Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Кабмин в огне, пожарные примчались к зданию: премьер рассказала о последствиях

Анна Косик
7 сентября 2025, 08:35обновлено 7 сентября, 09:48
2573
Премьер-министр рассказала, что произошло с Камбином в результате вражеской атаки.
Удар по Кабмину
Что известно об ударе по Кабмину / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киева, facebook.com/yulia.svyrydenko

Главное:

  • Правительственное здание пострадало в результате атаки РФ
  • Возгорание произошло, вероятно, в результате сбития беспилотника
  • Под удар попали крыша и верхние этажи Кабмина

Страна-агрессор Россия в ночь на 7 сентября осуществила очередной массированный удар по Украине. Под огнем оказались Киев, Кривой Рог, Днепр, Кременчуг, Одесса. так, впервые из-за вражеской атаки повреждено здание правительства.

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, в результате удара пострадали крыша и верхние этажи здания.

видео дня

"Спасатели тушат пожар. Спасибо им за работу, здания восстановим. Но потерянные жизни не вернуть. Враг ежедневно терроризирует и убивает наших людей по всей стране. Мир должен отреагировать на эти разрушения не только словами, а действиями. Нужно усиление санкционного давления - прежде всего против российской нефти и газа. Нужны новые ограничения, которые ударят по военной машине Кремля, а главное - Украине нужно оружие. То, что остановит террор и не позволит России ежедневно пытаться убивать украинцев", - добавила она.

Что сообщил об атаке мэр города

Виталий Кличко написал, что в Печерском районе в результате вероятного сбития БпЛА произошло возгорание в правительственном здании. Он также подтвердил, что пожарные службы уже работают на месте.

Какие подробности рассказал нардеп

В Telegram народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что на одном из самых высоких этажей в левой части здания Кабмина обычно работает премьер-министр.

Однако нардеп оценил фото из Сети и утверждает, что горят именно этажи выше - 9 или 10. Этаж украинского премьера якобы находится ниже, а на этих, вероятно, была часть Минфина. Зал заседаний находится далеко.

  • Удар по Киеву 7 сентября
    Удар по Киеву 7 сентября ГСЧС
  • Удар по Киеву 7 сентября
    Удар по Киеву 7 сентября ГСЧС
  • Удар по Киеву 7 сентября
    Удар по Киеву 7 сентября ГСЧС
  • Удар по Киеву 7 сентября
    Удар по Киеву 7 сентября ГСЧС
  • Удар по Киеву 7 сентября
    Удар по Киеву 7 сентября ГСЧС
  • Удар по Киеву 7 сентября
    Удар по Киеву 7 сентября ГСЧС
  • Удар по Киеву 7 сентября
    Удар по Киеву 7 сентября ГСЧС
  • Удар по Киеву 7 сентября
    Удар по Киеву 7 сентября ГСЧС
  • Удар по Киеву 7 сентября
    Удар по Киеву 7 сентября ГСЧС
  • Удар по Киеву 7 сентября
    Удар по Киеву 7 сентября ГСЧС
  • Удар по Киеву 7 сентября
    Удар по Киеву 7 сентября ГСЧС
  • Удар по Киеву 7 сентября
    Удар по Киеву 7 сентября ГСЧС
  • Удар по Киеву 7 сентября
    Удар по Киеву 7 сентября ГСЧС

Атака на Украину 7 сентября – что известно

Напомним, Главред писал, что ночью 7 сентября Россия массированно атаковала Киев, Кривой Рог, Одессу и Кременчуг дронами. В результате обстрела в столице горят многоэтажные дома и авто, есть пострадавшие и погибшие.

Впоследствии стало известно, что в Одессе в результате атаки поврежден многоэтажный жилой дом. Также возникли возгорания в 9-этажке, складском здании и авто, поврежден Дворец спорта.

В Воздушных Силах сообщили, что Россия использовала при атаке 818 средств воздушного нападения. Украинская ПВО сбила и подавила 751 цель, из которых большинство – дроны.

Другие новости:

О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине Кабмин новости Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила по важному мосту: в Укрзализныце предупредили о задержке поездов

РФ ударила по важному мосту: в Укрзализныце предупредили о задержке поездов

10:41Украина
"Нужна политическая воля": Зеленский назвал способ остановить Путина на фоне атаки РФ

"Нужна политическая воля": Зеленский назвал способ остановить Путина на фоне атаки РФ

10:15Война
Впервые за время войны: Россия ударила по Кабмину в Киеве, какая сейчас ситуация

Впервые за время войны: Россия ударила по Кабмину в Киеве, какая сейчас ситуация

10:00Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 7 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Когда можно водить авто без водительского удостоверения - три законных случая

