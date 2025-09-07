Укр
"Самая массированная атака с начала войны": как реагируют в Европе и США на удар по Украине

Юрий Берендий
7 сентября 2025, 15:00
Мировые лидеры резко осудили самую масштабную ночную атаку России по Украине, подчеркнув необходимость усиления санкций и военной поддержки Киева.
'Самая массированная атака с начала войны': как реагируют в Европе и США на удар по Украине
Как реагируют в Европе и США на удар по Украине / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Как страны ЕС реагируют на удар по Украине
  • Какова цель массированного обстрела Украины
  • Как в США отреагировали на российскую атаку столицы

В ночь на 7 сентября 2025 года Россия осуществила самый массированный за весь период полномасштабной войны удар по Украине. Враг выпустил по Украине более 800 беспилотников и ракет. Входе атаки впервые было поражено здание Кабинета Министров Украины, что привело к пожару в центральном правительственном квартале Киева. Кроме того, были зафиксированы удары по жилым кварталам.

Главред собрал реакцию мировых лидеров на удар России по Украине 7 сентября.

Президент Еврокомиссии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х заявила, что атака свидетельствует о полном игнорировании Кремлем международного права и ценности человеческой жизни. Прошлой ночью Россия нанесла один из крупнейших ударов беспилотниками и ракетами по Украине, поражая как правительственные здания, так и гражданские помещения.

"Кремль снова насмехается над дипломатией, топчет международное право и убивает без разбора. Европа полностью поддерживает и будет продолжать поддерживать Украину", - пишет она.

Фон дер Ляйен добавила, что Европа продолжает укреплять украинские Вооруженные силы, работает над долгосрочными гарантиями безопасности и усиливает санкции против России.

  • Удар по Одессе 7 сентября
    Удар по Одессе 7 сентября фото: ГСЧС
Президент Европейского совета

Президент Европейского совета Антониу Кошта также отреагировал на атаку, подчеркнув необходимость придерживаться выбранного курса: укреплять оборону Украины и усиливать давление на Россию через дополнительные санкции в тесной координации с союзниками. Он выразил соболезнования жертвам и раненым и их семьям, отметив, что сила и стойкость украинского народа вдохновляют всех.

"Говорить о мире, одновременно усиливая бомбардировки и нацеливаясь на правительственные здания и жилые дома - вот что такое "мир" в понимании Путина. Россия начала эту войну, и Россия решила ее продолжать", - написал он в X.

  • Удар по Киеву 7 сентября
    Удар по Киеву 7 сентября ГСЧС
Посол ЕС в Украине

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова 7 сентября в Facebook осудила атаку России на Украину и подчеркнула необходимость остановить агрессора. Украина подверглась крупнейшему за всю историю ночному нападению России, когда было применено 810 дронов и 14 ракет.

"Путин становится все более дерзким - он нанес удар по зданию Кабинета Министров в Киеве, его крышу и верхние этажи охватило пламя", - указывает она.

Матернова рассказала, что только вернувшись в Киев, столкнулась с одной из самых ужасных ночей. По ее словам, взрывы не давали заснуть, и она вынуждена была провести ночь на полу ванной комнаты отеля, спасаясь от сирен и разрушений за окном.

  • Сильное задымление в Киеве
    Сильное задымление в Киеве фото: Главред
В результате атак погибли гражданские, многие люди получили ранения, спасатели продолжают разбирать завалы. Пожары опустошили жилые дома в Святошинском и Дарницком районах, где погибла пожилая женщина в бомбоубежище, а младенца удалось спасти из-под завалов.

По всей Украине, в Кременчуге, Кривом Роге, Одессе, Днепре, Сумах и Запорожье, нанесены масштабные удары по домам, инфраструктуре и гражданским объектам, было отключено электроснабжение, разрушены жизни людей, а один из ключевых мостов через реку Днепр был разрушен.

"Эта эскалация со стороны Путина - это чистый террор. Это нападение на людей, на демократию, на наш дух. Я поражен - но не сломлен. Украина отстроит все, что разрушила Россия. Но ни один камень, ни одна стена, ни одно правительственное здание не смогут вернуть жизни, которые были забраны. Украинцы справедливо требуют больше, чем слова. Более жесткие санкции - особенно в отношении российской нефти и газа. И больше оружия для Украины - сейчас - чтобы остановить этот террор. Слава Украине!", - резюмировала она.

