторме

19:30

"Меня просто били": вернувшийся из плена журналист рассказал о зверствах россиян

Реклама
19:14

Чернобыль: история катастрофы, которую пытались скрыть

18:55

Наталья Могилевская отказалась от свадьбы - в чем причина

18:51

Звонят и молчат: что на самом деле происходит во время "немых" звонковВидео

18:42

Сигнал который нельзя игнорировать: почему собака облизывает свои губы

18:33

"Они вылетели с шестого этажа": новые детали гибели мамы с ребенком в КиевеФотоВидео

18:28

Смышленые сантехники кладут один ингредиент: как "пробить" слив легко и за минутуВидео

18:08

Что показал российский удар по Кабмину - украинцев предупредили о новой опасности

17:50

Когда дружба - чемодан без ручки: 9 признаков, что отношениями конец

17:30

"Российская экономика полностью рухнет": у Трампа грозят Путину после удара РФВидео

17:28

Какие "прозвища" были у российских царей - раскрыт нюанс, который замалчивают в РФВидео

17:19

"Гарантия безопасности для РФ": Кадыров назвал условие окончания войны в Украине

16:44

Престарелая тетка в штанах на булавке: что творится с Ани Лорак

16:35

Все будут удивлены, как это вкусно: простой рецепт невероятной намазки на хлеб

16:30

Уничтожен основной объект НПЗ: детали "огненного" удара ВСУ и подпольщиков РФ

15:27

Стратегический объект взлетел на воздух: детали мощных "прилетов" на Брянщине

15:22

"Не вернуть": Свириденко показала, как выглядит Кабмин изнутри после прилетаВидео

15:13

В сезон падения цен стоимость популярного овоща в Украине резко подскочила

15:00

"Самая массированная атака с начала войны": как реагируют в Европе и США на удар по УкраинеФото

14:28

Сначала там был океан: тайна украинских Карпат, о которой знают единицыВидео

14:26

4 погибших и 44 раненых: Зеленский анонсировал "ответ" на циничную атаку РФ

Реклама
14:19

Пташка из Азовстали попала в ДТП - подробности

13:51

"В тяжелом состоянии": пострадавшая во время атаки на Киев беременная женщина родилаФото

13:21

В Украине будут лить дожди с грозами: когда антициклон резко изменит погоду

13:17

Можно ли давать молоко котам: ответ удивит многих владельцевВидео

13:09

"Страшная ночь": беременная жена футболиста Судакова показала "прилет" в их дом

13:07

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 сентября: Близнецам - перемены, Ракам - удовольствие

13:01

"Пересечет границу страны НАТО": Пенс предупредил об угрозе нового вторжения РФ

12:34

Китайский гороскоп на завтра 8 сентября: Драконам - обман, Змеям - ссоры

12:26

Плесень и влага даже не появятся: какое растение нужно поставить возле окнаВидео

12:16

Заходили не только из РФ: враг атаковал Украину с территории другого государства

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять