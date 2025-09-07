Ребенку было два месяца: в Киеве из-под завалов достали тело младенца и его мамы

В Нацполиции рассказали, кто стал жертвами вражеского удара, а мэр города заявил о еще одном вероятном погибшем.

В Киеве разбирают завалы, чтобы найти еще одного человека

Главное:

В Киеве в результате атаки есть двое погибших

Жертвами удара РФ стали мама и младенец

Спасатели ищут еще одного человека, вероятно, погибшего

В ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Киев дронами. Один из ударов вызвал серьезные разрушения в Святошинском районе столицы, а что хуже всего - отобрал две жизни.

Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram написал, что жертвами вражеской атаки стали молодая женщина и ребенок в возрасте до одного года.

Кто погиб в результате атаки

В Национальной полиции сообщили, что из-под завалов частично разрушенного 9-этажного жилого дома спасатели достали тела погибших. Ими оказались 32-летняя женщина и ее сын, которому было всего 2 месяца.

Что известно о третьей жертве

Мэр Киева Виталий Кличко по прибытии на место удара в Святошинском районе заявил, что, вероятно, может быть еще один погибший, его тело ищут спасатели.

"17 человек обратились за медицинской помощью, 7 человек госпитализированы - среди них беременная женщина. Сейчас работы продолжаются", - добавил он.

Атака на Украину 7 сентября - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Атака продолжалась аж 11 часов 5 минут.

Впоследствии в командовании Воздушных Сил сообщили, что во время атаки было обнаружено и осуществлено сопровождение 818 средств воздушного нападения. ПВО сбито или подавлено 751 воздушную цель.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что впервые из-за вражеской атаки повреждено здание правительства. В результате удара пострадали крыша и верхние этажи здания.

О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