Президент Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования Украине из-за масштабной атаки России, которая привела к гибели людей и разрушениям, отметив, что РФ запустила сотни беспилотников и десятки ракет, нанося неизбирательные удары.

"Вместе с Украиной и нашими партнерами мы выступаем за мир. Россия, тем временем все глубже углубляется в логику войны и террора. На стороне Украины мы будем продолжать делать все для того, чтобы справедливый и устойчивый мир воцарился", - подчеркнул он в заметке в X.

'Самая массированная атака с начала войны': как реагируют в Европе и США на удар по Украине
/ Фото: УНИАН

Эстония

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсакхна подчеркнул необходимость решительного ответа на эту атаку, сообщив, что за одну ночь Россия выпустила 800 дронов и ракет по Украине, в результате чего погибли мирные жители, были повреждены города и здания правительства.

"Эти "антирекорды" российского террора требуют решительного ответа: новых, жестких санкций в отношении России и более активной поддержки Украины", - подчеркнул он в X.

Чехия

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил, что Кремль только делает вид, что стремится к миру, тогда как на самом деле российское руководство нацелено на убийство как можно большего количества украинцев. По его словам, прошлой ночью атака привела к гибели матери и ее двухмесячного ребенка.

"Трус, который нападает на женщин и детей. Говорить сегодня о прекращении помощи Украине означает стать на сторону агрессора", - подчеркнул Липавский.

/ Инфографика: Главред

Латвия

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал усилить поставки оружия Украине и усилить давление на Россию, назвав это четким сигналом того, что Кремль стремится к войне, а не к миру.

"Россия продолжает эскалацию, агрессивно атакуя гражданскую инфраструктуру Украины, и теперь также было поражено здание правительства в Киеве", - отметил Ринкевичс.

Он подчеркнул, что ответ должен заключаться в увеличении военной помощи Украине и усилении санкционного и политического давления на Россию.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня отметила, что Россия продолжает стремиться к войне, агрессии и страданиям.

"Россия продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру. Впервые Россия ударила по зданию правительства Украины.... Мы должны это остановить", - написала Силиня.

Молдова

Президент Молдовы Майя Санду осудила очередной массированный обстрел Украины со стороны России, который состоялся минувшей ночью. Она отметила, что сегодняшние действия России против мира характеризуются ложью и использованием тысяч ракет, которые неизбирательно поражают гражданских.

"Удар прошлой ночью по Киеву унес жизни невинных людей, среди которых был и младенец, и вызвал пожар в здании правительства. Молдова твердо стоит на стороне Украины против этого террора", - написала президент Молдовы в соцсети X.

/ Инфографика: Главред

Бельгия

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево призвал к усилению давления на Кремль и единству европейских партнеров Украины в ответ на последний массированный комбинированный удар России.

"Каждый раз, когда звучит слово "мир", Россия отвечает еще большим террором", - написал Прево в соцсети X.

Он охарактеризовал атаки прошлой ночью как беспрецедентную эскалацию. Более 800 беспилотников и ракет атаковали украинские города, а впервые с начала полномасштабного вторжения было повреждено здание Кабинета Министров в Киеве. По мнению Прево, только решимость, давление и единство Европы могут приблизить конец войны.

Как реагируют в США на удар РФ по Украине

Официально американские власти все еще не отреагировали на самый масштабный российский удар по Украине. Однако, американские СМИ вышли с тревожными заголовками относительно действий России, которые подрывают мирные усилия президента США Дональда Трампа.

Как сообщает The New York Times, в воскресенье Россия осуществила самый масштабный за время войны удар по Украине с помощью беспилотников и ракет. Масштабная атака привела к прорыву сильнейшего участка украинской ПВО в районе правительственного квартала столицы.

"Это последний эпизод в безжалостной наступательной операции, которая продолжается, несмотря на усилия администрации Трампа по посредничеству в мирных переговорах", - говорится в материале.

