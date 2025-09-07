4 погибших и 44 раненых: Зеленский анонсировал 'ответ' на циничную атаку РФ

Главное:
- Из-за российской атаки погибли четыре человека
- Зеленский с Макроном обсудили жесткий ночной российский обстрел
- Они хотят обеспечить надлежащий ответ
В ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия нанесла масштабный удар по Украине. Владимир Зеленский уже готовит "надлежащий ответ" РФ. Об этом президент Украины написал в Telegram.
Он рассказал, что сегодня разговаривал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они обсудили жесткий ночной российский обстрел.
Зеленский подчеркнул, что, к сожалению, в Украине погибли четыре человека и более 44 получили ранения.
"Наши спасатели и экстренные службы до сих пор ликвидируют последствия атаки по всей стране", - говорится в сообщении.
По его словам, сейчас скоординированы дипломатические усилия, дальнейшие шаги и контакты с партнерами для обеспечения надлежащего ответа.
"Вместе с Францией готовим новые меры для укрепления нашей обороны", - подытожил президент.
РФ увеличивает количество атак по Украине
Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев заявлял, что сейчас Россия увеличивает интенсивность своих ракетно-дронных ударов по Украине.
"Если раньше по Киеву били примерно раз в месяц, то теперь атаки происходят чаще, пусть и не столь массированные. Но факт остается фактом - продолжается война", - подчеркнул он.
Удар РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, российские оккупационные войска в ночь на 7 сентября нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине. Ударные БпЛА на территорию Украины заходили с разных направлений, в том числе и из Беларуси.
Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что самая большая российская атака была направлена на столицу Украины. В Святошинском районе продолжается тушение пожара, разбор завалов и ликвидация последствий обвала части дома. На этой локации погибли два человека: женщина с двухмесячным ребенком.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко говорила, что впервые из-за вражеской атаки повреждено здание правительства. В результате удара пострадали крыша и верхние этажи здания.
