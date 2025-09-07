Впервые за время войны: Россия ударила по Кабмину в Киеве, какая сейчас ситуация

Возгорание здания Кабмина в результате российского обстрела столицы локализовано, уже известно о более 20 пострадавших в Киеве, указывает глава МВД Клименко.

https://glavred.info/war/vpervye-za-vse-vremya-voyny-rossiya-udarila-po-kabminu-v-kieve-kakaya-seychas-situaciya-10695935.html Ссылка скопирована

Украина обратилась к миру с важным призывом после атаки РФ / Коллаж Главред, фото: ГСЧС Киева

О чем говорится в материале:

Пожар в результате удара РФ по Кабмину удалось локализовать

В Святошинском районе погибли два человека

МИД призвал другие страны к немедленному ответу на действия Москвы

В ночь на 7 сентября российские оккупационные войска нанесли самый массированный удар по Украине с начала полномасштабного вторжения. Наибольшая атака была направлена на столицу Украины. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

По его словам, на местах взрывов работают экстренные службы - спасатели ГСЧС и полиция действуют вместе, делая все возможное для спасения людей. В Киеве повреждена гражданская инфраструктура, в частности четыре жилые многоэтажки. В Святошинском районе продолжается тушение пожара, разбор завалов и ликвидация последствий обвала части дома.

видео дня

"К сожалению, на этой локации погибли два человека: женщина с двухмесячным ребенком. Вероятно, под руинами еще остаются люди. Более 20 человек травмированы. Попадание также в здание Правительства Украины. Спасатели локализовали пожар площадью более 1 тыс. кв. метров и продолжают его тушение", - говорится в сообщении.

Клименко добавил, что всего в столице задействовано около 400 спасателей, почти 100 единиц спецтехники и пожарные вертолеты. Слаженная работа спасателей и полицейских спасает жизни и доказывает, что украинская стойкость сильнее любого террора.

Реакция МИД - Украина обратилась к миру после массированного удара РФ

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал очередную массированную атаку России против Украины, подчеркнув, что рост террора требует решительного ответа от союзников. Впервые за одну ночь было применено более 800 дронов и ракет. В результате атаки есть погибшие и раненые, также зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры в Киеве, Одессе, Кременчуге, Кривом Роге, Запорожье и других городах.

"Впервые с начала полномасштабной войны Россия нанесла удар по зданию Правительства Украины в Киеве. Это само по себе является серьезной эскалацией. Самый большой цинизм в том, что эти жестокие атаки происходят именно тогда, когда президент Трамп прилагает все усилия для достижения мира. Но вместо того, чтобы ответить на эти усилия и согласиться на встречу лидеров, Путин отвергает дипломатию и усиливает террор", - говорится в сообщении главы МИД.

Сибига подчеркнул, что остановить эскалацию может только усиленное давление на Москву, ведь российская военная машина держится на доходах от нефти и газа. Он призвал союзников перекрыть эти источники финансирования, чтобы ускорить завершение войны.

По его словам, новые "антирекорды" террора со стороны России требуют немедленных действий - введения более строгих санкций и дополнительного усиления Украины, в частности в сфере противовоздушной обороны. Ожидание результатов не даст - действовать нужно уже сейчас.

Для чего РФ могла ударили по правительственному кварталу - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, Россия может применить многоуровневую тактику ударов, направленных не только по инфраструктуре, но и по центрам управления, а также не исключены покушения на ключевых представителей власти. Об этом в комментарии для ТСН.ua 6 июня 2025 года заявил секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Он добавил, что среди потенциальных целей может быть и правительственный квартал в Киеве.

"Это моя личная точка зрения: возможно, они попытаются нанести удар по центру принятия решений. Россиянам важна именно визуальная составляющая. Обычные удары уже никого не шокируют, а вот создать "громкую картинку" для мира - вот что они могут планировать", - пояснил он.

Удар по Украине 7 сентября - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 7 сентября Россия осуществила массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные дроны. По данным мониторинговых групп, этот обстрел, длившийся более 11 часов, может стать рекордным по количеству БпЛА и их имитаций. Под ударами оказались Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов и другие города.

В результате обстрела впервые пострадало здание украинского правительства. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о повреждении крыши и верхних этажей.

По информации Воздушных сил, на этот раз враг нанес комбинированный удар, задействовав ракеты наземного базирования и дроны-камикадзе. Радиотехнические войска обнаружили и сопроводили в целом 823 вражеские воздушные цели.

Другие новости:

О персоне: Игорь Клименко Игорь Владимирович Клименко - государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января до 7 февраля), с 2019 до 2023 года - глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред