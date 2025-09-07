Кабмин в огне, пожарные примчались к зданию: премьер рассказала о последствиях

Премьер-министр рассказала, что произошло с Камбином в результате вражеской атаки.

https://glavred.info/ukraine/kabmin-v-ogne-pozharnye-primchalis-k-zdaniyu-premer-rasskazala-kakie-posledstviya-10695920.html Ссылка скопирована

Что известно об ударе по Кабмину / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киева, facebook.com/yulia.svyrydenko

Главное:

Правительственное здание пострадало в результате атаки РФ

Возгорание произошло, вероятно, в результате сбития беспилотника

Под удар попали крыша и верхние этажи Кабмина

Страна-агрессор Россия в ночь на 7 сентября осуществила очередной массированный удар по Украине. Под огнем оказались Киев, Кривой Рог, Днепр, Кременчуг, Одесса. так, впервые из-за вражеской атаки повреждено здание правительства.

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, в результате удара пострадали крыша и верхние этажи здания.

видео дня

"Спасатели тушат пожар. Спасибо им за работу, здания восстановим. Но потерянные жизни не вернуть. Враг ежедневно терроризирует и убивает наших людей по всей стране. Мир должен отреагировать на эти разрушения не только словами, а действиями. Нужно усиление санкционного давления - прежде всего против российской нефти и газа. Нужны новые ограничения, которые ударят по военной машине Кремля, а главное - Украине нужно оружие. То, что остановит террор и не позволит России ежедневно пытаться убивать украинцев", - добавила она.

Что сообщил об атаке мэр города

Виталий Кличко написал, что в Печерском районе в результате вероятного сбития БпЛА произошло возгорание в правительственном здании. Он также подтвердил, что пожарные службы уже работают на месте.

Какие подробности рассказал нардеп

В Telegram народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что на одном из самых высоких этажей в левой части здания Кабмина обычно работает премьер-министр.

Однако нардеп оценил фото из Сети и утверждает, что горят именно этажи выше - 9 или 10. Этаж украинского премьера якобы находится ниже, а на этих, вероятно, была часть Минфина. Зал заседаний находится далеко.

Атака на Украину 7 сентября – что известно

Напомним, Главред писал, что ночью 7 сентября Россия массированно атаковала Киев, Кривой Рог, Одессу и Кременчуг дронами. В результате обстрела в столице горят многоэтажные дома и авто, есть пострадавшие и погибшие.

Впоследствии стало известно, что в Одессе в результате атаки поврежден многоэтажный жилой дом. Также возникли возгорания в 9-этажке, складском здании и авто, поврежден Дворец спорта.

В Воздушных Силах сообщили, что Россия использовала при атаке 818 средств воздушного нападения. Украинская ПВО сбила и подавила 751 цель, из которых большинство – дроны.

Другие новости:

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред