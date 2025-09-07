Укр
"Не вернуть": Свириденко показала, как выглядит Кабмин изнутри после прилета

Юрий Берендий
7 сентября 2025, 15:22
198
Россия нанесла удар по зданию Кабмина, однако правительство продолжает работу, а премьер-министр Юлия Свириденко призвала мир усилить помощь Киеву.
'Не вернуть': Свириденко показала, как выглядит Кабмин изнутри после прилета
Как выглядит Кабмин изнутри после прилета / Коллаж Главред, фото: Юлия Свириденко/Facebook, ГСЧС Киева

О чем сообщила Свириденко:

  • Пожар после удара РФ по зданию Кабмина удалось потушить
  • Жертв в результате атаки нет
  • Нужно усилить санкционное давление на Россию

Российские оккупационные войска впервые с начала полномасштабного вторжения нанесли целенаправленный удар по зданию Кабмина. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в заметке в Telegram опубликовала видео с последствиями вражеского удара по правительству.

Какие последствия удара по Кабмину

Свириденко сообщила, что впервые с начала полномасштабной войны россияне ударили по зданию Кабинета Министров, где работает правительственная команда. Жертв нет, пожар ликвидировали, и работа правительства продолжается, а повреждения будут восстановлены.

видео дня

Как выглядит Кабмин после атаки

Смотрите видео с последствиями вражеского удара по зданию Кабмина:

'Не вернуть': Свириденко показала, как выглядит Кабмин изнутри после прилета
/ Фото: скриншот

"Но жизнь украинцев не вернуть. За эту ночь по всей стране из-за российского обстрела погибли четыре человека и более 44 получили ранения. Очевидно, что Россия не хочет мира", - подчеркнула она.

Также в своем Facebook она опубликовала фотографию с последствиями российской атаки по зданию Кабмина в центре Киева.

'Не вернуть': Свириденко показала, как выглядит Кабмин изнутри после прилета
/ Фото: Юлия Свириденко/Facebook

Обращение Свириденко к миру после атаки по Кабмину

Она призвала партнеров и мировое сообщество превратить разочарование действиями России в практическую помощь Украине - прежде всего для защиты населения.

По ее словам, стране необходимо больше систем ПВО для обороны неба и энергетической инфраструктуры, особенно в преддверии зимы, а также усиление санкционного давления на Россию, чтобы ограничить ресурсы ее военной машины.

"Это все реально - возможности в ваших руках. Только наше единство и сильный ответ смогут остановить Россию и принести мир", - резюмировала она.

Юлия Свириденко НОВА, премьер-министр Украины
Юлия Свириденко / Инфографика: Главред

Может ли Россия ударить "Орешником" по правительственному кварталу - мнение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил, что в случае применения Россией "Орешника" против гражданских объектов, например жилого комплекса, это будет воспринято как откровенная террористическая атака. В таком случае все, кто контактирует с Путиным или участвует в его мероприятиях, будут вынуждены разорвать с ним связи, а сам он окончательно приобретет репутацию террориста на уровне Ким Чен Ына. В то же время эксперт считает, что сейчас для России нет никакой целесообразности использовать "Орешник", ведь его эффективность значительно ниже, чем у "Искандера".

"Так, например, целью "Орешника" может стать и правительственный квартал. Но какой КПД? Ну, пробьет он пять этажей в каком-то здании, выбьет стекла и взорвется в комнате с какой-то секретаршей. И что? "Орешник" не разнесет правительственный квартал - он как стоял, так и будет стоять", - указывает он.

Массированная атака РФ по Украине 7 сентября - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 7 сентября Россия осуществила массированный комбинированный удар по Украине с применением дронов и ракет. Президент Владимир Зеленский заявил, что готовит "достойный ответ" агрессору. Он подтвердил, что в результате атаки погибли четыре человека и еще более 44 получили ранения.

Среди пострадавших в Киеве - беременная женщина, которая, несмотря на тяжелые травмы , родила сына. Как сообщила руководитель Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, ее состояние остается самым тяжелым среди всех госпитализированных.

По данным Воздушных сил ВСУ, беспилотники заходили на территорию Украины с разных направлений, в том числе и со стороны Беларуси.

Другие новости:

О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

