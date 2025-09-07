Укр
Новый антирекорд: РФ ударила по Украине 810 дронами и 13 ракетами, детали

Мария Николишин
7 сентября 2025, 09:18обновлено 7 сентября, 10:01
Зафиксировано попадание 9 ракет и 54 ударных БпЛА на 33 локациях.
Новый антирекорд: РФ ударила по Украине 810 дронами и 13 ракетами, детали
Сколько целей сбила ПВО / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Этой ночью РФ запустила по Украине 823 средства воздушного нападения
  • Из них 810 БпЛА и 13 ракет
  • ПВО удалось сбить 751 воздушную цель

В ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования. Об этом сообщили в Воздушных силах.

Известно, что в целом, во время удара, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 823 средств воздушного нападения:

видео дня
  • 810 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское, Чауда - ВОТ Крыма;
  • 9 крылатых ракет "Искандер-К" из Курской обл - РФ;
  • 4 баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23" с ВОТ Крыма.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, ПВО сбито или подавлено 751 воздушную цель. Из них 747 вражеских БпЛА типа "Шахед" и дронов-имитаторов и 4 крылатые ракеты "Искандер-К".

"Зафиксировано попадание 9 ракет и 54 ударных БпЛА на 33 локациях, падение сбитых (обломки) на 8 локациях", - говорится в сообщении.

Новый антирекорд: РФ ударила по Украине 810 дронами и 13 ракетами, детали
Как отработала ПВО / фото: t.me/kpszsu

Последствия удара РФ по Украине

Этой ночью под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, а также другие населенные пункты. В нескольких областях зафиксировано повреждение многоэтажных домов, гражданской инфраструктуры.

Также известно, что в результате ночного вражеского удара был поврежден мост через Днепр в Кременчуге. Сейчас движение по мосту невозможно - он перекрыт.

Кроме того, в Киеве сильное задымление на Борщаговке, людям советуют закрыть окна и сидеть дома.

Новый антирекорд: РФ ударила по Украине 810 дронами и 13 ракетами, детали
Российские ракеты / Инфографика: Главред

Российская атака - что известно

Как сообщал Главред, 6 сентября российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, применив ударные беспилотники. Ранения получили четыре человека.

7 сентября впервые из-за вражеской атаки повреждено здание правительства. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, в результате удара пострадали крыша и верхние этажи здания.

Мэр Киева Виталий Кличко написал, что этой ночью жертвами вражеской атаки стали молодая женщина и ребенок в возрасте до одного года. В Национальной полиции сообщили, что из-под завалов частично разрушенного 9-этажного жилого дома спасатели достали тела погибших. Ими оказались 32-летняя женщина и ее сын, которому было всего 2 месяца.

Читайте также:

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Карта Deep State онлайн за 7 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Когда можно водить авто без водительского удостоверения - три законных случая

Когда можно водить авто без водительского удостоверения - три законных случая

Ретроградный Уран внесет коррективы: какие ТОП-4 знака получат прорыв

Ретроградный Уран внесет коррективы: какие ТОП-4 знака получат прорыв

Приехали на конечную: украинский певец разводится после 6 лет брака

Приехали на конечную: украинский певец разводится после 6 лет брака

Гороскоп на завтра 7 сентября: Овнам - серьезная ссора, Девам - приятный подарок

Гороскоп на завтра 7 сентября: Овнам - серьезная ссора, Девам - приятный подарок

