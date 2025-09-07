Укр
"Нужна политическая воля": Зеленский назвал способ остановить Путина на фоне атаки РФ

Юрий Берендий
7 сентября 2025, 10:15
'Нужна политическая воля': Зеленский назвал способ остановить Путина на фоне атаки РФ
Зеленский назвал способ остановить Путина на фоне атаки РФ / Коллаж Главред, фото: ГСЧС Киева

Президент Украины Владимир Зеленскьий отреагировал на массированный российский ракетно-дроновой удар в ночь на 7 сентября. Сейчас продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. Об этом он сообщил в заметке в своем Telegram.

По его словам, с ночи продолжается ликвидация последствий массированной атаки: Россия применила более 800 дронов и 13 ракет, из которых четыре были баллистическими. По предварительным данным, несколько дронов пересекли границу Украины и Беларуси.

В Киеве зафиксированы серьезные разрушения жилых домов, в частности в одном из них повреждены перекрытия между четвертым и восьмым этажами. Известно о двух погибших, среди которых ребенок.

видео дня

"Мои соболезнования всем родным и близким. Всего только в столице десятки пострадавших, повреждено здание Кабинета Министров - начался пожар на верхних этажах. Более 20 домов и детский сад повреждены в Запорожье. Есть разрушения торговых складов в Кривом Роге, погибшие люди в Сафоновке на Сумщине и Черниговщине. Был прилет по многоэтажке в Одессе. Многие регионы пострадали за минувшие сутки. Всюду, где нужно, работают наши службы", - указывает он.

  • Удар по Киеву 7 сентября
  • Удар по Киеву 7 сентября
  • Удар по Киеву 7 сентября
  • Удар по Киеву 7 сентября
  • Удар по Киеву 7 сентября
  • Удар по Киеву 7 сентября
  • Удар по Киеву 7 сентября
  • Удар по Киеву 7 сентября
  • Удар по Киеву 7 сентября
  • Удар по Киеву 7 сентября
  • Удар по Киеву 7 сентября
  • Удар по Киеву 7 сентября
  • Удар по Киеву 7 сентября
Зеленский подчеркнул, что такие убийства, в то время когда давно могла бы начаться реальная дипломатия, являются сознательным преступлением и способом затягивания войны.

Президент Украины напомнил, что в Вашингтоне уже не раз заявляли, что отказ от переговоров приведет к санкциям.

Президент подчеркнул необходимость выполнения договоренностей, достигнутых в Париже, а также на реализации планов по усилению системы ПВО, ведь каждая дополнительная установка спасает жизни гражданских от вражеских ударов.

"Мир может заставить кремлевских преступников перестать убивать, нужна только политическая воля. Спасибо всем, кто помогает", - резюмировал он.

Новость дополняется...