Когда можно водить авто без водительского удостоверения - три законных случая

Ретроградный Уран внесет коррективы: какие ТОП-4 знака получат прорыв

Ретроградный Уран внесет коррективы: какие ТОП-4 знака получат прорыв

Приехали на конечную: украинский певец разводится после 6 лет брака

Приехали на конечную: украинский певец разводится после 6 лет брака

Гороскоп на завтра 7 сентября: Овнам - серьезная ссора, Девам - приятный подарок

Гороскоп на завтра 7 сентября: Овнам - серьезная ссора, Девам - приятный подарок

Последние новости

10:41

РФ ударила по важному мосту: в Укрзализныце предупредили о задержке поездов

10:29

Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября

10:15

"Нужна политическая воля": Зеленский назвал способ остановить Путина на фоне атаки РФФото

10:00

Впервые за время войны: Россия ударила по Кабмину в Киеве, какая сейчас ситуацияФото

09:32

Ребенку было два месяца: в Киеве из-под завалов достали тело младенца и его мамыФото

Россияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – ХилюкРоссияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – Хилюк
09:18

Гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября: Ракам - расходы, Львам - испытания

09:18

Новый антирекорд: РФ ударила по Украине 810 дронами и 13 ракетами, детали

09:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 сентября (обновляется)

09:13

Ставка на дальнобойные ракеты: Европа должна дать Украине право бить по Россиимнение

Реклама
08:35

Кабмин в огне, пожарные примчались к зданию: премьер рассказала о последствияхФото

08:30

Карта Deep State онлайн за 7 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

07:08

Массированная атака РФ по Украине: города трясло от взрывов, есть пострадавшиеФото

06:31

В Киеве ад после атаки РФ: погибли дети, горит Кабмин дома и все в дыму - подробностиФото

06:09

Ты никому не интересен, пока не снимешь видео, как кого-то "двухсотишь"мнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 33

04:31

Собаки с "кошачьим" характером: список пород для любителей мурлык

03:00

Тест на IQ: найдите 4 отличия на картинке с уютной гостиной за 10 секунд

02:35

Настоящий гигант: учёные показали облик крупнейшего млекопитающего на планете

01:34

Маленькая Украина на другом конце планеты: где украинский язык стал официальнымВидео

06 сентября, суббота
23:50

Украина производит 60% оружия для ВСУ - Зеленский назвал новую амбициозную цель

Реклама
23:29

"Настоящее чудо": Камалия показала взрослых дочерей-красавиц

22:59

"Зачем это мне": замужняя Лорак неожиданно заговорила о несчастной любви

22:49

Фицо сделал неожиданное заявление по встрече Зеленского и Путина

22:24

Приехали на конечную: украинский певец разводится после 6 лет брака

22:15

В Польше упал загадочный летающий объект: СМИ назвали самую вероятную версию

21:59

Когда закончится война: бывший начальник ГУР сделал прогноз

21:51

Тысячу раз да: блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста

21:21

Что делать с мелкой картошкой: пять полезных способов

20:48

"Решающий прорыв" на Донбассе: в ВСУ назвали три города, которые хочет взять РФ

20:38

Россияне атаковали Запорожье табуном БпЛА: вспыхнули пожары, есть пострадавшиеФотоВидео

20:35

Деревья-осушители: что нужно посадить возле выгребной ямыВидео

20:09

Когда можно водить авто без водительского удостоверения - три законных случаяВидео

19:51

В Украине могут появиться войска Китая: почему это плохая история

19:33

Туман и дожди с грозами: синоптики назвали регионы, где будет сильная непогода

19:10

Как Китай хочет надурить Путина и забрать ОДКБ и ЕАЭСмнение

19:03

Над Крымом скоро могут появиться украинские самолеты - Братчук заинтриговал планами

18:33

Обдерут до последней копейки: ТОП-4 фразы, которые нельзя говорить, покупая машину

18:25

Оккупанты продвинулись в трех областях: в DeepState раскрыли детали

17:58

Ретроградный Уран внесет коррективы: какие ТОП-4 знака получат прорыв

17:20

Задержан нардеп от ОПЗЖ по подозрению в госизмене - что известно

Реклама
17:08

Ступка показал свою "любимую кицюню" в купальнике

16:54

ТОП-4 продукта заберут жизнь вашей собаки: что нельзя не давать четвероногим

16:52

Без этой страны Россия сможет провоевать лишь 1-2 месяца: эксперт раскрыл детали

16:42

Доллар экстремально подешевел, евро мчится вверх - новый курс валют на 8 сентября

16:29

Поменялись ролями: овчарка устроила "сюрприз", пока хозяйка мыла вольерВидео

16:14

Украинцев предупредили о росте коммуналки аж до 20%: названа неожиданная причина

15:35

Войска Путина отводят силы из Сумской области: что задумал враг

15:26

Неприятное дежавю: в Польше отметились досадным поступком в отношении Украины

15:24

Наступление РФ будет продолжаться до реальных переговоров – ГУР

14:59

Ваша собака смотрит телевизор: что это может рассказать о её характере

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруАни ЛоракОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять