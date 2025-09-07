РФ ударила по важному мосту: в Укрзализныце предупредили о задержке поездов

В ближайшие дни будут задержки поездов в регионе.

https://glavred.info/ukraine/rf-udarila-po-vazhnomu-mostu-v-ukrzaliznyce-predupredili-o-zaderzhke-poezdov-10695941.html Ссылка скопирована

Задержка поездов в Украине / коллаж: Главред, фото: t.me/vitalii_maletskyi, УНИАН

Коротко:

Из-за удара РФ повреждена железнодорожная инфраструктура

Ряд поездов будет следовать по измененному маршруту

До станции Кременчуг пассажиров будут подвозить автобусы

Укрзализныця подтвердила повреждение железнодорожной инфраструктуры в Полтавской области из-за массированного российского удара и предупредила об изменении маршрута ряда поездов.

Так, председатель правления АО Укрзализныця Александр Перцовский заявил, что ряд поездов будет следовать измененным маршрутом.

видео дня

"Часть пассажиров будем в сотрудничестве с ОВА и местными властями подвозить автобусами", - написал он.

В то же время, в Укрзализныце сообщили, что из-за вызванных обстрелом повреждений инфраструктуры в Кременчугском районе поезда №59 Одесса-Харьков и №8 Харьков-Одесса будут следовать по измененному маршруту через станции Полтава-Киевская, Ромодан, Гребенка, им. Тараса Шевченко (Смела), Знаменка. До станции Кременчуг пассажиров будут подвозить автобусы.

Кроме того, поезд №260 из Чопа будет курсировать до станции Крюков-на-Днепре, откуда также запланирован трансфер автобусами.

"В ближайшие дни, пока будет продолжаться многокомпонентный ремонт, точно будут задержки поездов в регионе, связанные с объездом пораженного участка. Также будем использовать автобусы для доставки в/из Кременчуга от ближайших доступных станций", - говорится в сообщении.

Там также добавили, что обстрелом поврежден пригородный подвижной состав в Кременчуге, вместо которого на маршруты уже выведен резервный. Впрочем, электропоезда №6663 Кременчуг-Знаменка (Користовка) и №6664 Знаменка (Користовка)-Кременчуг 7 сентября не будут курсировать из-за инфраструктурных восстановительных работ.

Удар по мосту в Кременчуге

Городской голова Кременчуга Виталий Малецкий сообщал, что в результате ночного вражеского удара был поврежден мост через Днепр.

Он отмечал, что сейчас движение по мосту невозможно - он перекрыт.

"Мост находится на балансе Укрзализныци. Сейчас ждем выводы экспертов относительно масштаба разрушений и возможности его дальнейшей эксплуатации", - написал он.

Удар РФ по мосту / фото: t.me/vitalii_maletskyi

Масштабная атака РФ - последние новости Украины

Как сообщал Главред, глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в ночь на 7 сентября российские оккупационные войска нанесли самый массированный удар по Украине с начала полномасштабного вторжения. Наибольшая атака была направлена на столицу Украины.

Известно, что во время атаки, радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 823 средств воздушного нападения.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный российский ракетно-дроновой удар. Он подчеркнул, что такие убийства, в то время как давно могла бы начаться реальная дипломатия, являются сознательным преступлением и способом затягивания войны.

Читайте также:

Об источнике: "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред