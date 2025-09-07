Появилась реакция США на ночной удар России - Келлог сделал заявление

Спецпредставитель США Келлог предупреждает об опасных последствиях массированной атаки и обострения конфликта.

https://glavred.info/war/poyavilas-reakciya-ssha-na-nochnoy-udar-rossii-kellog-sdelal-zayavlenie-10696121.html Ссылка скопирована

Спецпредставитель Трампа прокомментировал ночную массированную атаку / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, ГСЧС

О главном:

Кэллог отмечает, что действия России демонстрируют нежелание мира

Эскалация конфликта со стороны Кремля создает серьезные риски

Трамп работает над тем, чтобы остановить войну в Украине

Массированная ракетно-дроновая атака, которую Россия осуществила ночью 7 сентября по украинским городам, свидетельствует о нежелании страны-агрессора завершать войну дипломатическим путем. Такую оценку дал специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог в сети Х.

"Опасность любой войны заключается в эскалации. Россия, похоже, обостряет ситуацию, и самая большая атака за всю историю войны поразила офисы Кабинета Министров Украины в Киеве", - отметил Келлог. видео дня

Он напомнил, что во время визита в Украину две недели назад посещал вместе с премьер-министром Юлией Свириденко здание правительства, по которому впоследствии попали российские ракеты.

Эскалация и риски конфликта

"История показывает, что события могут выйти из-под контроля из-за таких действий. Именно поэтому президент Трамп работает над тем, чтобы остановить эту войну. Атака не была сигналом того, что Россия хочет дипломатически прекратить эту войну", - добавил спецпредставитель.

Мотивы России: мнение эксперта

Российские воздушные удары по Киеву, вероятно, будут продолжаться, и столица должна быть готова к худшему сценарию. Одной из главных целей врага могут стать правительственный квартал и другие стратегически важные объекты, отмечает военный эксперт Игорь Романенко в интервью ТСН.

По словам Романенко, первый мотив россиян - это морально-психологическое давление на жителей Киева. Они хорошо понимают, что город является центром принятия ключевых решений. Именно поэтому в начале войны Кремль делал ставку на захват столицы и сейчас продолжает эту стратегию, нанося регулярные удары.

Второй мотив, добавляет эксперт, заключается в стремлении истощить украинскую систему ПВО. Для этого Россия активно применяет дроны-камикадзе "Шахед", несмотря на их низкую точность.

Романенко подчеркивает, что атаки на Киев не прекратятся в ближайшее время, и властям и гражданам следует готовиться к различным сценариям развития событий, включая самые опасные варианты.

Атака на Украину 7 сентября - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов, а также другие населенные пункты.

Впоследствии стало известно, что в Киеве впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за вражеской атаки было повреждено здание Правительства - там пострадали крыша и верхние этажи здания.

Кроме этого в Святошинском районе столицы из-под завалов частично разрушенного 9-этажного жилого дома сначала спасатели достали тела погибших. Ими оказались 32-летняя женщина и ее сын, которому было всего 2 месяца.

Читайте также:

О персоне: Кит Келлог Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред